[{"available":true,"c_guid":"c8991d74-52a9-46f8-988c-56f2aeb0673c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokmilliós végkielégítéssel távoznak a leváltott polgármesterek.","shortLead":"Sokmilliós végkielégítéssel távoznak a leváltott polgármesterek.","id":"20191015_Kozel_negymillio_forint_vegkielegitest_kap_Tarlos_Istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8991d74-52a9-46f8-988c-56f2aeb0673c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262bb091-9e21-4a0b-8408-a7d3ac5beb26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Kozel_negymillio_forint_vegkielegitest_kap_Tarlos_Istvan","timestamp":"2019. október. 15. 17:10","title":"Közel négymillió forint végkielégítést kap Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kampányfőnöke szerint most is nyertek, de nem annyira, amennyire szerettek volna. 