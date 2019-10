Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak kellett kiszabadítani a kocsiba szorult két sérültet.","shortLead":"A tűzoltóknak kellett kiszabadítani a kocsiba szorult két sérültet.","id":"20191004_busz_auto_karambol_baleset_serultek_veszprem_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5f4bb5-c74c-4ffa-963e-522d6523975a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_busz_auto_karambol_baleset_serultek_veszprem_tuzoltok","timestamp":"2019. október. 04. 13:34","title":"Busz ütközött autóval Veszprémben, sérültek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár Hawaii közelébe is eljuttathatja az észak-koreai hadsereg a most tesztelt új rakétákat. A próba időzítése nem volt véletlen, az indítást nem sokkal az előttre tették, hogy az USA és Észak-Korea felújítja a leszerelési tárgyalásokat.","shortLead":"Akár Hawaii közelébe is eljuttathatja az észak-koreai hadsereg a most tesztelt új rakétákat. A próba időzítése nem volt...","id":"20191003_eszak_korea_raketa_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2373d870-1a45-4e69-ac2b-5c664b16362c","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_eszak_korea_raketa_teszt","timestamp":"2019. október. 03. 17:00","title":"Újabb nagyon fontos határt lépett át Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197c9e61-8bfb-422e-954c-90add4d77d65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy idős nő kért segítséget telefonon, mivel elakadt egy ösvényen.","shortLead":"Egy idős nő kért segítséget telefonon, mivel elakadt egy ösvényen.","id":"20191004_Beszorult_Opel_Corsajaval_egy_sofor_egy_szurdokba_a_Sopronihegysegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=197c9e61-8bfb-422e-954c-90add4d77d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cf57e0-83f9-472a-93c4-e27cc1ef1a99","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_Beszorult_Opel_Corsajaval_egy_sofor_egy_szurdokba_a_Sopronihegysegben","timestamp":"2019. október. 04. 13:56","title":"Szurdokba szorult egy sofőr az autójával a Soproni-hegységben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21531ef-6b45-4dc5-b95b-a8f092ac6d9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix magyarországi verziója is megkapta végre a lokalizált felületét, de a fejlesztéssel mégsem teljes az élmény. Vigasztaló, hogy csak apró szépséghibáról van szó.","shortLead":"A Netflix magyarországi verziója is megkapta végre a lokalizált felületét, de a fejlesztéssel mégsem teljes az élmény...","id":"20191004_netflix_magyarul_streaming_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c21531ef-6b45-4dc5-b95b-a8f092ac6d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67df6c71-6bd8-47fd-9c77-cbe8d72b7e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_netflix_magyarul_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2019. október. 04. 17:15","title":"Végre magyarul is tud a Netflix, de nem biztos, hogy megéri átállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507ddc33-f45f-4013-aa07-d0f5ac2d8413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akció félresikerült, a demonstrálók nem bírtak a tömlővel. ","shortLead":"Az akció félresikerült, a demonstrálók nem bírtak a tömlővel. ","id":"20191003_extinction_rebellion_london_penzugyminiszterium_muver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=507ddc33-f45f-4013-aa07-d0f5ac2d8413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f8b43-655a-4e3f-b10e-4ff3a11b615a","keywords":null,"link":"/elet/20191003_extinction_rebellion_london_penzugyminiszterium_muver","timestamp":"2019. október. 03. 14:57","title":"Művérrel locsolták be klímatüntetők a brit Pénzügyminisztériumot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A digitalizáció már minden területen átalakítja az életünket, akár akarjuk, akár nem. A magyar cégek úgy tűnik, hogy egyelőre nem tartják a lépést a vetélytársaikkal, de talán még nem késő lépni. A technológiai fejlődés mindezen felül ahhoz is hozzásegíthet, hogy mi lehessünk a legmenőbb szülők – derült ki az IDC CIO Summit 2019 konferencián. ","shortLead":"A digitalizáció már minden területen átalakítja az életünket, akár akarjuk, akár nem. A magyar cégek úgy tűnik...","id":"20191004_idc_digitalizacio_informatika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b30a13-e90f-446f-9e4e-e454176e30f4","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_idc_digitalizacio_informatika","timestamp":"2019. október. 04. 09:57","title":"Annyira felgyorsult a világunk, hogy elfelejthetünk mindent, amit eddig tanultuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee58488-a459-43c5-8bbc-1e7cb44608ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"Platthy Iván Párbeszéd az emberért című önéletrajzi könyvében sok műhelytitkot megoszt arról, hogyan alakultak az állam és az egyházak kapcsolatai a '90-es években.","shortLead":"Platthy Iván Párbeszéd az emberért című önéletrajzi könyvében sok műhelytitkot megoszt arról, hogyan alakultak az állam...","id":"201940_konyv__szemelyes_hang_platthy_ivan_parbeszed_azemberert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ee58488-a459-43c5-8bbc-1e7cb44608ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a5e452-14ae-4260-b10a-9302bbbb496a","keywords":null,"link":"/360/201940_konyv__szemelyes_hang_platthy_ivan_parbeszed_azemberert","timestamp":"2019. október. 04. 14:00","title":"Nem értett egyet azzal, hogy az egyházakat kézből etessék, távoznia is kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Frontálisan összeütközött egy kamion és egy kisbusz szombaton Romániában, az utóbbi időszak eddigi legsúlyosabb közlekedési balesetében 10-en meghaltak, heten megsérültek.","shortLead":"Frontálisan összeütközött egy kamion és egy kisbusz szombaton Romániában, az utóbbi időszak eddigi legsúlyosabb...","id":"20191005_Tizen_meghaltak_egy_roman_balesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6fd256-2cd0-40ce-a124-0a0cd8673f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Tizen_meghaltak_egy_roman_balesetben","timestamp":"2019. október. 05. 09:21","title":"Tizen meghaltak egy román balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]