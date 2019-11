Reagált a Budapest Pride a Hír TV "meleggyógyítós" riportjára

A melegjogvédő szervezet emlékeztetett, hogy a szexuális orientáció befolyásolását több országban már be is tiltották.

Azok után, hogy a Hír TV bemutatta riportját egy "meleggyógyító", titkos konferenciáról, a Budapest Pride szervezői reagáltak a riportra, a következőt közölték a Facebookon:

"Felszólítjuk a Hír Tv-t, hogy hagyjon fel az állampolgárok mentális egészségét, különösen a fiatalokét veszélyeztető áltudományos tévhitek propagálásával, hiszen míg a reparatív terápia hatékonyságáról egy tanulmány sem értekezik, annak veszélyeiről és káros hatásairól számtalan kutatás született. Azt feltételezni, hogy a szexuális orientáció erőszakos megváltoztatása egyrészt lehetséges, másrészt nem rontja, hanem javítja az életminőséget, káros és veszélyt jelent az egész társadalomra nézve"

– írták.

A szervezet szerint az emberi méltóság és a tisztelet a társadalom minden tagját megilleti, és ennek "elidegeníthetetlen része a szexuális orientáció és nemi identitás integritásának tiszteletben tartása, és a heteroszexuálistól különböző szexuális orientációk, illetve a transzneműség diszkriminációjának teljes megszüntetése".

A Budapest Pride egy közleményt is megjelentetett, amelyben bővebben írnak a riportról. Ebben szintén hangsúlyozzák, hogy felháborítónak tartják a csatorna riportját, és emlékeztetnek: a reparatív terápia (mely során azt ígérik, hogy meg tudják változtatni a résztvevő szexuális orientációját) nem csak áltudományos, de kimondottan veszélyes is.

"Az egyik leghíresebb amerikai átnevelő terápia vezetője elismerte, hogy többen a “terápiája” miatt akartak öngyilkosok lenni"

– írták.

Az úgynevezett reparatív terápiát először Brazíliában tiltották be 1999-ben, azóta törvény tiltja ezeket a terápiákat Ausztráliában, Máltán, az USA 18 tagállamában, Spanyolországban, Dél-Afrikában és Taiwanon is, Németország pedig éppen most készíti elő az átnevelő terápiát tiltó törvényét – közölte a Budapest Pride.

A riport egyébként a Hír Tv Credo című műsorában ment le, a csatorna által bemutatott rendezvénynek a melegek orientiációjának megváltoztatása volt a témája. A beszámolóban többek között egy korábbi X-Faktor-versenyző mesélt arról, hogyan tért át a homoszexualitásról a heteroszexualitásra.