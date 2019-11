Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyitóképernyőn elhelyezett, hatalmas reklámfelületet már egy ideje teszteli a YouTube. Úgy tűnik, jónak ítélik, mert most globálisan bevezették az okostelevíziókon.","shortLead":"A nyitóképernyőn elhelyezett, hatalmas reklámfelületet már egy ideje teszteli a YouTube. Úgy tűnik, jónak ítélik, mert...","id":"20191125_youtube_masthead_reklam_nagykepernyos_reklam_youtube_tv_applikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d5503c-504c-41d9-bf5b-be3b759046bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_youtube_masthead_reklam_nagykepernyos_reklam_youtube_tv_applikacio","timestamp":"2019. november. 25. 14:03","title":"Megjött az újfajta reklám a YouTube-ra, és kifejezetten idegesítő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5316b3-1867-4839-8bc7-272bfc567d8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tandemet hónapokkal ezelőtt lopták el, most egy ismeretlen juttatta vissza a gazdájának.","shortLead":"A tandemet hónapokkal ezelőtt lopták el, most egy ismeretlen juttatta vissza a gazdájának.","id":"20191125_tandembicikli_gyor_lopas_latasserult_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf5316b3-1867-4839-8bc7-272bfc567d8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603397ef-f064-4ebe-9862-ca995f22ee27","keywords":null,"link":"/elet/20191125_tandembicikli_gyor_lopas_latasserult_ferfi","timestamp":"2019. november. 25. 19:10","title":"Visszakapta felbecsülhetetlen értékű, ellopott bringáját a látássérült férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ee78dd-4cd8-4cc7-a719-00b0d6543925","c_author":"Stark Tamás","category":"itthon","description":"Történelemhamisítás, elhallgatás, hazugságok: így emlékezünk mi.","shortLead":"Történelemhamisítás, elhallgatás, hazugságok: így emlékezünk mi.","id":"20191125_Gulagemleknap_mindenki_felelos_csak_az_oroszok_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98ee78dd-4cd8-4cc7-a719-00b0d6543925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc736b9-2a3f-434d-a0d3-36c74cf96595","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Gulagemleknap_mindenki_felelos_csak_az_oroszok_nem","timestamp":"2019. november. 25. 14:20","title":"Gulág-emléknap: mindenki felelős, csak az oroszok nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d42b2a-9849-45c2-b754-043c5dcf0dff","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A tévésorozatok az elmúlt bő egy, szűk két évtizedben gyökeresen alakították át a tévénézési szokásokat, ez pedig pozitív kulturális változásokhoz vezetett. De hogyan befolyásolja érdeklődésünket a tévécsatornák műsorának kínálata?","shortLead":"A tévésorozatok az elmúlt bő egy, szűk két évtizedben gyökeresen alakították át a tévénézési szokásokat, ez pedig...","id":"samsungbch_20191126_Sorozatok_televizio_szomszedok_kultura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d42b2a-9849-45c2-b754-043c5dcf0dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf4a740-4600-4c2e-8fdf-1434b4fea41e","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191126_Sorozatok_televizio_szomszedok_kultura","timestamp":"2019. november. 26. 07:30","title":"Sorozatok, amik megértőbbé, elfogadóbbá, érzékenyebbé tettek minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Opus Global érdekeltsége a paksi atomerőmű bővítéséhez előkészítő munkákat végezhet.","shortLead":"Az Opus Global érdekeltsége a paksi atomerőmű bővítéséhez előkészítő munkákat végezhet.","id":"20191126_Harommilliard_forintos_megbizast_nyert_el_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be238b8e-59ab-415f-a98d-40f0f6e318af","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Harommilliard_forintos_megbizast_nyert_el_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","timestamp":"2019. november. 26. 16:36","title":"Hárommilliárd forintos megbízást nyert el a Mészáros és Mészáros Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megmozgatják a székely internetezőket a medvés cikkek. Egyre több a baleset, de a közvélemény nem a román államot hibáztatja, inkább a magánemberek felelősségét firtatja. ","shortLead":"Megmozgatják a székely internetezőket a medvés cikkek. Egyre több a baleset, de a közvélemény nem a román államot...","id":"20191125_Szeretettel_Erdelybol_Medveproblemak_a_Szekelyfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfef71e-0d35-4fdc-b55d-d43c12aee010","keywords":null,"link":"/360/20191125_Szeretettel_Erdelybol_Medveproblemak_a_Szekelyfoldon","timestamp":"2019. november. 26. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Különös székely kommentek a szaporodó medveproblémákra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6005ea96-bb01-4699-86de-70ddb00d2a87","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elmúlt időben többször ütöttek rajta a rendőrök a gyorsulási versenyek résztvevőin, a most hét végi akcióban is bevontak három forgalmi engedélyt. ","shortLead":"Az elmúlt időben többször ütöttek rajta a rendőrök a gyorsulási versenyek résztvevőin, a most hét végi akcióban is...","id":"20191126_Mar_nem_csak_pentek_este_vadasznak_a_varosi_autoversenyzokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6005ea96-bb01-4699-86de-70ddb00d2a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8996fd71-1211-4e1a-bfe2-19bffab66b70","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Mar_nem_csak_pentek_este_vadasznak_a_varosi_autoversenyzokre","timestamp":"2019. november. 26. 09:21","title":"Megint városi autóversenyzőkre vadásztak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb3a7e1-b156-470a-be8b-2050bf6aa58a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gép parancsnokának hibája és tájékozódási zavara miatt zuhant le a FlyDubai légitársaság Boeing 737-800-asa 2016. március 19-én az oroszországi Rosztov-na-Donuban.","shortLead":"A gép parancsnokának hibája és tájékozódási zavara miatt zuhant le a FlyDubai légitársaság Boeing 737-800-asa 2016...","id":"20191126_flydubai_legi_katasztrofa_2016_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcb3a7e1-b156-470a-be8b-2050bf6aa58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a18ba5-4043-49d1-b283-b5c7bc179e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_flydubai_legi_katasztrofa_2016_vizsgalat","timestamp":"2019. november. 26. 20:24","title":"Pilótahiba okozta a FlyDubai tragédiáját 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]