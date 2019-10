Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közgyűlésben is többsége lesz. ","shortLead":"A közgyűlésben is többsége lesz. ","id":"20191014_Az_ellenzeki_Nyirati_Klara_lett_a_bajai_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c1f1e-58ef-4f3e-960c-3a3217918711","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Az_ellenzeki_Nyirati_Klara_lett_a_bajai_polgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 00:20","title":"Az ellenzéki Nyirati Klára lett a bajai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győzelmét a hvg.hu-nak azzal magyarázta, hogy a kampány során mindvégig a városról beszélt, míg ellenfelei róla.","shortLead":"Győzelmét a hvg.hu-nak azzal magyarázta, hogy a kampány során mindvégig a városról beszélt, míg ellenfelei róla.","id":"20191014_Botka_Laszlo_tudta_mire_harapnak_a_szegediek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aee3b5b-fb81-45af-a1fd-60b3d9cab1cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Botka_Laszlo_tudta_mire_harapnak_a_szegediek","timestamp":"2019. október. 14. 00:15","title":"Botka László rommá verte a Fideszt, tudta, mire harapnak a szegediek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a484d43c-037d-4250-9607-e711d6cf4ad3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi kétszer vásárolt a bővítéséhez, egyszer egy projektcéget, amelyik rendezte a földügyletet is, majd később földterületet is vettek, de annak eladóját nem nevezték meg. ","shortLead":"Az Audi kétszer vásárolt a bővítéséhez, egyszer egy projektcéget, amelyik rendezte a földügyletet is, majd később...","id":"20191012_Az_Audi_is_megszolalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a484d43c-037d-4250-9607-e711d6cf4ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809e6dfd-9ef2-4c61-bf4b-b290f49c1bc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Az_Audi_is_megszolalt","timestamp":"2019. október. 12. 21:23","title":"Az Audi is megszólalt: először projektcéget vettek, nem földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdb4f40-ab11-423c-a451-1771f84cfcb7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Edulife Global Kft. négy török tulajdonosa egy oktatási konzultációs céget visz Isztambulban.","shortLead":"Az Edulife Global Kft. négy török tulajdonosa egy oktatási konzultációs céget visz Isztambulban.","id":"201941_edulife_global_jonnek_atorok_egyetemistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cdb4f40-ab11-423c-a451-1771f84cfcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1491ecfd-7213-4236-82ed-55c245b8e363","keywords":null,"link":"/360/201941_edulife_global_jonnek_atorok_egyetemistak","timestamp":"2019. október. 12. 13:20","title":"Török egyetemistákat toboroznak Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Simának indult a Magyarország-Azerbajdzsán meccs, kínkeserves győzelem lett belőle.","shortLead":"Simának indult a Magyarország-Azerbajdzsán meccs, kínkeserves győzelem lett belőle.","id":"20191013_Kiszenvedte_a_magyar_valogatott_a_gyozelmet_maradt_esely_az_Ebreszvetelre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b16d711-b316-4c61-9444-78bb5c00fccb","keywords":null,"link":"/sport/20191013_Kiszenvedte_a_magyar_valogatott_a_gyozelmet_maradt_esely_az_Ebreszvetelre","timestamp":"2019. október. 13. 19:53","title":"Kiszenvedte a magyar válogatott a győzelmet, maradt esély az Eb-részvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa8fede-a6f6-4482-b8c1-82d5ab7cfe08","c_author":"Petruskó Norbert","category":"itthon","description":"Feszült arcok a Fidesznél, örömittas, egymást ölelgető emberek a Velünk a Város Egyesület eredményváróján – még az ellenzéki összefogás jelöltjeit is meglepte, milyen sikerrel szerepeltek az önkormányzati választáson Miskolcon. Polgármester-jelöltjük, Veres Pál a szavazatok 80 százalék körüli feldolgozottságánál rögtönzött sajtótájékoztatót tartott, hogy kommentálja az eredményeket: azt, hogy a szavazatok 54,8 százalékának megszerzésével ő lehet Miskolc új polgármestere. A Fidesz jelöltje, Alakszai Zoltán 40,8 százalékos szavazataránnyal várta az este végét.","shortLead":"Feszült arcok a Fidesznél, örömittas, egymást ölelgető emberek a Velünk a Város Egyesület eredményváróján – még...","id":"20191014_Tarolt_az_ellenzek_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baa8fede-a6f6-4482-b8c1-82d5ab7cfe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dead8c-9f12-4358-b587-07c6a78dbc85","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tarolt_az_ellenzek_Miskolcon","timestamp":"2019. október. 14. 00:01","title":"Tarolt az ellenzék Miskolcon - őket is meglepte az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff76d8f-3e6f-459b-aee3-16e00d0fad97","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A vártnál is nagyobb győzelmet aratott a lengyel parlamenti választásokon az eddigi kormánypárt. Receptje a bőkezű osztogatás, a történelemhamisítással végzett nemzettudat-építés és a homofóbia volt, ás a jelek szerint botrányai sem verték ki a szavazóknál a biztosítékot.","shortLead":"A vártnál is nagyobb győzelmet aratott a lengyel parlamenti választásokon az eddigi kormánypárt. Receptje a bőkezű...","id":"20191014_Kaczynski_marad_a_gyerekpotlek_fontosabb_mint_a_jogallam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fff76d8f-3e6f-459b-aee3-16e00d0fad97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c46236d-5ab0-433f-be96-c47c53d7758b","keywords":null,"link":"/360/20191014_Kaczynski_marad_a_gyerekpotlek_fontosabb_mint_a_jogallam","timestamp":"2019. október. 14. 10:45","title":"Kaczynski marad: a gyerekpótlék fontosabb, mint a jogállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Ha Pécsen nem nyer az ellenzék, akkor sehol – írtuk még a kampány kezdetén a baranyai megyeszékhelyről. Az ellenzék számára nagy volt a tét: visszaveszik-e az egykor szocialista fellegvárként számon tartott várost a Fidesztől vagy sem. Visszavették. Nem is kicsit.","shortLead":"Ha Pécsen nem nyer az ellenzék, akkor sehol – írtuk még a kampány kezdetén a baranyai megyeszékhelyről. Az ellenzék...","id":"20191014_Tonkreverte_az_ellenzek_a_Fideszt_Pecsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d287fee-a11d-4d44-9d8b-113df7936567","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tonkreverte_az_ellenzek_a_Fideszt_Pecsen","timestamp":"2019. október. 14. 00:24","title":"Tönkreverte az ellenzék a Fideszt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]