[{"available":true,"c_guid":"e8afbdbf-7073-487a-851c-9d33bb4d81c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"2010-től 30-szorosára nőtt másik cégük vagyona, ehhez is kellhet a vagyonkezelő társaság.","shortLead":"2010-től 30-szorosára nőtt másik cégük vagyona, ehhez is kellhet a vagyonkezelő társaság.","id":"201945_toulen_befektetnek_akormany_ugyvedjei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8afbdbf-7073-487a-851c-9d33bb4d81c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5454e635-24c6-4177-8fff-24ab5253d37e","keywords":null,"link":"/360/201945_toulen_befektetnek_akormany_ugyvedjei","timestamp":"2019. november. 08. 15:30","title":"Új céget gründoltak a NER-ben milliárdokat szerző ügyvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab057287-20af-4ff4-8436-9b9ec15696c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Izraeli Műszaki Egyetem (Technion) diákjai kifejlesztettek egy új technológiát, amellyel méhek közreműködése nélkül készítettek mézet egy genetikailag módosított baktérium felhasználásával.","shortLead":"Az Izraeli Műszaki Egyetem (Technion) diákjai kifejlesztettek egy új technológiát, amellyel méhek közreműködése nélkül...","id":"20191109_vegan_mez_mehek_nelkul_technion_izrael_igem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab057287-20af-4ff4-8436-9b9ec15696c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f11627-18b3-4f31-906a-88332f802d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_vegan_mez_mehek_nelkul_technion_izrael_igem","timestamp":"2019. november. 09. 17:03","title":"Néhány egyetemista rájött, hogyan lehet mézet készíteni méhek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Freedom House szerint a világ internetező felhasználóinak 89 százalékát figyelik meg valamilyen módon a kormányok. Ez nagyjából 3 milliárd embert jelent.","shortLead":"Az amerikai Freedom House szerint a világ internetező felhasználóinak 89 százalékát figyelik meg valamilyen módon...","id":"20191109_internet_felhasznalo_megfigyeles_kozossegi_oldal_freedom_house","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a51239f-9b76-49be-9d09-6bb3f133af03","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_internet_felhasznalo_megfigyeles_kozossegi_oldal_freedom_house","timestamp":"2019. november. 09. 19:03","title":"Nem paranoia, ez tény: 10 internetezőből 9 embert megfigyel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Februártól jelentkezhetnek a 9.-es és 11.-es diákok az ingyenes külföldi nyelvi kurzusokra, az előzetes felmérések alapján a 140 ezer érintettből 90 ezren élnének is a lehetőséggel. A programmal kapcsolatban sok még a kérdőjel, nem világos például, hogy honnan lesz elég kísérőtanár. Azt ígérik viszont, hogy méltányos díjazásban részesülnek. A jelentkezőknek pedig résen kell lenniük, mert ha nem elég gyorsak, lehet, hogy lecsúsznak a kiszemelt helyről.","shortLead":"Februártól jelentkezhetnek a 9.-es és 11.-es diákok az ingyenes külföldi nyelvi kurzusokra, az előzetes felmérések...","id":"20191108_Ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dace9d2c-6209-40d1-b6e1-6e1b1e68de0d","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyam","timestamp":"2019. november. 08. 06:30","title":"A tanárok szabadsága bánhatja az ingyenes külföldi nyelvtanfolyamokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc4e00c-2388-42d5-9f9b-b4a27d77de39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a Cullinant eddig túl gyengének és visszafogott megjelenésűnek tartották.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a Cullinant eddig túl gyengének és visszafogott megjelenésűnek tartották.","id":"20191108_a_rollsroyce_erosebbe_tette_hatalmas_divatterepjarojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc4e00c-2388-42d5-9f9b-b4a27d77de39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83939fe2-8e77-4bbe-8972-12fd298455d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_a_rollsroyce_erosebbe_tette_hatalmas_divatterepjarojat","timestamp":"2019. november. 08. 11:21","title":"A Rolls-Royce erősebbé tette hatalmas divatterepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Kínában is elindította a Galaxy Fold árusítását, és a jelek szerint ez jó döntés volt.","shortLead":"A Samsung Kínában is elindította a Galaxy Fold árusítását, és a jelek szerint ez jó döntés volt.","id":"20191108_samsung_galaxy_fold_okostelefon_arusitasa_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a60668d-d31f-4f0c-ab6f-26b011e1b87b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_samsung_galaxy_fold_okostelefon_arusitasa_kina","timestamp":"2019. november. 08. 16:03","title":"Szétkapkodták a kínaiak a Samsung összehajtható okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760e8c3c-0862-4af7-a53b-e8d229f22c39","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kereken három évtizeddel a berlini fal ledöntése után Németország nyugati és keleti felében is helyeslik a második világháború után kettészakított ország újraegyesítését, ám hiába telt el harminc év az NDK összeomlása óta, a kulturális, gazdasági és egyéb különbségek jó része még mindig érezhető maradt.","shortLead":"Kereken három évtizeddel a berlini fal ledöntése után Németország nyugati és keleti felében is helyeslik a második...","id":"20191109_A_fal_ment_a_kulonbsegek_meg_maradtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=760e8c3c-0862-4af7-a53b-e8d229f22c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbace3-d363-43ad-a362-05083ca0376d","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_A_fal_ment_a_kulonbsegek_meg_maradtak","timestamp":"2019. november. 09. 07:00","title":"Berlin, 1989-2019: kőfal már rég nincs, de itt vannak a szakadékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fd814b-e979-4464-b3ed-50b580a360e5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A legendás japán játéktervező, Kodzsima Hideo nevéhez számos remekmű fűződik, de egyik sem emelkedik ki annyira, mint a most megjelent Death Stranding. A 2016 óta készülő játék olyan lett, amilyennek az első előzetesek alapján tűnt: szürreális, sokszor érthetetlen és semmihez nem fogható.","shortLead":"A legendás japán játéktervező, Kodzsima Hideo nevéhez számos remekmű fűződik, de egyik sem emelkedik ki annyira, mint...","id":"20191108_death_stranding_ps4_teszt_kritika_hideo_kojima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27fd814b-e979-4464-b3ed-50b580a360e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3727d86e-af1f-4cc6-86e3-db431fb10b28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_death_stranding_ps4_teszt_kritika_hideo_kojima","timestamp":"2019. november. 08. 14:30","title":"Az év legjobban várt játéka nem is játék, hanem egy kérdezz-felelek, rengeteg futással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]