[{"available":true,"c_guid":"bf15f9f2-ff54-4c10-8df6-8aedb7ca50d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cicák csak a rendőrségnek és az állatvédőknek köszönhetően maradtak életben.","shortLead":"A cicák csak a rendőrségnek és az állatvédőknek köszönhetően maradtak életben.","id":"20190918_Gyorsan_birosag_ele_allitjak_a_not_aki_harom_kismacskat_asott_el_elve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf15f9f2-ff54-4c10-8df6-8aedb7ca50d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b76792c-22e8-47e4-883f-6fd5ae50c37e","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Gyorsan_birosag_ele_allitjak_a_not_aki_harom_kismacskat_asott_el_elve","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:32","title":"Gyorsan bíróság elé állítják a nőt, aki három kismacskát ásott el élve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af73f51-3808-4881-a77b-73ce9f7250c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videót készített a denveri állatkert a július végén náluk született kisoroszlán és apja, Tobias találkozásáról. ","shortLead":"Videót készített a denveri állatkert a július végén náluk született kisoroszlán és apja, Tobias találkozásáról. ","id":"20190918_oroszlan_kolyok_denveri_allatkert_talalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2af73f51-3808-4881-a77b-73ce9f7250c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b640b18-5b19-45c7-bd8f-46df13307ccd","keywords":null,"link":"/elet/20190918_oroszlan_kolyok_denveri_allatkert_talalkozas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:45","title":"Szívmelengető a pillanat, amikor ez az oroszlánpapa először találkozik a kölykével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Többet nyaraltak a magyarok, a késések mutatják a rendszerszintű munkaerőhiányt a MÁV-nál, szerdai BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Többet nyaraltak a magyarok, a késések mutatják a rendszerszintű munkaerőhiányt a MÁV-nál, szerdai BL-eredmények...","id":"20190919_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d969cef-e231-44ca-83ea-21f2fcd7c7af","keywords":null,"link":"/360/20190919_Radar360","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:00","title":"Radar 360: A nap, amikor az USA Iránt nevezte meg a szaúdi támadás elkövetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügy azt állította, hogy Mike Pompeo amerikai külügyminiszter próbálja lassítani a vízumok kiadását az iráni küldöttség számára.","shortLead":"Az iráni külügy azt állította, hogy Mike Pompeo amerikai külügyminiszter próbálja lassítani a vízumok kiadását az iráni...","id":"20190919_Amerikai_vizumot_kapott_az_irani_elnok_es_a_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd10fd1-2ba9-404a-9976-c12db422e6c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_Amerikai_vizumot_kapott_az_irani_elnok_es_a_kulugyminiszter","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:09","title":"Amerikai vízumot kapott az iráni elnök és a külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek délutántól már teljesen lezárják az Andrássy utat. ","shortLead":"Péntek délutántól már teljesen lezárják az Andrássy utat. ","id":"20190919_Automentes_lesz_a_hetvege_az_Andrassy_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c34bc-863c-482d-9c66-16821539f318","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Automentes_lesz_a_hetvege_az_Andrassy_uton","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:16","title":"Hétfő hajnalig nem tud majd autózni a Belváros egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a4fcbf-b2e9-482d-8605-f9de4e078d83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikaiak után hamarosan a britek is használni fogják az arcazonosításra szolgáló technológiát, elsőként a londoni Gatwick repülőtéren.","shortLead":"Az amerikaiak után hamarosan a britek is használni fogják az arcazonosításra szolgáló technológiát, elsőként a londoni...","id":"20190918_gatwick_repuloter_arcazonositas_biometrikus_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a4fcbf-b2e9-482d-8605-f9de4e078d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860c3780-cdd8-4dbc-85a3-3a30e7ae57a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_gatwick_repuloter_arcazonositas_biometrikus_azonositas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:03","title":"Megvan, melyik lesz az első londoni repülőtér, ahol arcfelismeréssel dolgoznak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb felmérésben sereghajtó Magyarország: az életszínvonal mérésére használt fogyasztás terén csak két országot előzünk meg az unióban. EU-s összesítésben pedig most már nem lehet mondani, hogy a dél iállamok pazarlók, az északiak spórolósak: mindkét tájegységen találunk ellenpéldákat. ","shortLead":"Újabb felmérésben sereghajtó Magyarország: az életszínvonal mérésére használt fogyasztás terén csak két országot...","id":"20190918_Mar_a_lettek_es_a_romanok_eletszinvonala_is_magasabb_a_magyarokenal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8e381c-ccaa-4453-b65c-6097d50b74a0","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mar_a_lettek_es_a_romanok_eletszinvonala_is_magasabb_a_magyarokenal","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:30","title":"Már a románok és a lettek is jobban élnek a magyaroknál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ötezer hím szúnyogot eresztettek ki a nyugat-afrikai ország nyugati részén fekvő Souroukoudinga faluban, azt remélik, hogy így gyéríthetik őket.

","shortLead":"Ötezer hím szúnyogot eresztettek ki a nyugat-afrikai ország nyugati részén fekvő Souroukoudinga faluban, azt remélik...","id":"20190918_genmodositas_sterilizalt_szunyog_malaria_burkina_faso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bdf22d-4607-4be2-a11b-25c6b9257a76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_genmodositas_sterilizalt_szunyog_malaria_burkina_faso","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:15","title":"Génmódosított, sterilizált szúnyogokkal veszik fel a harcot a malária ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]