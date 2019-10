Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91616198-5dcf-47f7-a3b4-43977a8ff28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat férfit a ferencvárosi rendőrök kerítették kézre. ","shortLead":"A hat férfit a ferencvárosi rendőrök kerítették kézre. ","id":"20191003_magyar_szlovak_eb_selejtezo_verekedes_elfogas_szlovak_drukkerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91616198-5dcf-47f7-a3b4-43977a8ff28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be9ff0d-eaa2-4e8c-8dd4-dac70c235484","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_magyar_szlovak_eb_selejtezo_verekedes_elfogas_szlovak_drukkerek","timestamp":"2019. október. 03. 11:23","title":"Szlovák drukkereket verő magyar szurkolókat fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ca0cb-e340-4701-ac8b-0c1d2e3bb5bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csillagához képest szokatlanul nagy méretű bolygót fedezett fel egy nemzetközi csillagászcsoport, akik szerint a jelenlegi tudományos elméletek alapján a bolygó \"nem is létezhetne\".","shortLead":"Csillagához képest szokatlanul nagy méretű bolygót fedezett fel egy nemzetközi csillagászcsoport, akik szerint...","id":"20191002_gj3512b_exobolygo_felfedezese_voros_torpe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321ca0cb-e340-4701-ac8b-0c1d2e3bb5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f926188-2e7e-4b0e-85db-7d63a9b104c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_gj3512b_exobolygo_felfedezese_voros_torpe","timestamp":"2019. október. 02. 19:08","title":"Azt mondják, ez a bolygó nem is létezhetne, de most rátaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577ae945-4ef9-4781-9f69-e0800cda2c87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó felfrissítette népszerű crossover modelljét, mely mostantól nagyobb teljesítményű változatban is kapható.","shortLead":"A japán gyártó felfrissítette népszerű crossover modelljét, mely mostantól nagyobb teljesítményű változatban is kapható.","id":"20191002_erosebb_hibrid_hajtassal_erkezett_az_uj_toyota_chr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577ae945-4ef9-4781-9f69-e0800cda2c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0785160f-0b08-4392-a1e0-39df9d4e6bad","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_erosebb_hibrid_hajtassal_erkezett_az_uj_toyota_chr","timestamp":"2019. október. 02. 07:59","title":"Erősebb hibrid hajtással érkezett az új Toyota C-HR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Más, hasonlóan extrém ötletek is eszébe jutottak még a bevándorlás megfékezésére.","shortLead":"Más, hasonlóan extrém ötletek is eszébe jutottak még a bevándorlás megfékezésére.","id":"20191002_donald_trump_amerikai_hatar_bevandorlas_hatarfal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046492ea-79d7-4bf9-b201-f2c91cda4673","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_donald_trump_amerikai_hatar_bevandorlas_hatarfal","timestamp":"2019. október. 02. 13:45","title":"Trump állítólag azt javasolta, hogy lőjék lábon az illegális bevándorlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85ccebb-7590-47bd-8331-895b3015969a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan segíthet a szülő, ha szeretné jobban érteni gyerekét?","shortLead":"Hogyan segíthet a szülő, ha szeretné jobban érteni gyerekét?","id":"20191003_6_dan_gyereknevelesi_tipp_es_boldogabb_lesz_a_gyermeke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a85ccebb-7590-47bd-8331-895b3015969a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dfd7e8-d7b7-4ceb-9c40-67e9eb8484fd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191003_6_dan_gyereknevelesi_tipp_es_boldogabb_lesz_a_gyermeke","timestamp":"2019. október. 03. 12:10","title":"6 dán nevelési tipp, és boldogabb lesz a gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borult, esős, szeles idő vár ránk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Borult, esős, szeles idő vár ránk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20191003_idojaras_eso_szel_csutortok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ac5c80-daef-4769-b907-4bd0c369b5ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_idojaras_eso_szel_csutortok","timestamp":"2019. október. 03. 05:13","title":"Kevésbé szép arcát mutatja ma az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d8dd98-72c5-4732-9653-fc0b8634d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Morna formáció a Zöld-foki-szigetekről, portugál fado énekesnő, etióp világsztár, lengyel-magyar zenei találkozások – október 4-6. között rendezik a Budapest Ritmót az Akváriumban.","shortLead":"Morna formáció a Zöld-foki-szigetekről, portugál fado énekesnő, etióp világsztár, lengyel-magyar zenei találkozások –...","id":"20191002_Hetvegen_Budapest_lesz_a_vilagzene_fovarosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84d8dd98-72c5-4732-9653-fc0b8634d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1afedec-a5e8-4759-ba79-7ee2f8a34940","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Hetvegen_Budapest_lesz_a_vilagzene_fovarosa","timestamp":"2019. október. 02. 16:51","title":"Hétvégén Budapest lesz a világzene fővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem viseli jól az amerikai elnök, hogy vizsgálódnak az ukrajnai ügyekkel kapcsolatban.","shortLead":"Nem viseli jól az amerikai elnök, hogy vizsgálódnak az ukrajnai ügyekkel kapcsolatban.","id":"20191002_Trump_impeachment_puccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dc22e5-e01a-4b3e-b86d-59c0b4c940bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Trump_impeachment_puccs","timestamp":"2019. október. 02. 05:02","title":"Trump már ott tart, hogy az impeachment-eljárás puccs, amivel elvennék az amerikaiak vallását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]