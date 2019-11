Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy hiány van a baloldali védő posztján, ezért Nagy Zsolt is szerephez juthat.","shortLead":"Nagy hiány van a baloldali védő posztján, ezért Nagy Zsolt is szerephez juthat.","id":"20191114_A_Puskas_Akademia_vedoje_is_bekerult_a_valogatott_keretbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cd4478-5de1-427b-8315-70ee49701e0f","keywords":null,"link":"/sport/20191114_A_Puskas_Akademia_vedoje_is_bekerult_a_valogatott_keretbe","timestamp":"2019. november. 14. 19:10","title":"A Puskás Akadémia védője is bekerült a válogatott keretbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Az alakuló ülés után interjúztunk a politikussal.","shortLead":"Az alakuló ülés után interjúztunk a politikussal.","id":"20191114_Baranyi_szerint_politikai_hibat_kovettek_el_az_ot_tamogato_partok_az_alakulo_ules_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b260fd-21c5-434a-a503-b8c1867dcf6c","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Baranyi_szerint_politikai_hibat_kovettek_el_az_ot_tamogato_partok_az_alakulo_ules_elott","timestamp":"2019. november. 14. 21:25","title":"Baranyi szerint politikai hibát követtek el az őt támogató pártok az alakuló ülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb9b13e-79f4-4658-bc30-f98feffa7468","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bee-Bot a neve annak a programozható robotméhnek, amellyel a számítógépes gondolkodásra tanítják a bécsi óvodásokat és kisiskolásokat. A méhecskével egy hónapig színesíthetik a foglalkozásokat a pedagógusok, akiket tippekkel és gyakorlati felhasználási ötletekkel is segítenek.\r

\r

","shortLead":"Bee-Bot a neve annak a programozható robotméhnek, amellyel a számítógépes gondolkodásra tanítják a bécsi óvodásokat és...","id":"20191114_Robotmehvel_tanulnak_programozni_a_becsi_kisiskolasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb9b13e-79f4-4658-bc30-f98feffa7468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73900edf-034d-4391-b138-c5185b8023ff","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Robotmehvel_tanulnak_programozni_a_becsi_kisiskolasok","timestamp":"2019. november. 14. 16:31","title":"Robotméhvel tanulnak programozni a bécsi kisiskolások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285363b8-b7f7-4162-bd3d-cec6ab2f612b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kínaiak a nyugati típusú hitelbírálati rendszer helyett sajátot találtak ki. Nem is akármilyet.","shortLead":"A kínaiak a nyugati típusú hitelbírálati rendszer helyett sajátot találtak ki. Nem is akármilyet.","id":"20191114_Hitelosztalyzati_rendszer_lehet_a_tervezett_tarsadalmi_pontrendszer_egyik_prototipusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=285363b8-b7f7-4162-bd3d-cec6ab2f612b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874b48d7-25f7-415a-ab37-a902dea83c3e","keywords":null,"link":"/360/20191114_Hitelosztalyzati_rendszer_lehet_a_tervezett_tarsadalmi_pontrendszer_egyik_prototipusa","timestamp":"2019. november. 14. 10:30","title":"Hitelosztályzati rendszer lehet a tervezett kínai társadalmi pontrendszer prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági kutatóként dolgozó Lance R. Vick még a nyáron értesítette a szállodalánc vezetőit, hogy a szobába tett robotok nem biztonságosak.","shortLead":"A kiberbiztonsági kutatóként dolgozó Lance R. Vick még a nyáron értesítette a szállodalánc vezetőit, hogy a szobába...","id":"20191113_robot_szalloda_henn_na_kibervedelem_tapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c10230-f571-4a1b-91f5-847ebb2a9401","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_robot_szalloda_henn_na_kibervedelem_tapia","timestamp":"2019. november. 13. 13:03","title":"Kémkedésre alkalmas robotok miatt kért bocsánatot vendégeitől \"a világ leghatékonyabb szállodája\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gyakorlatban semmi értelme annak, hogy a kormány kötelezni akarja Budapestet: szinte egyetlen saját bevételi forrását, az iparűzési adót mindenek előtt a közösségi közlekedésre kell fordítania. Borsot viszont törhetnek erre hivatkozva Karácsony orra alá 2021 közepétől.","shortLead":"A gyakorlatban semmi értelme annak, hogy a kormány kötelezni akarja Budapestet: szinte egyetlen saját bevételi...","id":"20191113_iparuzesi_ado_fovaros_tomegkozlekedes_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925a13ac-51fa-4106-9d44-24f1d41ce977","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_iparuzesi_ado_fovaros_tomegkozlekedes_bkk","timestamp":"2019. november. 13. 15:00","title":"A kormány meg akarja kötni Karácsony kezét, de így nem fog menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e8a715-4492-4802-8c7d-33703c42e55e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Oda a fővárosi többség, és több nagyvárost is elveszített a Fidesz októberben. 2006 óta ez volt az első olyan választás, amit nem nyert meg a kormánypárt, az ujjgyakorlattá alakult agresszív hatalomgyakorlás után új magatartásformát kell keresni – az ellenzékiséget kell megtöltenie a Fidesznek tartalommal. A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése megmutatta, hogy ezt még tanulni kell.","shortLead":"Oda a fővárosi többség, és több nagyvárost is elveszített a Fidesz októberben. 2006 óta ez volt az első olyan...","id":"20191113_Megakadt_a_Fidesz_torkan_hogy_ellenzekben_kell_lennie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6e8a715-4492-4802-8c7d-33703c42e55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061d2d8e-2531-466c-8a87-9ed6adeade0e","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Megakadt_a_Fidesz_torkan_hogy_ellenzekben_kell_lennie","timestamp":"2019. november. 13. 17:30","title":"Megakadt a Fidesz torkán, hogy ellenzékben kell lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32889eb-c3bf-4dad-8417-69750a5d726b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az apjának fontosabb volt a Párt, mint a saját gyerekei.","shortLead":"Az apjának fontosabb volt a Párt, mint a saját gyerekei.","id":"20191113_Szilagyi_Janos_Pofon_jart_azert_hogy_nem_akart_kommunista_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c32889eb-c3bf-4dad-8417-69750a5d726b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fabdd6c-ab71-4b9c-9bb5-d8f6413cd961","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Szilagyi_Janos_Pofon_jart_azert_hogy_nem_akart_kommunista_lenni","timestamp":"2019. november. 13. 12:12","title":"Szilágyi János: Pofont kaptam azért, hogy nem akarok kommunista lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]