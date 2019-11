Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"890654ff-ec4e-4ada-a00d-990c966fa72a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azok a diákok, akik általában nem reggeliznek, rosszabbul teljesítenek az érettségin, mint azok, akik rendesen megeszik a reggelijüket - erre az eredményre jutott egy brit kutatás.","shortLead":"Azok a diákok, akik általában nem reggeliznek, rosszabbul teljesítenek az érettségin, mint azok, akik rendesen megeszik...","id":"20191125_erettsegi_vizsgak_eredmeny_reggelizes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=890654ff-ec4e-4ada-a00d-990c966fa72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ad3d16-b11f-4438-896b-f5ff60cd2341","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_erettsegi_vizsgak_eredmeny_reggelizes","timestamp":"2019. november. 25. 06:33","title":"Váratlan összefüggést találtak az érettségi eredmény és a reggeli között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80418aa-508f-4cc5-8d26-4157db0f16be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sosem titkolta, hogy okosóráját az egészséges életmód szolgálatába (is) állítja. 