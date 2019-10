Tavaly augusztusban mi is beszámoltunk róla, hogy motorozás közben szakadt rá egy korhadt fa ága a XIII. kerületi Lehel úton egy akkor 24 éves férfira. A fiatal azonnal elvesztette az eszméletét, és arra ébredt, hogy közölték vele: eltörött a gerince.

A Blikk most azt írja, Kiss Erik élete azóta maga a pokol.

"Éjjel három óránál többet képtelen vagyok aludni, arról pedig nem is álmodozhatom, hogy valaha újra motorra ülök. Korábban a munkahelyemen targoncát vezettem, húszliteres kannákból töltöttem hűtőfolyadékot a forgácsológépekbe, most pedig még a bevásárlás is nehézséget okoz, mert két üveg ásványvíznél nehezebb tárgyat nem emelhetek" – mondta a lapnak a férfi.

A Blikk úgy tudja, bár a fővárosi és az angyalföldi polgármesteri hivatal illetékesei egyetemlegesen elismerték a felelősséget a korhadt fa okozta balesetért, azóta se kértek tőle bocsánatot. A fiú ügyvédje 22 millió forintos kártérítési igényt nyújtott be. Végül peren kívül sikerült megegyezniük egy kisebb összegben, de a Blikk szerint az önkormányzati választások után új munkatársak érkeztek a hivatalokba, így a tárgyalások elakadtak.

A lap kereste az ügyben a XIII. kerületi és a fővárosi önkormányzatot is, ám eddig nem érkezett válasz.