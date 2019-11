Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikaiaknál bezzeg rendesen keresnek a focistanők.","shortLead":"Az amerikaiaknál bezzeg rendesen keresnek a focistanők.","id":"20191120_16_ezer_euros_minimalberert_sztrajkolnak_a_noi_futballistak_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809572f7-5deb-45f5-8456-7e15cd04d665","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_16_ezer_euros_minimalberert_sztrajkolnak_a_noi_futballistak_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. november. 20. 19:53","title":"16 ezer eurós minimálbérért sztrájkolnak a női futballisták Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3050b300-ad22-4325-9683-2aa4f534dda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Corvinus után újabb egyetem fenntartását alakíthatják át.","shortLead":"A Corvinus után újabb egyetem fenntartását alakíthatják át.","id":"20191120_A_gyori_egyetem_lehet_a_kovetkezo_amelyet_kivesznek_az_allami_fenntartasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3050b300-ad22-4325-9683-2aa4f534dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c65d92-8af3-4b60-99cd-0b59e9e7b31d","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_A_gyori_egyetem_lehet_a_kovetkezo_amelyet_kivesznek_az_allami_fenntartasbol","timestamp":"2019. november. 20. 07:45","title":"A győri egyetem lehet a következő, amelyet kivesznek az állami fenntartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538c315d-e402-4a2d-872c-3db2d3336b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Működni látszik a Wikipédia alapítójának terve, élénk érdeklődés mutatkozik új oldala iránt, amellyel megtörné a Facebook uralmát.","shortLead":"Működni látszik a Wikipédia alapítójának terve, élénk érdeklődés mutatkozik új oldala iránt, amellyel megtörné...","id":"20191119_wikipedia_wt_social_regisztracio_kozossegi_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=538c315d-e402-4a2d-872c-3db2d3336b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c407698-8903-46c5-92a1-578142d43351","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_wikipedia_wt_social_regisztracio_kozossegi_oldal","timestamp":"2019. november. 19. 19:03","title":"Kilőtt az új oldal, már 200 000-nél is többen regisztráltak az anti-Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a3615-0489-45a3-8734-c7f44f98f842","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy gyanúsított letartóztatását javasolták a rendőrök. ","shortLead":"Négy gyanúsított letartóztatását javasolták a rendőrök. ","id":"20191121_droglabor_rendorseg_csongrad_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433a3615-0489-45a3-8734-c7f44f98f842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0332a55-2204-4ba8-8ec6-8e4b94ab8bce","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_droglabor_rendorseg_csongrad_megye","timestamp":"2019. november. 21. 11:08","title":"Droglabort számoltak fel Csongrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4461a05-1786-414f-8965-cfeb8b3fb36b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem indul lemezbemutató turnéra a Coldplay brit zenekar, mert aggasztónak tartják koncertjeik környezeti terheit.","shortLead":"Nem indul lemezbemutató turnéra a Coldplay brit zenekar, mert aggasztónak tartják koncertjeik környezeti terheit.","id":"20191121_coldplay_chris_martin_turne_nagylemez_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4461a05-1786-414f-8965-cfeb8b3fb36b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888c7ed5-3b16-4bbb-9872-9fcd770afeef","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_coldplay_chris_martin_turne_nagylemez_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. november. 21. 10:10","title":"Bezöldült a Coldplay, felhagy a turnézással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tagadja az ellene felhozott vádakat Póczik József, aki az ATV kamerái előtt is elmondta, szerinte mi történt. \r

\r

","shortLead":"Tagadja az ellene felhozott vádakat Póczik József, aki az ATV kamerái előtt is elmondta, szerinte mi történt. \r

\r

","id":"20191120_borkai_zsolt_szexbotrany_poczik_jozsef_vallomas_zsarolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e36117-8340-4965-86ea-f9378513975e","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_borkai_zsolt_szexbotrany_poczik_jozsef_vallomas_zsarolas","timestamp":"2019. november. 20. 16:05","title":"\"66 évesen nem fogok nekiállni zsarolni\" – kamerák előtt is megszólalt a Borkai-zsarolás gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Benyújtotta Semjén Zsolt a közbeszerzési törvény módosítását, Hadházy Ákos szerint így majd nem lehet feltérképezni a \"tolvaj hálózatokat\".","shortLead":"Benyújtotta Semjén Zsolt a közbeszerzési törvény módosítását, Hadházy Ákos szerint így majd nem lehet feltérképezni...","id":"20191121_Hadhazy_Minden_EUs_es_hazai_tamogatast_ki_akarnak_vonni_a_kozbeszerzes_alol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0348ce48-76fd-4ef3-b134-0f59d56a5032","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Hadhazy_Minden_EUs_es_hazai_tamogatast_ki_akarnak_vonni_a_kozbeszerzes_alol","timestamp":"2019. november. 21. 14:47","title":"Hadházy megint talált egy furcsa törvénymódosítást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d07d9c3-452f-4284-b58c-a3750169cb81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feltérképezték a Szaturnusz egzotikus holdját, a Titánt. A globális térképen rögzítették a kutatók a hold hatalmas kiterjedésű sík vidékeit, fagyott szerves anyagból álló dűnéit, folyékony metán alkotta tavait. Olyan egzotikus világot tártak fel, mely erős jelölt lehet a Földön kívüli élet utáni kutatás során.","shortLead":"Feltérképezték a Szaturnusz egzotikus holdját, a Titánt. A globális térképen rögzítették a kutatók a hold hatalmas...","id":"20191121_szaturnusz_titan_hold_terkepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d07d9c3-452f-4284-b58c-a3750169cb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94e73c8-b87f-4274-849b-227fad8f5a34","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_szaturnusz_titan_hold_terkepe","timestamp":"2019. november. 21. 10:33","title":"A hold, ahol esik az eső, és sok a szerves anyag – térkép készült a Szaturnusz Titánjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]