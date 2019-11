Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alig került a kormányfő vejének tulajdonába egy ingatlanüzemeltető cég, máris 500 millió forint hitelt adott a vállalatnak a Gránit Bank.","shortLead":"Alig került a kormányfő vejének tulajdonába egy ingatlanüzemeltető cég, máris 500 millió forint hitelt adott...","id":"20191031_Felmilliardot_megint_Tiborcz_utan_dobtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3b4dcb-33d2-44a9-ae93-581c90cb1f5a","keywords":null,"link":"/360/20191031_Felmilliardot_megint_Tiborcz_utan_dobtak","timestamp":"2019. október. 31. 15:15","title":"Tiborcz Istvánnak megint akadt félmilliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141d2305-1cee-47d1-849e-47afba66f86b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szántó T. Gábor Európa szimfónia című könyve az 1940-es és az 1970-es években játszódik.","shortLead":"Szántó T. Gábor Európa szimfónia című könyve az 1940-es és az 1970-es években játszódik.","id":"201944_konyv__kisert_amult_szanto_t_gabor_europa_szimfonia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141d2305-1cee-47d1-849e-47afba66f86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69e2a74-d005-43e8-91b0-cc7f1b35a771","keywords":null,"link":"/360/201944_konyv__kisert_amult_szanto_t_gabor_europa_szimfonia","timestamp":"2019. október. 31. 14:00","title":"Krimi és történelmi kalandregény az 1945 írójának új kötete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Avagy mégsem a MÁV késik folyamatosan? Izgalmas felfedezést publikált a csillagászati szakoldal.



","shortLead":"Avagy mégsem a MÁV késik folyamatosan? Izgalmas felfedezést publikált a csillagászati szakoldal.



","id":"20191101_Bajban_vannak_a_fizikusok_gyorsabban_tagul_a_vartnal_a_vilagegyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c4ac85-3d6c-4c96-966a-19443e0c47fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_Bajban_vannak_a_fizikusok_gyorsabban_tagul_a_vartnal_a_vilagegyetem","timestamp":"2019. november. 01. 17:15","title":"Bajban vannak a fizikusok, gyorsabban tágul a vártnál a világegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zebrán ütött el egy autó két gyalogost pénteken Szajkon, egyikük a helyszínen meghalt.","shortLead":"Zebrán ütött el egy autó két gyalogost pénteken Szajkon, egyikük a helyszínen meghalt.","id":"20191101_Halalos_gazolas_volt_Szajkon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507caa76-ce23-4eab-902a-d732626cf10c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Halalos_gazolas_volt_Szajkon","timestamp":"2019. november. 01. 19:25","title":"Halálos gázolás volt Szajkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f38dfa1-c65e-41ff-910e-6260075882a1","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megosztó téma a fogyatékossággal élők gyermekvállalása. Egy csömöri rehabilitációs központ nemcsak elfogadta, de magához is ölelte azt a szemléletet, hogy a náluk élők a lehető legteljesebb életet éljék - náluk a párok összeköltözhetnek, és ha szeretnének, dönthetnek úgy, hogy babát vállalnak.","shortLead":"Megosztó téma a fogyatékossággal élők gyermekvállalása. Egy csömöri rehabilitációs központ nemcsak elfogadta, de...","id":"20191031_Csomor_Egyenlo_Eselyekert_Alapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f38dfa1-c65e-41ff-910e-6260075882a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89e84cd-45e5-4f9e-ac6d-dce956953fdd","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Csomor_Egyenlo_Eselyekert_Alapitvany","timestamp":"2019. október. 31. 20:00","title":"Nem mondom, hogy könnyű beletörődni, de jobb, mintha elvették volna a fiamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae376d40-b97b-4520-a0bf-8ef2ead9c7d5","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A gázkereskedelemben európai szinten is egyre jelentősebb MET-csoport korábbi menedzsere november 1-jétől az Opus Global Nyrt. energetikai vezetője.","shortLead":"A gázkereskedelemben európai szinten is egyre jelentősebb MET-csoport korábbi menedzsere november 1-jétől az Opus...","id":"20191031_Putyin_itt_volt_Meszarosek_pedig_fontos_embert_igazoltak_az_Opusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae376d40-b97b-4520-a0bf-8ef2ead9c7d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9b7b65-9c47-4857-a5e6-7261010e3c2e","keywords":null,"link":"/360/20191031_Putyin_itt_volt_Meszarosek_pedig_fontos_embert_igazoltak_az_Opusban","timestamp":"2019. október. 31. 15:30","title":"Putyin itt volt, Mészárosék pedig fontos embert igazoltak az Opushoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jövőben változtatna a Galaxy Fold dizájnján a Samsung, és egy olyan mobilt is készítene, amiben cserélgetni lehetne az alkatrészeket.","shortLead":"A jelek szerint a jövőben változtatna a Galaxy Fold dizájnján a Samsung, és egy olyan mobilt is készítene, amiben...","id":"20191031_samsung_okostelefon_terv_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db05f5af-1789-436a-906e-47b87826f323","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_samsung_okostelefon_terv_szabadalom","timestamp":"2019. október. 31. 18:03","title":"Felkerült két terv az internetre, furcsa telefonokon dolgozik a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az útszakasz 3,4 milliárd forintos költségvetési forrásból valósult meg.","shortLead":"Az útszakasz 3,4 milliárd forintos költségvetési forrásból valósult meg.","id":"20191031_Atadtak_az_M7es_autopalya_felujitott_szakaszat_Siofoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39168928-aaa9-430f-bb04-2da9fd343c8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_Atadtak_az_M7es_autopalya_felujitott_szakaszat_Siofoknal","timestamp":"2019. október. 31. 19:14","title":"Átadták az M7-es autópálya felújított szakaszát Siófoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]