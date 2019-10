Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A téma a bevándorlás. Mi más is lehetne.","shortLead":"A téma a bevándorlás. Mi más is lehetne.","id":"20191007_orban_viktor_valasztas_fidesz_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2bd3389-63ab-4ea7-a2f8-67ef6f6b1205","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_orban_viktor_valasztas_fidesz_level","timestamp":"2019. október. 07. 18:35","title":"Orbán levélben kéri a lakosságot, hogy szavazzanak a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec43d0d-8767-4ed9-b7eb-8bb1093bea42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szokatlan megoldást választottak, de megvolt rá az okuk. ","shortLead":"Szokatlan megoldást választottak, de megvolt rá az okuk. ","id":"20191007_Villanyoszlop_kore_epitettek_egy_hazat_Egerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ec43d0d-8767-4ed9-b7eb-8bb1093bea42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6f9dd3-890c-444a-8664-dbb43f3caf55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Villanyoszlop_kore_epitettek_egy_hazat_Egerben","timestamp":"2019. október. 07. 21:09","title":"Villanyoszlop köré építettek egy házat Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cd4ad5-265d-44e7-9b0d-053a662e67b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első exit poll eredmények a várakozásoknak megfelelően az António Costa miniszterelnök vezette portugál Szocialista Párt (PS) győzelmét vetítik előre.","shortLead":"Az első exit poll eredmények a várakozásoknak megfelelően az António Costa miniszterelnök vezette portugál Szocialista...","id":"20191007_portugalia_valasztas_gyozelem_antonio_costa_szocialistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6cd4ad5-265d-44e7-9b0d-053a662e67b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c11f7cd-2e4f-4e60-aff7-0757da31abfc","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_portugalia_valasztas_gyozelem_antonio_costa_szocialistak","timestamp":"2019. október. 07. 06:42","title":"A szocialisták nyerték a portugál választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darabig a vonatokon is pótdíj nélkül lehet jegyet venni.","shortLead":"Egy darabig a vonatokon is pótdíj nélkül lehet jegyet venni.","id":"20191007_mav_vasut_jegyrendszer_jegyvaltas_potdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9acc4f3-4816-453b-b626-4eee614369f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_mav_vasut_jegyrendszer_jegyvaltas_potdij","timestamp":"2019. október. 07. 07:26","title":"Lelassult a jegyrendszer, engedményt tesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8972d4c3-b769-479e-a5a4-db3a4e22fbba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe bevetette a Sensei nevű mesterséges intelligenciáját, hogy még egyszerűbben lehessen még jobb végeredményt kihozni a képekből és videókból.","shortLead":"Az Adobe bevetette a Sensei nevű mesterséges intelligenciáját, hogy még egyszerűbben lehessen még jobb végeredményt...","id":"20191007_adobe_premier_elements_photoshop_elements_kepszerkeszto_videovago_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8972d4c3-b769-479e-a5a4-db3a4e22fbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81de6d4-b632-4757-811f-eb7d2e544316","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_adobe_premier_elements_photoshop_elements_kepszerkeszto_videovago_program","timestamp":"2019. október. 07. 10:03","title":"Látványos funkciókat kapott az olcsóbb Photoshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A kormány csak szabad kezet adott a városoknak a lakáshelyzet megoldására, pénzt nem. Budapesten pedig kerületenként kellene megoldást találni, miközben a probléma minimum városi szintű. A Habitat for Humanity bemutatta a lakhatási jelentésének önkormányzatokkal foglalkozó fejezetét.","shortLead":"A kormány csak szabad kezet adott a városoknak a lakáshelyzet megoldására, pénzt nem. Budapesten pedig kerületenként...","id":"20191007_habitat_for_humanity_lakhatas_szegenyseg_lakas_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad24a9ef-08b0-43d5-8faa-ba366ce8d47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_habitat_for_humanity_lakhatas_szegenyseg_lakas_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 07. 14:30","title":"Egymásnak dobálják át a városok a szegényeket, oldja meg a problémát más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d596a368-5e3a-463e-a211-999d4834a554","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő állítása szerint a brit hercegnő szelleme áldását adta, hogy ő játssza el a The Crown novemberben érkező évadában.","shortLead":"A színésznő állítása szerint a brit hercegnő szelleme áldását adta, hogy ő játssza el a The Crown novemberben érkező...","id":"20191007_Helena_Bonham_Carter_megidezte_Margit_hercegno_szellemet_aki_ellatta_par_jo_tanaccsal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d596a368-5e3a-463e-a211-999d4834a554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe50962-9a7c-4342-baae-301bf974a032","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Helena_Bonham_Carter_megidezte_Margit_hercegno_szellemet_aki_ellatta_par_jo_tanaccsal","timestamp":"2019. október. 07. 13:29","title":"Helena Bonham Carter megidézte Margit hercegnő szellemét, aki ellátta pár tanáccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c50bf6a-1787-4ddd-9ddf-07ca9975be42","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Hetvenéves lett Sigourney Weaver Golden Globe-díjas amerikai színésznő, aki az idén már ünnepelhetett egy évfordulót, ugyanis negyven éve mutatták be a főszereplésével készült sci-fi-horror klasszikust, A nyolcadik utas: a Halált.","shortLead":"Hetvenéves lett Sigourney Weaver Golden Globe-díjas amerikai színésznő, aki az idén már ünnepelhetett egy évfordulót...","id":"20191008_Sigourney_Weaver_70_eves_Alien","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c50bf6a-1787-4ddd-9ddf-07ca9975be42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd13089-9de6-4039-85f7-cdc82542d971","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Sigourney_Weaver_70_eves_Alien","timestamp":"2019. október. 08. 11:52","title":"70 éves a nő, aki kinyírta az űr szörnyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]