[{"available":true,"c_guid":"3fb839b6-de9c-47a7-9eb0-8e0fb7b50dbe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Olimpia parktól vonultak a Margit hídra, ahonnan rózsaszirmokat szórtak a vízbe. ","shortLead":"Az Olimpia parktól vonultak a Margit hídra, ahonnan rózsaszirmokat szórtak a vízbe. ","id":"20191007_hableany_baleset_margit_hid_rozsaszirom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fb839b6-de9c-47a7-9eb0-8e0fb7b50dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd26f3b-1100-4426-9660-42bd45bab17e","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_hableany_baleset_margit_hid_rozsaszirom","timestamp":"2019. október. 07. 19:03","title":"Fotók: Dél-koreai hagyományok szerint búcsúztatták a Hableány-baleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vidéki városok közül elsőként Komárom-Esztergom megye székhelyén lehet okostelefonnal buszjegyet vásárolni.","shortLead":"A vidéki városok közül elsőként Komárom-Esztergom megye székhelyén lehet okostelefonnal buszjegyet vásárolni.","id":"20191007_Tatabanyan_is_bevezettek_az_ejegyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84510952-1397-4609-968c-91a93e405ebe","keywords":null,"link":"/kkv/20191007_Tatabanyan_is_bevezettek_az_ejegyet","timestamp":"2019. október. 07. 17:15","title":"Tatabányán is bevezették az e-jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze Budapesten a XV. kerületben.","shortLead":"Két autó ütközött össze Budapesten a XV. kerületben.","id":"20191007_Akkora_karambol_volt_Ujpalotan_hogy_egy_villanyoszlop_is_kidolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39d0961-342b-4aeb-a8a4-362d270fe6bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Akkora_karambol_volt_Ujpalotan_hogy_egy_villanyoszlop_is_kidolt","timestamp":"2019. október. 07. 15:06","title":"Akkora karambol volt Újpalotán, hogy egy oszlop is kidőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8825ec5-f00f-42cf-92e3-3ade518a8f63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tarlós, Puzsér és Karácsony után jöjjön egy igazi iron man. Berki Krisztán némely javaslata annyira szürreális, hogy még Hadházi Lászlót is összezavarja.","shortLead":"Tarlós, Puzsér és Karácsony után jöjjön egy igazi iron man. Berki Krisztán némely javaslata annyira szürreális...","id":"20191004_Duma_Aktual_Berki_Krisztian_programja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8825ec5-f00f-42cf-92e3-3ade518a8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ee3bd5-c3ca-48bc-bf37-dea81be3458f","keywords":null,"link":"/360/20191004_Duma_Aktual_Berki_Krisztian_programja","timestamp":"2019. október. 06. 17:00","title":"A Duma Aktuál elemzi Berki programját: Lehet-e vasalóval választást nyerni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731bcb32-3a80-4e03-a61a-8c5997aa0314","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Egész Európára, így Magyarországra is hatással lehet, hogy gondokkal küzd a német gazdaság, mert a nemzetközi környezet bizonytalanságai miatti exportgyengülést csak részben pótolta a belső fogyasztás növekedése.","shortLead":"Egész Európára, így Magyarországra is hatással lehet, hogy gondokkal küzd a német gazdaság, mert a nemzetközi környezet...","id":"201940__nemet_gazdasag__recesszio_fele__beut_abrexit__borongos_osz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=731bcb32-3a80-4e03-a61a-8c5997aa0314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689bc50b-31e4-40e6-8c4f-c2c684ca5f4d","keywords":null,"link":"/360/201940__nemet_gazdasag__recesszio_fele__beut_abrexit__borongos_osz","timestamp":"2019. október. 06. 16:00","title":"A lassuló német gazdaság Magyarországot is lefékezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Romló eladások, olcsó ukrán, bolgár méz, hamisítványok - nem túl rózsásak a kilátások a magyar mézszektorban, mondta el a méhészek egyesületének vezetője.\r

\r

","shortLead":"Romló eladások, olcsó ukrán, bolgár méz, hamisítványok - nem túl rózsásak a kilátások a magyar mézszektorban, mondta el...","id":"20191008_Valsag_johet_a_magyar_mezszektorban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9f5b29-e95f-41c6-ae50-21792c134872","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_Valsag_johet_a_magyar_mezszektorban","timestamp":"2019. október. 08. 06:11","title":"Válság jöhet a magyar mézszektorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kapásból a régi csokireklám jutott eszünkbe az új almás készülékről, amely első blikkre talán nem túl vonzó jelenség, belső értékei azonban gyorsan feledtetik a dizájnerek (véleményes) tévedéseit. A borsos árat viszont nem igazán.

","shortLead":"Kapásból a régi csokireklám jutott eszünkbe az új almás készülékről, amely első blikkre talán nem túl vonzó jelenség...","id":"20191007_apple_iphone_11_pro_max_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4193baf-d154-4754-8dbc-f741c3ee3c24","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_apple_iphone_11_pro_max_teszt_velemeny","timestamp":"2019. október. 07. 20:03","title":"Ronda és finom: kipróbáltuk a szuperdrága iPhone 11 Pro Max-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartósan nem befolyásolta a főpolgármesteri posztért folyó versenyt a Karácsony Gergely beszélgetéseiről készült hangfelvétel – állítja a Nézőpont Intézet kutatása, amelyet a Magyar Nemzet megbízásából készített. ","shortLead":"Tartósan nem befolyásolta a főpolgármesteri posztért folyó versenyt a Karácsony Gergely beszélgetéseiről készült...","id":"20191007_nezopont_intezet_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_budapest_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fb1e21-8a1f-4b18-b9dd-638b53806bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_nezopont_intezet_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_budapest_kutatas","timestamp":"2019. október. 07. 12:42","title":"Nézőpont: Tarlós vezet, de a célegyenesben éles küzdelem várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]