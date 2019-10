Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szerda esti sajtóeseményén nem csak vadonatúj eszközöket, a Windows 10 egy újfajta változatát is bemutatta a Microsoft. 2019. október. 03. 12:17 Itt a Microsoft legújabb oprendszere, a Windows 10X 02. 21:34 Gyerekeket ért baleset a polgármester által felavatott félkész érdi játszótéren Az önkormányzat szerint próbaüzem volt a játszótéren, ahol a baleset történt. anomáliák... 2019. október. 01. 20:03 Új elmélettel álltak elő a tudósok a titokzatos kilencedik bolygóról A tudósok eddig úgy vélték, a Kuiper-övben található titokzatos objektum egy bolygó lehet, a gravitációs anomáliák azonban másra utalnak. rendőrök ezrei tüntettek szerdán Párizsban a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen, valamint a jobb... 2019. október. 02. 16:40 Több ezer rendőr tüntetett Párizsban Francia rendőrök ezrei tüntettek szerdán Párizsban a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen, valamint a jobb munkakörülményekért. róla. 2019. október. 01. 20:22 Leszakadt az ötmilliárd forintos kaposvári uszoda állványa A játékvezető le is esett róla. napi rendszerességgel rendel fel vidékről mentőautókat a budapestiek kisegítésére. 2019. október. 03. 11:38 Egy óra alatt sem tudtak mentőt küldeni a földön fekvő beteghez A Mentőszolgálat napi rendszerességgel rendel fel vidékről mentőautókat a budapestiek kisegítésére. kormánynak a Traumatológiai Intézet 68 orvosa, addig nem mondanak fel, ha biztosítják számukra a követelt fejlesztéseket. Az Emmi is dicséri a tárgyaló orvosokat.

\r

2019. október. 01. 13:06 Ígéretet kaptak a kormánytól, egyelőre nem mondanak fel a traumatológusok Október 31-ig haladékot adott a kormánynak a Traumatológiai Intézet 68 orvosa, addig nem mondanak fel, ha biztosítják számukra a követelt fejlesztéseket. Az Emmi is dicséri a tárgyaló orvosokat.