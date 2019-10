Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy másik fiút trágár módon igyekezett rendre utasítani, amikor pedig számonkérték, miért beszél így, törni-zúzni kezdett.","shortLead":"Egy másik fiút trágár módon igyekezett rendre utasítani, amikor pedig számonkérték, miért beszél így, törni-zúzni...","id":"20191016_gyermekfelugyelo_nagykanizsa_javointezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5e0876-5ae2-4722-81dd-f3b3a7736667","keywords":null,"link":"/elet/20191016_gyermekfelugyelo_nagykanizsa_javointezet","timestamp":"2019. október. 16. 11:20","title":"Fejbe rúgott egy alvó fiút egy felügyelő a nagykanizsai javítóintézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A duplájára emelik a cég törzstőkéjét, mert lánctalpas dózereket és rakodógépeket akarnak venni az erőművet kiszolgáló bányákba.","shortLead":"A duplájára emelik a cég törzstőkéjét, mert lánctalpas dózereket és rakodógépeket akarnak venni az erőművet kiszolgáló...","id":"20191016_Meszaros_Lorincek_cege_toket_emel_a_Matrai_Eromu_Melyepito_Kftben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4d326c-6c5d-4c81-a374-798b89438865","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_Meszaros_Lorincek_cege_toket_emel_a_Matrai_Eromu_Melyepito_Kftben","timestamp":"2019. október. 16. 14:59","title":"Tőkét emel leányvállalatában a Mátrai Erőmű Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérte ezt Ursula von der Leyen, Orbán kitartana Várhelyi Olivér mellett.","shortLead":"Hiába kérte ezt Ursula von der Leyen, Orbán kitartana Várhelyi Olivér mellett.","id":"20191017_Orban_a_Fidesz_frakcioulesen_Csak_semmi_panik_van_ido_2022ig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfd4866-4305-44ff-8aa2-8f28177e802f","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Orban_a_Fidesz_frakcioulesen_Csak_semmi_panik_van_ido_2022ig","timestamp":"2019. október. 17. 11:53","title":"Orbán nem szeretne női biztosjelöltet megnevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ebdd7-accc-49d5-b18a-421140feef89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órával azután, hogy az embertelen körülmények között tartott állatokról kikerült egy felvétel az internetre, a német hatóság kiszállt a helyszínre.","shortLead":"Néhány órával azután, hogy az embertelen körülmények között tartott állatokról kikerült egy felvétel az internetre...","id":"20191017_nemetorszag_laboratorium_allatkinzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113ebdd7-accc-49d5-b18a-421140feef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30afbb53-a39e-4052-8ca0-b89963198d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_nemetorszag_laboratorium_allatkinzas","timestamp":"2019. október. 17. 10:33","title":"Videóra vették az állatkínzást a hamburgi laborban, most bezárhatják az intézményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti ülésszak megnyitásakor szerdán. 