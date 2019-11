Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget egy Los Angeles-i házaspár vádolta meg a kutyagyilkossággal.","shortLead":"A céget egy Los Angeles-i házaspár vádolta meg a kutyagyilkossággal.","id":"20191122_fedex_csomag_kutya_los_angeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3f9f2f-f87a-42fe-aa7f-b631b84f3b35","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_fedex_csomag_kutya_los_angeles","timestamp":"2019. november. 22. 10:49","title":"Agyonütött egy kutyát a kertbe dobott FedEx-csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4789b5-c34f-4875-b31b-a6010e1ecbb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem látták, amióta szerda délután távozott egy V. kerületi fodrászatból. \r

","shortLead":"Nem látták, amióta szerda délután távozott egy V. kerületi fodrászatból. \r

","id":"20191121_eltunes_svajci_no_budapest_v_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4789b5-c34f-4875-b31b-a6010e1ecbb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29800a8-ee71-4348-b374-b00c79543b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_eltunes_svajci_no_budapest_v_kerulet","timestamp":"2019. november. 21. 05:21","title":"Eltűnt egy idős svájci nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57aaa2f-be22-4db2-8606-ef2506d66578","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Tovább korlátozza a parlamenti ellenzék jogait a kormánypárt a Tisztelt Ház tekintélyének és méltóságának megőrzésére hivatkozva. Amikor a Fidesz maga használt és használ hasonló eszközöket, mint most az ellenzék, azt nem kifogásolja.","shortLead":"Tovább korlátozza a parlamenti ellenzék jogait a kormánypárt a Tisztelt Ház tekintélyének és méltóságának megőrzésére...","id":"201947_kepviselok_rovid_porazon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d57aaa2f-be22-4db2-8606-ef2506d66578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a57e7b-4315-432d-8c79-74ca8ed239e7","keywords":null,"link":"/360/201947_kepviselok_rovid_porazon","timestamp":"2019. november. 21. 11:00","title":"A Fidesz maga sem riadt vissza attól, amiért most rövid pórázon tartaná az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen ötcsillagos szállodája korábban Mészáros Lőrinc tulajdonában volt.","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen ötcsillagos szállodája korábban Mészáros Lőrinc tulajdonában volt.","id":"20191121_tiborcz_istvan_bdpst_group_meszaros_lorinc_szalloda_andrassy_rezidencia_wine__spa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff540745-9fe9-4686-a50e-943ba11b57c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_tiborcz_istvan_bdpst_group_meszaros_lorinc_szalloda_andrassy_rezidencia_wine__spa","timestamp":"2019. november. 21. 20:30","title":"Átvándorolt Tiborczhoz egy tetszetős szálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea01eb0-81a6-4fb6-b0c2-34ba886d3281","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország nem teljesítette a költségvetési ajánlásokat a brüsszeli testület szerint.","shortLead":"Magyarország nem teljesítette a költségvetési ajánlásokat a brüsszeli testület szerint.","id":"20191120_Europai_Bizottsag_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ea01eb0-81a6-4fb6-b0c2-34ba886d3281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e32e7c-f80e-42b0-ba7e-46e01f4e92e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Europai_Bizottsag_koltsegvetes","timestamp":"2019. november. 20. 13:55","title":"Elvesztette a türelmét az Európai Bizottság a magyar kormánnyal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kedden telefonon tájékoztatta a Katona József Színház igazgatója a kultúráért felelős főpolgármester-helyettest a színházban lefolytatott vizsgálatról. Gy. Németh Erzsébetet kérdeztük erről.","shortLead":"Kedden telefonon tájékoztatta a Katona József Színház igazgatója a kultúráért felelős főpolgármester-helyettest...","id":"20191120_Gy_nemeth_katona_mate_gabor_gothar_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5a2000-1ef3-4977-a8ee-2eea1208a952","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Gy_nemeth_katona_mate_gabor_gothar_peter","timestamp":"2019. november. 20. 19:05","title":"Gy. Németh Erzsébet: A Katona nem tett feljelentést Gothár ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90518400-278e-4892-8305-a0afe00363fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékévet szán neki a kormány, de a KDNP-s képviselő összekeverte a dédapjával. ","shortLead":"Emlékévet szán neki a kormány, de a KDNP-s képviselő összekeverte a dédapjával. ","id":"20191120_Osszekeverte_a_ket_Zrinyi_Miklost_egy_KDNPs_a_parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90518400-278e-4892-8305-a0afe00363fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c3767a-a463-48a9-9d4d-421516662ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Osszekeverte_a_ket_Zrinyi_Miklost_egy_KDNPs_a_parlamentben","timestamp":"2019. november. 20. 21:26","title":"Összekeverte a két Zrínyi Miklóst egy KDNP-s a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tagadja az ellene felhozott vádakat Póczik József, aki az ATV kamerái előtt is elmondta, szerinte mi történt. \r

\r

","shortLead":"Tagadja az ellene felhozott vádakat Póczik József, aki az ATV kamerái előtt is elmondta, szerinte mi történt. \r

\r

","id":"20191120_borkai_zsolt_szexbotrany_poczik_jozsef_vallomas_zsarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e36117-8340-4965-86ea-f9378513975e","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_borkai_zsolt_szexbotrany_poczik_jozsef_vallomas_zsarolas","timestamp":"2019. november. 20. 16:05","title":"\"66 évesen nem fogok nekiállni zsarolni\" – kamerák előtt is megszólalt a Borkai-zsarolás gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]