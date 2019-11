Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyben a közjegyző mellett egy bírósági végrehajtót is fegyházbüntetésre ítéltek, a döntés azonban még nem jogerős.","shortLead":"Az ügyben a közjegyző mellett egy bírósági végrehajtót is fegyházbüntetésre ítéltek, a döntés azonban még nem jogerős.","id":"20191127_fegyhazbuntetes_penzmosas_vegrehajto_kozjegyzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f65b916-a940-472f-a329-92db51544ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_fegyhazbuntetes_penzmosas_vegrehajto_kozjegyzo","timestamp":"2019. november. 27. 10:59","title":"Fegyházba küldenek egy közjegyzőt is egy óriási pénzmosási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865ca9ea-297a-4e32-90d7-e03b07b53c34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4.7 literes V8-as Maserati motor van benne, ami 450 lóerős.","shortLead":"4.7 literes V8-as Maserati motor van benne, ami 450 lóerős.","id":"20191127_Szuper_exkluziv_Alfa_Romeo_Disco_Volante","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=865ca9ea-297a-4e32-90d7-e03b07b53c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93aa088-013d-44af-b7ad-6a0be523bb7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Szuper_exkluziv_Alfa_Romeo_Disco_Volante","timestamp":"2019. november. 27. 11:12","title":"Kötelező videózni, ha felbukkan egy ilyen szuper exkluzív Alfa Romeo Disco Volante","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jogosítványszerzést is megkönnyítené egy új törvényjavaslat.","shortLead":"A jogosítványszerzést is megkönnyítené egy új törvényjavaslat.","id":"20191127_gyerekszuletes_hazassagi_nevvaltozas_ugyintezes_okmanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49851612-aa68-4c4f-bd21-2587888ec89e","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_gyerekszuletes_hazassagi_nevvaltozas_ugyintezes_okmanyok","timestamp":"2019. november. 27. 11:32","title":"Egyszerűsödik a gyerekszületéssel kapcsolatos ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"9 évet kért az ügyészség a Viking Sigyn kapitányára, visszatérne Strache, víz alatti hotel nyílt a Nagy-korallzátonynál. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"9 évet kért az ügyészség a Viking Sigyn kapitányára, visszatérne Strache, víz alatti hotel nyílt...","id":"20191128_Radar360_zuhan_a_forint_Orban_bedobott_egy_bureket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79455386-ff9a-403a-9f1f-f91fa6fbc127","keywords":null,"link":"/360/20191128_Radar360_zuhan_a_forint_Orban_bedobott_egy_bureket","timestamp":"2019. november. 28. 17:30","title":"Radar360: zuhan a forint, Orbán bedobott egy bureket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyilkosság gyanúsítottja szerint Keith Schembrinek tudomása volt a korrupciós ügyekről.","shortLead":"A gyilkosság gyanúsítottja szerint Keith Schembrinek tudomása volt a korrupciós ügyekről.","id":"20191127_matlai_ujsagiro_megolese_daphne_caruana_galizia_keith_schembri_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d133769b-5ff2-492b-9379-a7234a4af12a","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_matlai_ujsagiro_megolese_daphne_caruana_galizia_keith_schembri_rendorseg","timestamp":"2019. november. 27. 14:49","title":"Máltai újságíró-gyilkosság: őrizetbe vették a miniszterelnök lemondott kabinetfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Telekom Nyrt. megállapodást írt alá a budapesti \"Telekom Park\" irodaépületének értékesítéséről – tette közzé a távközlési szolgáltató szerdán a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.","shortLead":"A Magyar Telekom Nyrt. megállapodást írt alá a budapesti \"Telekom Park\" irodaépületének értékesítéséről – tette közzé...","id":"20191127_magyar_telekom_park_kozpont_eladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929e95c7-31c9-46ad-b8a1-d62d25eb09e8","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_magyar_telekom_park_kozpont_eladas","timestamp":"2019. november. 27. 19:31","title":"Eladja a Telekom a korábbi központját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kerékpáros egy személygépkocsival ütközött össze.","shortLead":"A kerékpáros egy személygépkocsival ütközött össze.","id":"20191128_kerekparos_elutottek_halalos_baleset_tapolca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1610324-6263-4a49-8ec2-382412f8eca2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_kerekparos_elutottek_halalos_baleset_tapolca","timestamp":"2019. november. 28. 08:03","title":"Elütöttek egy biciklist Tapolcán, a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram társalapítója, Kevin Systrom személyesen utazott Rómába, hogy beregisztrálja a pápát az Instagramra.","shortLead":"Az Instagram társalapítója, Kevin Systrom személyesen utazott Rómába, hogy beregisztrálja a pápát az Instagramra.","id":"20191128_ferenc_papa_instagram_profil_regisztracio_kevin_systrom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db2aaeb-58e2-4d24-a417-6625e39e47eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_ferenc_papa_instagram_profil_regisztracio_kevin_systrom","timestamp":"2019. november. 28. 17:03","title":"Az Instagram alapítója elmesélte, hogyan győzte meg Ferenc pápát, hogy regisztráljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]