[{"available":true,"c_guid":"4bd1a88a-342d-4547-bd12-aa7f16a9a323","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Itt az ősz, lassan mindenki visszarázódik a megszokott kerékvágásba, újra beindult a munkagépezet. A munkaerőhiány következtében egyre-másra jelennek meg a csábítóbbnál csábítóbb ajánlatok, ezzel párhuzamosan viszont egyre nagyobb HR-kihívásokkal néznek szembe a cégek. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen munkakörnyezetet tudunk kínálni a jelentkezőknek. \r

","shortLead":"Itt az ősz, lassan mindenki visszarázódik a megszokott kerékvágásba, újra beindult a munkagépezet. A munkaerőhiány...","id":"20190927_kinnarps_munakteranalizis_irodabutor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd1a88a-342d-4547-bd12-aa7f16a9a323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8847b1d1-96b9-4ded-8183-e6e29ed200d0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190927_kinnarps_munakteranalizis_irodabutor","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:30","title":"Mutasd meg a valódi éned, hogy rád szabhassák az irodádat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8492e39d-14e1-4e30-8990-0a2e29e45e5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A formaterv faék egyszerűségű, a lemezek alatt rejtőző villanymotoros technológia viszont a lehető legfejlettebb.","shortLead":"A formaterv faék egyszerűségű, a lemezek alatt rejtőző villanymotoros technológia viszont a lehető legfejlettebb.","id":"20190927_ezt_az_uj_villanyterepjarot_garantaltan_mindenki_meg_fogja_nezni_az_utcan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8492e39d-14e1-4e30-8990-0a2e29e45e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab98ecd-afc0-47af-a170-951244ce7b97","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_ezt_az_uj_villanyterepjarot_garantaltan_mindenki_meg_fogja_nezni_az_utcan","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:21","title":"Ezt az új villanyterepjárót garantáltan mindenki meg fogja nézni az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is burkoltan kritizálta azokat a főpolgármester, akik nem állnak szóba az ellenzéki sajtóval. ","shortLead":"Nem is burkoltan kritizálta azokat a főpolgármester, akik nem állnak szóba az ellenzéki sajtóval. ","id":"20190925_Tarlos_Nem_csak_abba_a_mediaba_kell_menni_ahol_simogatnak_es_alakerdeznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b61df2-b711-4e3b-b546-74338a8211e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Tarlos_Nem_csak_abba_a_mediaba_kell_menni_ahol_simogatnak_es_alakerdeznek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:23","title":"Tarlós: Nem csak abba a médiába kell menni, ahol simogatnak és alákérdeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Horváth Mihály Gimnázium tornatermében is tarthatatlan állapotok vannak.","shortLead":"A Horváth Mihály Gimnázium tornatermében is tarthatatlan állapotok vannak.","id":"20190927_Leszakadt_a_mennyezet_a_szentesi_gimnaziumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce346a77-0d6c-499c-b754-17877854d395","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Leszakadt_a_mennyezet_a_szentesi_gimnaziumban","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:33","title":"Leszakadt a mennyezet a szentesi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot.","shortLead":"Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot.","id":"20190927_pecs_felirat_pava_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe08345d-3f07-4b5d-bd29-446910eb35f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_pecs_felirat_pava_zsolt","timestamp":"2019. szeptember. 27. 05:18","title":"Négy betűt avatott fel Pécs fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom volt politikusa százötven értelmiségit gyűjtött össze számos európai országból, hogy az Európa Öröksége Intézetet szolgálják. Volner az első mondataival keményen, személyeskedve támadta Greta Thunberget.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom volt politikusa százötven értelmiségit gyűjtött össze számos európai országból, hogy az Európa...","id":"20190925_Volner_Janos_agytrosztot_alapitott_es_vezetoje_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ad98a9-19d3-4703-b031-6f4f2d4482f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Volner_Janos_agytrosztot_alapitott_es_vezetoje_lett","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:12","title":"Volner János agytrösztöt alapított és az élére állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"Tóth Richárd, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Zugló szétlopásáról és a családját ért fenyegetésről beszél Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt egy nyilvánosságra került hangfelvételen. Ő maga csütörtökön a hvg.hu-nak azt mondta, véleménye szerint ettől ő még folytathatja a munkát. Az MSZP beállt Karácsony védekezése mögé.","shortLead":"Zugló szétlopásáról és a családját ért fenyegetésről beszél Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt...","id":"20190926_karacsony_hangfelvetel_zuglo_mszp_toth_csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1e1a38-8164-4c3c-9260-50bf0675404f","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_karacsony_hangfelvetel_zuglo_mszp_toth_csaba","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:25","title":"Fenyegetés, lopás, börtön, elásás - furcsa hangfelvételt robbantottak be Karácsony kampányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b12bdd-e2fe-45a0-996b-698463e2a329","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKK szerint irányonként egy sáv járható.","shortLead":"A BKK szerint irányonként egy sáv járható.","id":"20190927_ferenciek_tere_beszakadt_utburkolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08b12bdd-e2fe-45a0-996b-698463e2a329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d097bcf-5f3c-4bc7-bf72-dcd43b26edd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_ferenciek_tere_beszakadt_utburkolat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:49","title":"Beszakadt az út a Ferencieken, torlódik a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]