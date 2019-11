Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Szilárd felfüggesztett börtönbüntetést kapott.","shortLead":"Nagy Szilárd felfüggesztett börtönbüntetést kapott.","id":"20191121_sikkasztas_felfuggesztett_itelet_kengyel_polgarmester_nagy_szilard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7252b41-b036-44dc-8a1b-fa6f1aa9ccf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_sikkasztas_felfuggesztett_itelet_kengyel_polgarmester_nagy_szilard","timestamp":"2019. november. 21. 07:14","title":"Sikkasztás miatt ítélték el Kengyel polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0871d40a-815e-4f20-a7d5-827d3501897d","c_author":"Buzinkay György","category":"itthon","description":"Nem kell lapot tenni a Horthy-kultuszra. A cél a béke, nem a háborús győzelem. Vélemény.","shortLead":"Nem kell lapot tenni a Horthy-kultuszra. A cél a béke, nem a háborús győzelem. Vélemény.","id":"20191120_Kulturalis_feherterror","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0871d40a-815e-4f20-a7d5-827d3501897d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2789bf8e-318c-4546-b0d5-ef918f52dfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Kulturalis_feherterror","timestamp":"2019. november. 20. 16:38","title":"Buzinkay György: Kulturális fehérterror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bb8cdb-6c46-411c-8518-67eadec72eba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mások veszélyeztetéséért akár három év is járhat, ha nem sérült meg senki súlyosan. Ha igen, a büntetés is komolyabb lesz.","shortLead":"Mások veszélyeztetéséért akár három év is járhat, ha nem sérült meg senki súlyosan. Ha igen, a büntetés is komolyabb...","id":"20191122_A_KRESZben_nincs_ledudalasi_es_levillogasi_jog_Bortonnel_jatszik_aki_nem_veszi_komolyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bb8cdb-6c46-411c-8518-67eadec72eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b6d9f5-b113-470a-b152-787b130bea2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_A_KRESZben_nincs_ledudalasi_es_levillogasi_jog_Bortonnel_jatszik_aki_nem_veszi_komolyan","timestamp":"2019. november. 22. 10:41","title":"„A KRESZ-ben nincs ledudálási és levillogási jog” – börtönt kockáztat, aki büntetőfékezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce5158b-89f2-4a30-81ec-36324c822916","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Egy sor faluban fejleszthetik az óvodákat, az orvosi rendelőket, de sok egyéb feladat ellátására már nem jut pénz. Hiába engedett a gyeplőn a kormány, az adóbevételek függvényében kapott finanszírozás időnként büntetésnek hat.","shortLead":"Egy sor faluban fejleszthetik az óvodákat, az orvosi rendelőket, de sok egyéb feladat ellátására már nem jut pénz...","id":"20191121_Ontik_a_penzt_a_falvakra_de_mukodesre_sokszor_alig_futja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ce5158b-89f2-4a30-81ec-36324c822916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1fad4b-cabd-4862-93ef-1a1fd6f43833","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Ontik_a_penzt_a_falvakra_de_mukodesre_sokszor_alig_futja","timestamp":"2019. november. 21. 06:30","title":"Öntik a pénzt a falvakra, sokszor mégis alig futja működésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fab00ff-cf81-46ab-99be-264e32ac7b6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a kékvérű brit márka első SUV-ja, melynek \"szívét\" a német AMG szállítja. ","shortLead":"Megérkezett a kékvérű brit márka első SUV-ja, melynek \"szívét\" a német AMG szállítja. ","id":"20191120_zero_villany_biturbo_v8_az_aston_martin_elso_divatterepjarojaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fab00ff-cf81-46ab-99be-264e32ac7b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58282531-f643-4454-8850-5a40980a374a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_zero_villany_biturbo_v8_az_aston_martin_elso_divatterepjarojaban","timestamp":"2019. november. 21. 06:41","title":"Zéró villany: biturbó V8 az Aston Martin első divatterepjárójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654ff134-4d83-459d-83d0-54c6b645ce62","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Angelina Jolie édesapja a kezdetek óta támogatja az amerikai elnököt. ","shortLead":"Angelina Jolie édesapja a kezdetek óta támogatja az amerikai elnököt. ","id":"20191122_Donald_Trump_kituntette_egyik_kedvenc_szineszet_Jon_Voightot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654ff134-4d83-459d-83d0-54c6b645ce62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6e68f5-6966-4304-9474-d94d170d1046","keywords":null,"link":"/kultura/20191122_Donald_Trump_kituntette_egyik_kedvenc_szineszet_Jon_Voightot","timestamp":"2019. november. 22. 10:06","title":"Donald Trump kitüntette egyik kedvenc színészét, Jon Voightot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagáltak a napok óta terjedő pletykára. ","shortLead":"Reagáltak a napok óta terjedő pletykára. ","id":"20191120_kormany_fidesz_valasztasi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d746d7-e5f4-485a-a3f3-2fa26c71591f","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kormany_fidesz_valasztasi_torveny","timestamp":"2019. november. 20. 14:56","title":"A kormány állítja: nem fog változtatni a választási törvényeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy konferencián emlegetett fel egy négy évvel ezelőtti fiaskót a volt miniszter.","shortLead":"Egy konferencián emlegetett fel egy négy évvel ezelőtti fiaskót a volt miniszter.","id":"20191121_Lazar_Janos_elarulta_miben_maradt_alul_a_kormannyal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af4c924-db9d-4816-ab04-9ea6fff6d293","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Lazar_Janos_elarulta_miben_maradt_alul_a_kormannyal_szemben","timestamp":"2019. november. 21. 16:15","title":"Lázár János elárulta, miben maradt alul a kormányülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]