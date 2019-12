Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A forgalom a tavalyinál 8-10 százalékkal magasabb lehet – közölte Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.","shortLead":"A forgalom a tavalyinál 8-10 százalékkal magasabb lehet – közölte Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek...","id":"20191209_Karacsony_otthon_Egyre_tobben_csak_legyintenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195727b3-dc06-45e2-827c-c2fa165eb32d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191209_Karacsony_otthon_Egyre_tobben_csak_legyintenek","timestamp":"2019. december. 09. 12:47","title":"Telt ház lesz karácsonykor a szállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5c80fd-4006-40f1-a557-5d1b51573149","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V12-es erőforrású luxusautó egyesen a 90-es évekbe repíti majd vissza új tulajdonosát.","shortLead":"A V12-es erőforrású luxusautó egyesen a 90-es évekbe repíti majd vissza új tulajdonosát.","id":"20191206_elado_egy_7_literes_motorral_szerelt_szuperritka_balna_merci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be5c80fd-4006-40f1-a557-5d1b51573149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f6dd0a-e419-41fe-9783-13aa3aba415c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_elado_egy_7_literes_motorral_szerelt_szuperritka_balna_merci","timestamp":"2019. december. 09. 06:41","title":"Eladó egy 7 literes motorral szerelt szuperritka bálna Merci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf02c48-314e-4439-af41-a6631b68a97f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Brian életéből vett legendás idézet, hogy \"boldogok a sajtkészítők\", ebben az esetben így szól: \"boldogok a sajtszobrászok\".","shortLead":"A Brian életéből vett legendás idézet, hogy \"boldogok a sajtkészítők\", ebben az esetben így szól: \"boldogok...","id":"201949_asajtszobrasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf02c48-314e-4439-af41-a6631b68a97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3407e010-bd5b-4ed2-b0a8-afcdd2a1b7f4","keywords":null,"link":"/360/201949_asajtszobrasz","timestamp":"2019. december. 08. 10:00","title":"Kisajátított egy szakmát, mert abból senki más nem tud megélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b937e0-f557-413b-a99e-8a0dde1572bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szigor után Kína is hasonló lépésre szánta el magát: kisöprik a külföldi szoftvereket és hardvereket az állami intézményekből.","shortLead":"Az amerikai szigor után Kína is hasonló lépésre szánta el magát: kisöprik a külföldi szoftvereket és hardvereket...","id":"20191209_kinai_allam_peking_amerikai_technologia_kereskedelmi_haboru_huawei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0b937e0-f557-413b-a99e-8a0dde1572bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149c6437-e706-45c3-ad15-072cb3b4abd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_kinai_allam_peking_amerikai_technologia_kereskedelmi_haboru_huawei","timestamp":"2019. december. 09. 19:03","title":"Kína hadat üzent az amerikai technológiáknak, mindent tilos használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig először fognak össze kőszínháziak és függetlenek. 