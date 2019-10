Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8095bf6c-9ba3-4213-af24-8a76a6fcf43b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldön is sok lengyel szavazhat.","shortLead":"Külföldön is sok lengyel szavazhat.","id":"20191013_A_negy_evvel_korabbinal_magasabb_a_lengyel_valasztasi_reszvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8095bf6c-9ba3-4213-af24-8a76a6fcf43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4642241a-b673-4ca7-ab40-35638fd6a82f","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_A_negy_evvel_korabbinal_magasabb_a_lengyel_valasztasi_reszvetel","timestamp":"2019. október. 13. 16:40","title":"A négy évvel korábbinál magasabb a lengyel választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"150 ezer forinttal drágult meg a szertartás ára azóta, hogy a dunaújvárosi temetőben már csupán az üzemeltető Dunaújvárosi Kegyelet Kft. temethet. ","shortLead":"150 ezer forinttal drágult meg a szertartás ára azóta, hogy a dunaújvárosi temetőben már csupán az üzemeltető...","id":"20191012_Csak_a_fideszes_jelolt_cege_temethet_Dunaujvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fed97b3-5dda-4245-8495-bc83e9b45807","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Csak_a_fideszes_jelolt_cege_temethet_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. október. 12. 15:05","title":"Csak a fideszes jelölt cége temethet Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e8a935-0285-40bf-9f0a-94d08d86d389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon jelentették be a hírt.","shortLead":"A Facebookon jelentették be a hírt.","id":"20191013_Masfel_ev_utan_valik_Nacsa_Oliver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e8a935-0285-40bf-9f0a-94d08d86d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191c3c5b-99eb-44e4-b71a-b775de550981","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Masfel_ev_utan_valik_Nacsa_Oliver","timestamp":"2019. október. 13. 08:52","title":"Másfél év után válik Nacsa Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dfb5b3-18d0-41f9-85f6-5e0265732bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel nyolc és fél kiló amfetamin piacra kerülését akadályozták meg.","shortLead":"Közel nyolc és fél kiló amfetamin piacra kerülését akadályozták meg.","id":"20191014_Tizezer_adag_amfetamint_talaltak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8dfb5b3-18d0-41f9-85f6-5e0265732bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e8b099-c395-4733-9149-59c4215d3851","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tizezer_adag_amfetamint_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 14. 06:23","title":"Tízezer adag amfetamint találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c585519-486a-4ecd-9eb1-b24ff07a1588","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai Conor Dwyert húsz hónapra tiltották el. Bejelentette a visszavonulását.\r

","shortLead":"Az amerikai Conor Dwyert húsz hónapra tiltották el. Bejelentette a visszavonulását.\r

","id":"20191012_dopping_conor_dwyer_amerikai_uszo_visszavonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c585519-486a-4ecd-9eb1-b24ff07a1588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c5c050-5642-452e-90c5-bbef8d0b2174","keywords":null,"link":"/sport/20191012_dopping_conor_dwyer_amerikai_uszo_visszavonulas","timestamp":"2019. október. 12. 13:56","title":"Doppinggal bukott le a kétszeres olimpiai bajnok úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy gyalogos férfit ütöttek el.","shortLead":"Egy gyalogos férfit ütöttek el.","id":"20191013_gyalogosgazolas_gyongyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c77cfe-bff3-450f-8861-9ecabd0d99cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_gyalogosgazolas_gyongyos","timestamp":"2019. október. 13. 21:09","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Gyöngyösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi főpolgármester-választásokkal összehasonlítva is nagy volt Karácsony Gergely győzelme.","shortLead":"A korábbi főpolgármester-választásokkal összehasonlítva is nagy volt Karácsony Gergely győzelme.","id":"20191014_Tarlos_soha_Demszky_csak_ketszer_szerzett_tobb_szavazatot_mint_Karacsony_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33c80e5-4e58-449d-9711-b702c03a389f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tarlos_soha_Demszky_csak_ketszer_szerzett_tobb_szavazatot_mint_Karacsony_most","timestamp":"2019. október. 14. 07:19","title":"Tarlós soha, Demszky csak kétszer szerzett több szavazatot, mint Karácsony most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d693d9f6-8a7f-4842-ae59-edaa71d95edb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"57 éves volt.","shortLead":"57 éves volt.","id":"20191013_Meghalt_Sara_Danius_az_irodalmi_Nobeldijat_odaitelo_testulet_elso_noi_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d693d9f6-8a7f-4842-ae59-edaa71d95edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe51c79-35f4-49c0-9d36-af11741233e8","keywords":null,"link":"/kultura/20191013_Meghalt_Sara_Danius_az_irodalmi_Nobeldijat_odaitelo_testulet_elso_noi_vezetoje","timestamp":"2019. október. 13. 14:25","title":"Meghalt Sara Danius, az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testület első női vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]