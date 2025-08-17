Hamarosan az utcán fognak gyilkolászni a kormányellenes tüntetők a szerb elnök szerint

A szereb elnök szerint az ország vezetése néhány napon belül meglepő döntéseket fog hozni, amelyeket határozott akció követ majd. „Ellen fogunk állni a külső nyomásnak, és győzni fogunk” – közölte Vucsics. Hozzátette, mindazokat, akik erőszakos cselekményeket követtek el, előállítják.

A szerb elnök szerint ha nem lesznek határozottabb intézkedések „az utcán folyó erőszakkal szemben”, eljön a pillanat, amikor valakit megölnek. „Minden mást már megtettek, csak az maradt, hogy elkezdjenek gyilkolni. Szó szerint napok kérdése, hogy elkezdjenek a nyílt utcán gyilkolni” – vélekedett az elnök.

Vucsics bejelentésének előzménye, hogy Újvidéken és Valjevóban az utóbbi napokban egyre erőszakosabbá váltak a több mint 9 hónapja tartó kormányellenes tüntetések, amelyeket az újvidéki pályaudvar tetejének leszakadása váltott ki.

A tiltakozók a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) tagjaival és szimpatizánsaival, valamint a rendőrökkel is összecsaptak, valamint az SNS pártirodáját is felgyújtották.

Kormányellenes tüntetők szétverték Vucsics pártjának több irodáját Újvidéken – videó Belgrádban is voltak tüntetések péntekre virradó éjjel, ott a kormányellenes tüntetők a rendőrök mellett Vucsics elnök híveivel is összecsaptak.

Az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője tavaly november 1-jén szakadt le 16 ember halálát okozva. Ezután országos tiltakozások kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak. A követelések között szerepelt a baleset felelőseinek és az elmúlt hónapokban a tüntetőkre támadók felelősségre vonása, az őrizetbe vett diákok és tanárok szabadon engedése, a felsőoktatásra szánt költségvetési keret 20 százalékos növelése.

A kormány szerint már teljesültek a követelések, ezért a tiltakozások indokolatlanok. A pályaudvar ügyében 16 ember ellen emeltek vádat, és a korrupció gyanúja miatt is nyomoznak. Goran Vesic építésügyi minisztert is eljárás alá vonták, ő lemondott. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök. Az új miniszterelnököt és a kormányt április 16-án választotta meg a parlament.