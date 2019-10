Varázsgombával küzdenek a depresszió ellen a svájci kutatók

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d7c9ac3-006e-4eac-9a74-b5967ab615b0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kiemelték a Spanyolországot 1975-ös haláláig kormányzó Franco tábornok földi maradványait az „Elesettek völgyében” lévő mauzóleumából, s a diktátor koporsóját a madridi Mingorrubio temetőbe vitték át. A szocialista kormányzat által beígért exhumálás megosztja a spanyolokat, de többen vannak, akik helyeslik a döntést.","shortLead":"Kiemelték a Spanyolországot 1975-ös haláláig kormányzó Franco tábornok földi maradványait az „Elesettek völgyében” lévő...","id":"20191024_Kitettek_Franco_tabornokot_a_diszsirhelyerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d7c9ac3-006e-4eac-9a74-b5967ab615b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59def8c7-fdec-4a1b-991e-51828be7ec0f","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Kitettek_Franco_tabornokot_a_diszsirhelyerol","timestamp":"2019. október. 24. 14:30","title":"Kitették Franco tábornokot a díszsírhelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Parlament szerint Erdogan török elnök fegyvernek használja a menekülteket, és félő, hogy a hadműveletek miatt újra erőre kap az Iszlám Állam.","shortLead":"A Parlament szerint Erdogan török elnök fegyvernek használja a menekülteket, és félő, hogy a hadműveletek miatt újra...","id":"20191024_Az_EPkepviselok_szankciokkal_sujtanak_Torokorszagot_a_sziriai_hadmuvelet_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc9b3dc-d57b-4b26-8627-3b425d9ab0b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Az_EPkepviselok_szankciokkal_sujtanak_Torokorszagot_a_sziriai_hadmuvelet_miatt","timestamp":"2019. október. 24. 16:05","title":"Győzött a Néppárt iránti hűség: a Fidesz is megszavazta a Törökországot elítélő EP-állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2192c5f-bed9-476d-a4c2-bfeddcc9daa3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A kreativitás nélkülözhetetlen kelléke a szellemi fejlődésnek. Joshua Wolf Shenk amerikai író megfigyelései azt bizonyítják, hogy kreativitásunk mozgatórugóját megtalálhatjuk egy alkotótársban, a kreatív „párunkban”. ","shortLead":"A kreativitás nélkülözhetetlen kelléke a szellemi fejlődésnek. Joshua Wolf Shenk amerikai író megfigyelései azt...","id":"20191024_Onnek_van_mar_kreativ_parosa_Mint_John_Lennonnak_Paul_McCartney_vagy_Marie_Curienek_Pierre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2192c5f-bed9-476d-a4c2-bfeddcc9daa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1dfb32-d417-49ab-88f3-4f4f1b5de6d4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191024_Onnek_van_mar_kreativ_parosa_Mint_John_Lennonnak_Paul_McCartney_vagy_Marie_Curienek_Pierre","timestamp":"2019. október. 24. 12:00","title":"Önnek van már kreatív párja? Mint John Lennonnak Paul McCartney vagy Marie Curie-nek Pierre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447dd616-f9e9-40e4-bc91-b132aa9e8440","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden. De attól még marad a szokatlanul meleg időjárás.","shortLead":"Kedden. De attól még marad a szokatlanul meleg időjárás.","id":"20191023_hidegfront_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447dd616-f9e9-40e4-bc91-b132aa9e8440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f2a877-dabe-423b-a0bb-f0c6047ac8a3","keywords":null,"link":"/elet/20191023_hidegfront_idojaras","timestamp":"2019. október. 23. 17:40","title":"Lehűlést és csapadékot is hoz egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52658e8-038e-4b33-ac7b-70a9a17a8574","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hazafias ellenzék létrehozását hirdette meg Gyurcsány Ferenc az október 23-i beszédében.","shortLead":"A hazafias ellenzék létrehozását hirdette meg Gyurcsány Ferenc az október 23-i beszédében.","id":"20191023_Gyurcsany_Aki_hozzanyul_a_kozpenzhez_az_nem_politikus_hanem_bunozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e52658e8-038e-4b33-ac7b-70a9a17a8574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363bd3bb-9673-4e0c-a1de-ce8907433b0d","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Gyurcsany_Aki_hozzanyul_a_kozpenzhez_az_nem_politikus_hanem_bunozo","timestamp":"2019. október. 23. 13:38","title":"Gyurcsány: \"Aki hozzányúl a közpénzhez, az nem politikus, hanem bűnöző\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75e5933-cb2c-425d-ba39-935bc6c58372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cápákkal foglalkozó Ocearch kutatói bukkantak rá arra a közel négyméteres példányra, melynek fejét harapásnyomhoz hasonló sérülés borítja. Talán egy nála is nagyobb cápa okozhatta.","shortLead":"A cápákkal foglalkozó Ocearch kutatói bukkantak rá arra a közel négyméteres példányra, melynek fejét harapásnyomhoz...","id":"20191023_harapasnyom_nagy_feher_capa_ocearch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a75e5933-cb2c-425d-ba39-935bc6c58372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f240a167-529e-4b7d-81f9-5f3004f9a2a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_harapasnyom_nagy_feher_capa_ocearch","timestamp":"2019. október. 23. 17:03","title":"Hatalmas harapásnyomot találtak egy nagy fehér cápa fején, a kutatók se tudják, mi okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyéni vállalkozása már volt a fiatal úszónak, most egy kft.-t hozott létre a világbajnok sportoló. ","shortLead":"Egyéni vállalkozása már volt a fiatal úszónak, most egy kft.-t hozott létre a világbajnok sportoló. ","id":"201943_milak_kristof_a_vilagbajnok_vallalkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7b117d-1f9c-469d-a3da-f67a419afe4a","keywords":null,"link":"/360/201943_milak_kristof_a_vilagbajnok_vallalkozik","timestamp":"2019. október. 24. 10:00","title":"Vállalkozik a világbajnok: itt a Milák Kristóf Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a \"sátáni erők célja\" '56 óta nem változott.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a \"sátáni erők célja\" '56 óta nem változott.","id":"20191023_toroczkai_laszlo_mi_hazank_mozgalom_oktober_23","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810bd2b8-a328-44cf-a036-752626f0b163","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_toroczkai_laszlo_mi_hazank_mozgalom_oktober_23","timestamp":"2019. október. 23. 16:08","title":"Toroczkai: A magyar nemzet a \"zuckerbergi világot\" is képes legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]