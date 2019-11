Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b22a0a2b-efcb-4e6f-be73-38d92e94fad4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosban a hétvégén esős idő lesz, 15 fokkal – tesszük hozzá.","shortLead":"A fővárosban a hétvégén esős idő lesz, 15 fokkal – tesszük hozzá.","id":"20191109_Megnyilt_a_karacsonyi_vasar_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b22a0a2b-efcb-4e6f-be73-38d92e94fad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a39233-b0d4-4f79-9612-a100be8956dc","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Megnyilt_a_karacsonyi_vasar_Budapesten","timestamp":"2019. november. 09. 12:31","title":"Megnyílt a karácsonyi vásár Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett autóversenyző menedzsere, Willi Weber felevenítette az első siker körülményeit, és arról is beszélt, hogy Schumi felesége, Corinna, nem engedi őt barátja közelébe.","shortLead":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban...","id":"20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ee1d01-9ab8-410b-98eb-b48ff35b007d","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","timestamp":"2019. november. 10. 13:39","title":"Még látni fogjuk Michaelt – mondta Schumacher volt menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról. A Google úgy döntött, ideje változtatni ezen.","shortLead":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról...","id":"20191109_google_waze_maps_pigeon_transit_tomegkozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0eee26-2499-4b76-b34d-1a981922f22f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_google_waze_maps_pigeon_transit_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. november. 09. 10:03","title":"Ez lehet a Google újabb nagy durranása a Maps és a Waze után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is felkerült a MOB következő ülésének napirendi pontjai közé a Borkai-ügy. ","shortLead":"Hivatalosan is felkerült a MOB következő ülésének napirendi pontjai közé a Borkai-ügy. ","id":"20191109_Nyilvanos_ulesen_fogja_targyalni_Borkai_ugyet_az_olimpia_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f0c76f-da8e-4fab-ae3b-9e4394dcbabf","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Nyilvanos_ulesen_fogja_targyalni_Borkai_ugyet_az_olimpia_bizottsag","timestamp":"2019. november. 09. 16:47","title":"Nyilvános ülésen fogja tárgyalni Borkai ügyét az olimpiai bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki vezetésű városban az alakuló ülésen patthelyzet alakult ki. ","shortLead":"Az ellenzéki vezetésű városban az alakuló ülésen patthelyzet alakult ki. ","id":"20191108_Patthelyzet_Tatabanyan_a_Fideszt_tamogatja_a_Mi_Hazank_a_polgarmesterrel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1dd164-b450-4594-a0c1-9f1b254c1f51","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Patthelyzet_Tatabanyan_a_Fideszt_tamogatja_a_Mi_Hazank_a_polgarmesterrel_szemben","timestamp":"2019. november. 08. 15:53","title":"Patthelyzet Tatabányán: a Mi Hazánk együtt szavaz a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi olyan súlyosan bántalmazta feleségét, hogy a nő belehalt sérüléseibe. Ezt követően az elkövető bement a rendőrségre és feladta magát.","shortLead":"A férfi olyan súlyosan bántalmazta feleségét, hogy a nő belehalt sérüléseibe. Ezt követően az elkövető bement...","id":"20191109_Orizetben_a_feleseget_megolo_tarnoki_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00d231c-02b8-406a-9bb6-2bfc15fe4ac4","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Orizetben_a_feleseget_megolo_tarnoki_ferfi","timestamp":"2019. november. 09. 11:21","title":"Őrizetben a feleségét megölő tárnoki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b","c_author":"HVG","category":"360","description":"\"Csak\" 5600-zal csökkent tavaly Magyarország lélekszáma a KSH szerint, s ma már ott tartunk, hogy ez kisebb szenzációnak tekinthető. Ám ez nem jelenti a születések és a halálozások száma közti különbség csökkenését.","shortLead":"\"Csak\" 5600-zal csökkent tavaly Magyarország lélekszáma a KSH szerint, s ma már ott tartunk, hogy ez kisebb...","id":"201945_merseklodonepessegfogyas_kincstari_optimizmus_vagy_tobb_bevandorlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba990c6-73a2-48f9-9217-e913c29576f8","keywords":null,"link":"/360/201945_merseklodonepessegfogyas_kincstari_optimizmus_vagy_tobb_bevandorlo","timestamp":"2019. november. 08. 16:00","title":"Bevándorlók, hazatelepülők és határon túliak fékezik a népességfogyást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0369d8b8-a681-4647-ae43-1d1aeeb917a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő bankoktól és magánszemélyektől is vett fel kölcsönöket, de a többségüket nem fizette vissza. ","shortLead":"A nő bankoktól és magánszemélyektől is vett fel kölcsönöket, de a többségüket nem fizette vissza. ","id":"20191108_Csalassal_gyanusitanak_egy_volt_bironot_le_is_tartoztattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0369d8b8-a681-4647-ae43-1d1aeeb917a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba3af58-6abf-4c82-ab7d-44e7f97ffe97","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Csalassal_gyanusitanak_egy_volt_bironot_le_is_tartoztattak","timestamp":"2019. november. 08. 16:09","title":"Csalással gyanúsítanak egy volt bírónőt, le is tartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]