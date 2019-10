Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János sok sikert kívánt Márki-Zay Péteréknek.","shortLead":"Lázár János sok sikert kívánt Márki-Zay Péteréknek.","id":"20191014_lazar_janos_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b390407e-0741-46e4-bbdf-d0d8fe95e461","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_lazar_janos_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 16:25","title":"Lázár: Vásárhelyen lezárult egy korszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"Jakus Ibolya","category":"360","description":"Nincs új a NER alatt, Schwajda György, a Soroksári úti Nemzeti Színház első igazgatója már 1985-ben megírta, hogy igenis van olyan választási szisztéma, amelyben az a férfi lesz a település első embere, akit a csupasz hátsó fertályáról felismer a felesége. Bár a plébános hátsója többeket megtévesztett, végül győzedelmeskedett a demokrácia, s bekerült a magas hivatalba a nép egyszerű fia. Vigyázat, szemelvények és spoiler, ami azonban egyáltalán nem ront A rátóti legényanya című örökbecsű opusz élvezeti értékén!","shortLead":"Nincs új a NER alatt, Schwajda György, a Soroksári úti Nemzeti Színház első igazgatója már 1985-ben megírta...","id":"20191014_Jakus_Ibolya_A_gyori_legenyanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25ab679-2081-4783-b682-9bd060f0d3d6","keywords":null,"link":"/360/20191014_Jakus_Ibolya_A_gyori_legenyanya","timestamp":"2019. október. 14. 18:30","title":"Jakus Ibolya: A győri legényanya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Minden szerződést felülvizsgálnak elődjének nagy port kavaró bérlakás-botrányai után, de nem bosszúból, mert aki szabályosan kapott ingatlant, annak nincs félnivalója – mondta Váradiné Naszályi Márta, aki több mint húszévnyi fideszes regnálás után veszi át Budavár polgármesteri székét. A hvg.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogyan közösködik majd a kormányzati negyeddel, és tart-e attól, hogy már javában darálnak az iratmegsemmisítők. Az új, ellenzéki polgármester felszámolná a szegényebbek kiszorítását a Várból, amely szerinte nem lehet „elit kerület”.","shortLead":"Minden szerződést felülvizsgálnak elődjének nagy port kavaró bérlakás-botrányai után, de nem bosszúból, mert aki...","id":"20191015_varadine_naszalyi_marta_interju_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4277d-fda0-4f63-998d-50a8dba19ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_varadine_naszalyi_marta_interju_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 15. 07:10","title":"\"Változás kell, nem Bayer Zsolt-rendelet\" – mi lesz most a Vár mutyiszagú bérlakásaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef70ec8-901f-4008-99d0-77bffd5c58d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek tapadás érdekében a szuperpuha gumikeverék adja az alapját ennek az egyedi asztalkának.","shortLead":"A remek tapadás érdekében a szuperpuha gumikeverék adja az alapját ennek az egyedi asztalkának.","id":"20191015_igazi_f1rajongo_akkor_ezt_a_pirelli_kavezoasztalt_imadni_fogja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ef70ec8-901f-4008-99d0-77bffd5c58d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6d9328-ced5-40bc-84d4-1906c2ed3ad9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_igazi_f1rajongo_akkor_ezt_a_pirelli_kavezoasztalt_imadni_fogja","timestamp":"2019. október. 15. 06:41","title":"Igazi F1-rajongó? Akkor ezt a Pirelli kávézóasztalt imádni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f642cd2-5c6b-41a6-9818-d2924427a808","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szentendrei Szabadtéri Tárlatot idézték meg az Örök Városban. \r

","shortLead":"A Szentendrei Szabadtéri Tárlatot idézték meg az Örök Városban. \r

","id":"20191014_Magyar_muveszek_kepei_logtak_egy_romai_utca_falain","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f642cd2-5c6b-41a6-9818-d2924427a808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e22979b-93bf-4214-974d-a800d8783fbe","keywords":null,"link":"/kultura/20191014_Magyar_muveszek_kepei_logtak_egy_romai_utca_falain","timestamp":"2019. október. 14. 13:45","title":"Magyar művészek képei lógtak egy római utca falain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4485ee-2bd6-4d2d-9558-1a48e3966d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MS-DOS időszakban is remek videojátékok készültek, habár sokukra már szinte alig emlékezni. Az Internet Archive tett róla, hogy ez ne legyen így.","shortLead":"Az MS-DOS időszakban is remek videojátékok készültek, habár sokukra már szinte alig emlékezni. Az Internet Archive tett...","id":"20191015_alone_in_the_dark_internet_archive_pc_jatek_bongeszos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4485ee-2bd6-4d2d-9558-1a48e3966d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c531dce-8427-4534-a64a-cbea47ef5e75","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_alone_in_the_dark_internet_archive_pc_jatek_bongeszos_jatek","timestamp":"2019. október. 15. 18:03","title":"Felkerült a netre 2500 PC-s játék, köztük egy nagyon jó horror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmányvédelmi Hivatal megerősítettre, hogy nyomoznak, de született az ügyben egy másik feljelentés is.","shortLead":"Az Alkotmányvédelmi Hivatal megerősítettre, hogy nyomoznak, de született az ügyben egy másik feljelentés is.","id":"20191014_Az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_is_nyomoz_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad19486b-74f7-4883-b378-a5cc3aa4c341","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_is_nyomoz_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","timestamp":"2019. október. 14. 18:01","title":"Az Alkotmányvédelmi Hivatal is nyomoz a Karácsony-hangfelvétel ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon köszönte meg a bizalmat a megválasztott ellenzéki polgármester. ","shortLead":"A Facebookon köszönte meg a bizalmat a megválasztott ellenzéki polgármester. ","id":"20191014_piko_andras_viii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b238558e-4304-4e80-b1f5-e6d011df7ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_piko_andras_viii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 13:33","title":"Pikó: Ígérem, meg fogjuk szolgálni a bizalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]