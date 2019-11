Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közlekedési múzeum vezetője szerint mihamarabb lépni kell a közlekedés megreformálása érdekében a fővárosban.","shortLead":"A közlekedési múzeum vezetője szerint mihamarabb lépni kell a közlekedés megreformálása érdekében a fővárosban.","id":"20191125_Vitezy_A_kertvarosi_autok_szennyezik_fokent_Budapest_levegojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a029f7f-4ea9-46e7-a443-25bdb7cb8049","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Vitezy_A_kertvarosi_autok_szennyezik_fokent_Budapest_levegojet","timestamp":"2019. november. 25. 09:31","title":"Vitézy: A kertvárosi autók szennyezik Budapest levegőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371f1ab3-17c2-415e-b3fb-00e3a75d5aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem sikerül elérniük az 500 adományozót, radikálisan át kell alakítani, vagy be kell zárni az egyik utolsó független megyei hírportált. ","shortLead":"Ha nem sikerül elérniük az 500 adományozót, radikálisan át kell alakítani, vagy be kell zárni az egyik utolsó független...","id":"20191125_Penzhiany_miatt_felfuggeszti_mukodeset_a_Szabad_Pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=371f1ab3-17c2-415e-b3fb-00e3a75d5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7650ef3-eea1-4a87-8659-dbd2282824ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Penzhiany_miatt_felfuggeszti_mukodeset_a_Szabad_Pecs","timestamp":"2019. november. 25. 12:25","title":"Pénzhiány miatt felfüggeszti működését a Szabad Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"A hazai nevelési gyakorlat a középkori minősítő-büntető szemléletben ragadt meg, és egyelőre képtelen továbblépni, aminek súlyos társadalmi következményei vannak. A minősítésben, büntetésben felnövekedett nemzedékek nemcsak ezt a szemléletet adják tovább, hanem ennek a következményeit is: a szorongást, agressziót, sumákolást, képmutatást, hárítást, és mindent, ami a minősítés és a büntetés hatása.","shortLead":"A hazai nevelési gyakorlat a középkori minősítő-büntető szemléletben ragadt meg, és egyelőre képtelen továbblépni...","id":"20191125_Gyarmathy_Eva_Buntetes_el_nem_kovetett_bunokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dffc5bd-de77-4865-9484-3efbc39dd1a5","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Gyarmathy_Eva_Buntetes_el_nem_kovetett_bunokert","timestamp":"2019. november. 25. 10:55","title":"Gyarmathy Éva: Büntetés el nem követett bűnökért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890654ff-ec4e-4ada-a00d-990c966fa72a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azok a diákok, akik általában nem reggeliznek, rosszabbul teljesítenek az érettségin, mint azok, akik rendesen megeszik a reggelijüket – erre az eredményre jutott egy brit kutatás.","shortLead":"Azok a diákok, akik általában nem reggeliznek, rosszabbul teljesítenek az érettségin, mint azok, akik rendesen megeszik...","id":"20191125_erettsegi_vizsgak_eredmeny_reggelizes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=890654ff-ec4e-4ada-a00d-990c966fa72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ad3d16-b11f-4438-896b-f5ff60cd2341","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_erettsegi_vizsgak_eredmeny_reggelizes","timestamp":"2019. november. 25. 06:33","title":"Váratlan összefüggést találtak az érettségi eredmény és a reggeli között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem sérült meg senki, de több embert előállítottak. ","shortLead":"Nem sérült meg senki, de több embert előállítottak. ","id":"20191124_Technobulin_lovoldozott_egy_ferfi_hajnalban_Pecsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98281f28-a3cc-449f-873f-437ce8434f06","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_Technobulin_lovoldozott_egy_ferfi_hajnalban_Pecsen","timestamp":"2019. november. 24. 12:14","title":"Technobulin lövöldözött egy férfi hajnalban Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájából kikerült bibliát árvereznek el hétfőn Hamburgban, a kétkötetes Biblia latináért egy- vagy akár kétmillió eurót is megadhatnak.","shortLead":"A könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájából kikerült bibliát árvereznek el hétfőn Hamburgban...","id":"20191124_gutenberg_nyomdajabol_szarmazo_biblia_latina_arveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eedc0d-ac63-4df8-84ab-27c578c8b007","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_gutenberg_nyomdajabol_szarmazo_biblia_latina_arveres","timestamp":"2019. november. 24. 11:03","title":"Csak 481 oldalas ez a könyv, de 660 000 000 forintért adhatják el holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Érzékeny, mert bizalomra épül az írók, költők és a szerkesztőik közötti kapcsolat, amelyben a javítható hibák helyesbítése, az ismétlések kiszűrése a legkevesebb. Ha nincs bizalom, nincs közös munka.","shortLead":"Érzékeny, mert bizalomra épül az írók, költők és a szerkesztőik közötti kapcsolat, amelyben a javítható hibák...","id":"201947__irok_es_lektoraik__szoveglovaglas__irodalmi_hattermunka__fuggo_kapcsolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a1d8a8-cdd1-4162-9969-adf9b1afdb7c","keywords":null,"link":"/360/201947__irok_es_lektoraik__szoveglovaglas__irodalmi_hattermunka__fuggo_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 25. 15:00","title":"A jó lektorok valójában a szerzőt szerkesztik, de ennek nem szabad látszódnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A postai dolgozók csoportos leépítését Budapesten hajtják végre.","shortLead":"A postai dolgozók csoportos leépítését Budapesten hajtják végre.","id":"20191126_magyar_posta_csoportos_leepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfbe1c9-af98-4b5c-9142-f276da0af336","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_magyar_posta_csoportos_leepites","timestamp":"2019. november. 26. 09:19","title":"Több mint száz embert rúg ki a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]