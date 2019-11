Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95b8e17f-61a1-42d0-83a7-6f597f52138c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdődött Gyárfás Tamás pere az előkészítő tárgyalással a Fővárosi Törvényszéken. Gyárfás ellen felbujtóként elkövetett emberölés miatt emeltek vádat Fenyő János egykori médiamogul megöletése miatt. Gyárfás tagadta a vádat. Kövesse velünk a tárgyalás menetét, cikkünk frissül!","shortLead":"Megkezdődött Gyárfás Tamás pere az előkészítő tárgyalással a Fővárosi Törvényszéken. Gyárfás ellen felbujtóként...","id":"20191112_Nincs_mit_beismernem__Megkezdodott_a_Gyarfasper_az_elokeszito_targyalassal__ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b8e17f-61a1-42d0-83a7-6f597f52138c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a359d09c-eb07-46c1-b76f-8d948120c9fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Nincs_mit_beismernem__Megkezdodott_a_Gyarfasper_az_elokeszito_targyalassal__ELO","timestamp":"2019. november. 12. 09:31","title":"\"Nincs mit beismernem\" – elkezdődött a Gyárfás-per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc64e5e-aad1-48a1-87c7-58b3a511ad5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy botrányt kavaró, (ál)bérgyilkost megszólító műsora szerinte nem is Orbánról szólt, hanem a mindenkori magyar miniszterelnökről.\r

Hiánya, a vasraktárak kiürülése sok problémát okoz, és súlyos vérszegénységhez vezet. A vashiány tünetei nem specifikusak, azaz más betegségekkel együtt is előfordulhatnak: fáradtság, fejfájás, ingerlékenység, rosszabb teljesítőképesség, hajhullás jelentkezhet. A vashiányt megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozással vagy tudatos vaspótlással elkerülhetjük. A témáról Dr. Simonyi Gábor osztályvezető főorvost kérdeztük.","shortLead":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme...","id":"maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01edb3a9-6fdf-4a7f-b2c0-22e6cc64c222","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","timestamp":"2019. november. 12. 07:30","title":"Gondolná, mennyi mindent okoz a vashiány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc figyelmezteti vásárlóit, hogy ne dőljenek be.","shortLead":"Az áruházlánc figyelmezteti vásárlóit, hogy ne dőljenek be.","id":"20191112_A_Tesco_neveben_igernek_csalok_tizezres_kupont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed6a2c2-62a7-49dd-a251-c8bb48a9505e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_A_Tesco_neveben_igernek_csalok_tizezres_kupont","timestamp":"2019. november. 12. 15:45","title":"A Tesco nevében ígérnek csalók tízezres kupont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lakosságot többnapos rakétaháborúra készítik fel Izraelben, várhatóan szerdán sem nyílnak meg az iskolák az ország déli és központi részén - jelentette az izraeli média kedden.","shortLead":"A lakosságot többnapos rakétaháborúra készítik fel Izraelben, várhatóan szerdán sem nyílnak meg az iskolák az ország...","id":"20191112_Tobbnapos_raketahaborura_szamit_Izrael","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75232d7d-e25b-4d1f-9c82-1b9b7ba1812b","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Tobbnapos_raketahaborura_szamit_Izrael","timestamp":"2019. november. 12. 20:33","title":"Többnapos rakétaháborúra számít Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Twitterező szerint ha valaki az iPhone-ján görgeti a Facebook hírfolyamát, nem árt vigyáznia: a háttérben bekapcsol a telefon hátlapi kamerája.","shortLead":"Egy Twitterező szerint ha valaki az iPhone-ján görgeti a Facebook hírfolyamát, nem árt vigyáznia: a háttérben bekapcsol...","id":"20191112_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hiba_kamera_hasznalata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f096485b-2b1d-4d08-8f1a-c806f17ef817","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hiba_kamera_hasznalata","timestamp":"2019. november. 12. 14:33","title":"iPhone-t használ? Vigyázzon, bekapcsolhat a kamera, ha a Facebookot használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","shortLead":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","id":"20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b821e576-179e-45a2-a01c-cba422c776df","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","timestamp":"2019. november. 12. 16:32","title":"Karácsony kiléptetné a fővárost a kukaholding botrányos rendszeréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]