[{"available":true,"c_guid":"9d684915-0ee7-4158-b51c-a599549e81d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb kiszerelést veszünk.","shortLead":"Egyre nagyobb kiszerelést veszünk.","id":"20191003_Masfelszer_tobb_antidepresszanst_vesznek_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d684915-0ee7-4158-b51c-a599549e81d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e835d4-c801-42c7-b6cf-e09dc139d202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Masfelszer_tobb_antidepresszanst_vesznek_a_magyarok","timestamp":"2019. október. 03. 08:55","title":"Év végén vesszük be a legtöbb antidepresszánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két év két hónapot kapott.","shortLead":"Két év két hónapot kapott.","id":"20191003_Okollel_utotte_es_rugdosta_elettarsat_egy_nagyatadi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78401794-22fe-4979-b0ae-6067ce9a3b7e","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Okollel_utotte_es_rugdosta_elettarsat_egy_nagyatadi_ferfi","timestamp":"2019. október. 03. 10:18","title":"Ököllel ütötte és rugdosta élettársát egy nagyatádi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa38a8-d334-4bc9-b997-ce6df5bb6a10","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201940_elvtarsak_es_bajtarsak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa38a8-d334-4bc9-b997-ce6df5bb6a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b2f343-313c-4aa0-b823-8dcf4b671083","keywords":null,"link":"/itthon/201940_elvtarsak_es_bajtarsak","timestamp":"2019. október. 03. 14:30","title":"Kocsis Györgyi: Elvtársak és bajtársak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1b85bf-7691-4174-b113-9faff865a86b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három és fél héttel az önkormányzati választások előtt.","shortLead":"Három és fél héttel az önkormányzati választások előtt.","id":"20191003_Fideszkozeli_civil_szervezet_alakult_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1b85bf-7691-4174-b113-9faff865a86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e822112f-90f8-4148-b6b3-331441bc55d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Fideszkozeli_civil_szervezet_alakult_Szombathelyen","timestamp":"2019. október. 03. 09:22","title":"Fidesz-közeli civil szervezet alakult Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2d109-0041-43c8-b7a5-b4bba2e95c16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem nagyon lehet tovább várni a bemutatóval, mert sorban állnak a további modellek. 