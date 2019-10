Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radikális iszlám tanokat is hirdettek annak a török alapítványnak az iskoláiban, amely most Budapesten nyithat oktatási intézményt. ","shortLead":"Radikális iszlám tanokat is hirdettek annak a török alapítványnak az iskoláiban, amely most Budapesten nyithat oktatási...","id":"20191020_Radikalis_muszlim_tanokat_hirdeto_alapitvany_nyit_iskolat_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c835060c-e7d9-4fda-ae95-276721e5eb3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Radikalis_muszlim_tanokat_hirdeto_alapitvany_nyit_iskolat_Budapesten","timestamp":"2019. október. 20. 20:08","title":"Radikális muszlim tanokat hirdető alapítvány nyit iskolát Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Orbán Viktor különös ígéretet tett, Boris Johnson még egyet csavart a Brexiten, másfél hónapot túlóráznak a rendőrök. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor különös ígéretet tett, Boris Johnson még egyet csavart a Brexiten, másfél hónapot túlóráznak a rendőrök...","id":"20191021_Radar_360_Radikalis_iskola_koltozhet_a_fovarosba_visszater_a_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76352344-076b-4b4e-a56a-b3f32fc1d016","keywords":null,"link":"/360/20191021_Radar_360_Radikalis_iskola_koltozhet_a_fovarosba_visszater_a_nyar","timestamp":"2019. október. 21. 08:00","title":"Radar 360: Radikális iskola költözhet a fővárosba, visszatér a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó Akihito császár legidősebb fia.","shortLead":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó...","id":"20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8a5b18-1a6c-4d4b-b34e-3b414f2a41c7","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","timestamp":"2019. október. 20. 16:32","title":"Párbeszéd a sintó vallással - kedden lesz Naruhito koronázási ceremóniája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb2361f-a0ec-4271-822a-0110c266c767","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A csődből kilábalt Est Media stratégái az államtól kevéssé függő, régiós informatikai céget építenének. De miből, és kivel?","shortLead":"A csődből kilábalt Est Media stratégái az államtól kevéssé függő, régiós informatikai céget építenének. De miből, és...","id":"201942__est_media__tamadasok__kiszamithatatlansag__fuggo_jatszma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb2361f-a0ec-4271-822a-0110c266c767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84559794-de51-49ac-9188-db43715472d1","keywords":null,"link":"/360/201942__est_media__tamadasok__kiszamithatatlansag__fuggo_jatszma","timestamp":"2019. október. 21. 13:20","title":"Hazárdjáték részesének érzik magukat a volt Vajna-cég kisrészvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly többen szereltek le, mint ahányan érkeztek a testülethez. ","shortLead":"Tavaly többen szereltek le, mint ahányan érkeztek a testülethez. ","id":"20191020_Atlagosan_masfel_honapnyi_tuloraja_volt_egy_rendornek_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f941ab-40c7-4bbf-b254-27efd3eaa4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Atlagosan_masfel_honapnyi_tuloraja_volt_egy_rendornek_tavaly","timestamp":"2019. október. 20. 14:40","title":"Átlagosan másfél hónapnyi túlórája volt egy rendőrnek tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47bff68f-e705-4013-b84a-1ad1d292a94d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megszorításellenes tiltakozók özönlötték el az utcákat vasárnap, sorozatban már a negyedik napja Libanonban a kormány lemondását követelve a gazdasági nehézségek miatt.","shortLead":"Megszorításellenes tiltakozók özönlötték el az utcákat vasárnap, sorozatban már a negyedik napja Libanonban a kormány...","id":"20191020_Millios_tomegek_vonultak_az_utcara_Libanonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47bff68f-e705-4013-b84a-1ad1d292a94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fb5ac9-7224-4000-a057-4f8068f74626","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Millios_tomegek_vonultak_az_utcara_Libanonban","timestamp":"2019. október. 20. 20:56","title":"Milliós tömegek vonultak az utcára Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az autógyártó Törökországba vitte volna új gyárát, a bolgárok most mindent bevetnek, hogy ne így legyen. ","shortLead":"Az autógyártó Törökországba vitte volna új gyárát, a bolgárok most mindent bevetnek, hogy ne így legyen. ","id":"20191020_Bulgaria_meg_tobb_allami_tamogatassal_probalja_elcsabitani_a_Volkswagent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1259b582-faa5-45c8-ac64-a5b01d762130","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Bulgaria_meg_tobb_allami_tamogatassal_probalja_elcsabitani_a_Volkswagent","timestamp":"2019. október. 20. 11:10","title":"Bulgária még több állami támogatással próbálja elcsábítani a Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína \"vezető szerepet\" kíván betölteni a kibertér fejlődésében - jelentette ki vasárnap a pekingi döntéshozás egyik tagja, miközben a távol-keleti országot rendszeres kritika éri az internet szigorú korlátozása miatt.","shortLead":"Kína \"vezető szerepet\" kíván betölteni a kibertér fejlődésében - jelentette ki vasárnap a pekingi döntéshozás egyik...","id":"20191020_Kina_vezeto_szerepet_kivan_betolteni_a_kiberter_fejlodeseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a655982-722e-45fd-8690-44d2c2ceace1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Kina_vezeto_szerepet_kivan_betolteni_a_kiberter_fejlodeseben","timestamp":"2019. október. 20. 15:26","title":"Kína vezető szerepet kíván betölteni a kibertér fejlődésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]