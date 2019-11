Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d36c2170-f24f-4850-aa1f-ef4be5f0df02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő évtized feladata, hogy az ország utolérje az Európai Unió életszínvonalának átlagát, de ez nem járhat a keresztyén és nemzeti identitás elvesztésével - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a leányfalui református templom hálaadó istentiszteletén.","shortLead":"A következő évtized feladata, hogy az ország utolérje az Európai Unió életszínvonalának átlagát, de ez nem járhat...","id":"20191103_Gulyas_ugy_kell_novekedni_hogy_ne_vesszen_el_a_nemzeti_identitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d36c2170-f24f-4850-aa1f-ef4be5f0df02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038fa1e2-cf76-46f4-a365-fa6b99a8d464","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Gulyas_ugy_kell_novekedni_hogy_ne_vesszen_el_a_nemzeti_identitas","timestamp":"2019. november. 03. 19:37","title":"Gulyás: Úgy kell növekedni, hogy ne vesszen el a nemzeti identitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora este, de az M3-ason is több kilométeres a torlódás.","shortLead":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora...","id":"20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe7a4e-110a-4794-bac3-d8334d8bbda4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. november. 03. 18:19","title":"Balesetek lassítják a forgalmat a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71723c88-4465-40d4-8544-b1cbf24d8b09","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Ipari zónává változik-e Göd egyik városrésze, vagy sem? 