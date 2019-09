Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a47afea7-eadc-4077-8d51-136f6cb76a88","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön este 6 órára a Keletihez szervezett tüntetést a MÁV körüli problémák miatt a Közlekedő Tömeg és a vonatot korábban csigajelmezben lefutó Mátészalkaleaks csoport. Szolidaritásból egy órás késéssel kezdték az eseményt, és elmondták, hogy nem politikai okokból vannak itt, mint ahogy azt a MÁV kommunikációs igazgatója állította, mert október 13-a után újra tüntetni fognak, ha a MÁV nem teljesíti követeléseiket.","shortLead":"Csütörtökön este 6 órára a Keletihez szervezett tüntetést a MÁV körüli problémák miatt a Közlekedő Tömeg és a vonatot...","id":"20190926_Szolidaritasbol_egy_oras_kesessel_kezdodott_a_MAVos_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a47afea7-eadc-4077-8d51-136f6cb76a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d213ec4-6235-493f-a44d-ad367745d8f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Szolidaritasbol_egy_oras_kesessel_kezdodott_a_MAVos_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:40","title":"Csigás kitűzővel és szándékos késéssel tüntettek az utasok a MÁV ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Fél évszázada, 1969. szeptember 26-án jelent meg a Beatles utolsó előtti, de utoljára elkészített nagylemeze, az Abbey Road. Még egy utolsó nagy nekiveselkedés, egy fantasztikus nagylemez, emlékezetes záróakkordok sorozata.","shortLead":"Fél évszázada, 1969. szeptember 26-án jelent meg a Beatles utolsó előtti, de utoljára elkészített nagylemeze, az Abbey...","id":"20190926_Ma_50_eves_a_poptortenet_egyik_legszebb_hattyudala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c43fc11-68f3-40d2-a419-e049d3ccc04d","keywords":null,"link":"/kultura/20190926_Ma_50_eves_a_poptortenet_egyik_legszebb_hattyudala","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:28","title":"Ma 50 éves a poptörténet egyik legszebb hattyúdala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy uniós támogatásokkal visszaélő bűnbanda pénzét foglalták le.","shortLead":"Egy uniós támogatásokkal visszaélő bűnbanda pénzét foglalták le.","id":"20190927_Hetszazmillios_vagyont_zarolt_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5311813-52e5-44ff-bfca-77662c23f439","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Hetszazmillios_vagyont_zarolt_a_NAV","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:34","title":"Hétszázmilliós vagyont zárolt a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkettőt viszont sikerült kimentenie a görög parti őrségnek. A csónak Törökországból indult, a Frontex is segített a mentésben.","shortLead":"Tizenkettőt viszont sikerült kimentenie a görög parti őrségnek. A csónak Törökországból indult, a Frontex is segített...","id":"20190927_Het_ember_fulladt_az_Egeitengerbe_amikor_elsullyedt_egy_csonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3483ce57-e181-4036-aaa0-d568c0cdb66a","keywords":null,"link":"/vilag/20190927_Het_ember_fulladt_az_Egeitengerbe_amikor_elsullyedt_egy_csonak","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:43","title":"Hét ember fulladt az Égei-tengerbe, amikor elsüllyedt egy csónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a059b5a6-75be-4b39-98cf-a3cbe239f403","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi és a három nő különböző Soroksári úti lakásban bujkált. ","shortLead":"A két férfi és a három nő különböző Soroksári úti lakásban bujkált. ","id":"20190927_soroksari_ut_tamadas_loves_rendorseg_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a059b5a6-75be-4b39-98cf-a3cbe239f403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75568ea1-da51-41ba-ab7a-b33e5ded1209","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_soroksari_ut_tamadas_loves_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. szeptember. 27. 21:30","title":"Elfogtak mindenkit, aki benne volt a Soroksári úti támadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04b7732-32bf-4028-bc0a-dd12087b6d1d","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Valószínűleg novemberben, az Európai Néppárt zágrábi kongresszusán sem születik majd végleges döntés a Fidesz sorsáról. A felfüggesztés felülvizsgálatával megbízott Bölcsek Tanácsa ugyanis csak ezután kezdheti el az érdemi munkáját. Mindeközben a Néppártban is meglepve tapasztalják, mennyire megkedvelte a Fidesz felfüggesztéséből származó játékterét a magyar kormányfő. Orbán Viktor folyamatosan a leshatáron mozog, és az új uniós költségvetés vitájában is helyzetbe akar kerülni. Függetlenül attól, hogy végül ki lesz a magyar uniós biztos.","shortLead":"Valószínűleg novemberben, az Európai Néppárt zágrábi kongresszusán sem születik majd végleges döntés a Fidesz sorsáról...","id":"201939__neppart_kontra_fidesz__orban_helyezkedese__testveriseg__attol_fugg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04b7732-32bf-4028-bc0a-dd12087b6d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fb6c94-cfbf-4217-a11d-49e8666b7b84","keywords":null,"link":"/360/201939__neppart_kontra_fidesz__orban_helyezkedese__testveriseg__attol_fugg","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:00","title":"Tovább tarthat Orbán Viktor pávatánca az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4327683-7a7b-4194-a13f-9b4e380e641d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A két szereplő bevásárolt az állami földárveréseken, így nem meglepő, hogy mezőgazdasági vállalkozásba kezdenek. Somogy megyében ők a legnagyobb agrárbefektetők. ","shortLead":"A két szereplő bevásárolt az állami földárveréseken, így nem meglepő, hogy mezőgazdasági vállalkozásba kezdenek. Somogy...","id":"201939_terebezd_grain_es_trade_agrarosszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4327683-7a7b-4194-a13f-9b4e380e641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf2f474-43b5-489a-a1b4-1949eb0c6b8d","keywords":null,"link":"/360/201939_terebezd_grain_es_trade_agrarosszefogas","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:00","title":"Együtt arat Somogyban a megye két legnagyobb földbirtokosa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7c31bf-23b4-4740-9f2c-f2c37294ea08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pécsi bíróság annak ellenére adott menedékjogot Alekszij Torubarov orosz ellenzékinek, hogy az állami hatóságok ezt korábban nem voltak hajlandóak megtenni. Ez az első olyan eset, amikor egy hazai bíróság a gyakorlatban alkalmazta az Európai Unió Bíróságának azon általános érvényű határozatát, amely szerint a bíróságnak akkor is joga van védelmet adni, ha a kormány hatósága ezt nem tenné.","shortLead":"Egy pécsi bíróság annak ellenére adott menedékjogot Alekszij Torubarov orosz ellenzékinek, hogy az állami hatóságok ezt...","id":"20190926_Precedenserteku_itelettel_kapott_menedekjogot_Magyarorszagon_egy_orosz_ellenzeki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c7c31bf-23b4-4740-9f2c-f2c37294ea08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c74698-d800-4f7f-8145-3b5501dbf2e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Precedenserteku_itelettel_kapott_menedekjogot_Magyarorszagon_egy_orosz_ellenzeki","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:42","title":"Precedensértékű ítélettel kapott menedékjogot Magyarországon egy orosz ellenzéki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]