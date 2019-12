Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f91841ad-dd2d-4272-bf8b-b9b48fc8d351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsított egy önkormányzati képviselő, a közmunkaprogram felelőse.","shortLead":"Az egyik gyanúsított egy önkormányzati képviselő, a közmunkaprogram felelőse.","id":"20191208_Letartoztattak_a_harom_ferfit_akik_poenbol_egy_szekhez_szalagoztak_a_negygyerekes_apat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f91841ad-dd2d-4272-bf8b-b9b48fc8d351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597bc924-6270-44f3-b861-28be418dd89c","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Letartoztattak_a_harom_ferfit_akik_poenbol_egy_szekhez_szalagoztak_a_negygyerekes_apat","timestamp":"2019. december. 08. 21:00","title":"Letartóztattak három férfit, akik poénból egy székhez szalagozhatták a négygyerekes apát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is dolgozott. Az úttörőnek számító távcsöves megfigyelés során a kutatók arra keresték a választ, hogy mi okozza a Nap koronájához köthető hőmérsékletemelkedést.","shortLead":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is...","id":"20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f515f4c-80cc-4c19-9454-6994198b8167","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","timestamp":"2019. december. 09. 00:03","title":"Olyat láttak a tudósok a Napon, amit korábban még senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ad72b2-f41c-4cd9-b0bc-1a94867d3e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat személyt őrizetbe vettek Szlovákiában a hét emberéletet követelő tragikus eperjesi (Presov) gázrobbanással kapcsolatban.\r

","shortLead":"Hat személyt őrizetbe vettek Szlovákiában a hét emberéletet követelő tragikus eperjesi (Presov) gázrobbanással...","id":"20191208_Hat_szemelyt_vettek_orizetbe_az_eperjesi_robbanassal_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3ad72b2-f41c-4cd9-b0bc-1a94867d3e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883b84f3-6dea-45ea-99b1-7873467d35ee","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Hat_szemelyt_vettek_orizetbe_az_eperjesi_robbanassal_kapcsolatban","timestamp":"2019. december. 08. 14:07","title":"Hat személyt vettek őrizetbe az eperjesi robbanással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838e5b2a-1220-493f-9680-bf166869c30f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Számos iskola és óvoda is köztük van.","shortLead":"Számos iskola és óvoda is köztük van.","id":"20191209_Ismet_robbantassal_fenyegettek_meg_tobb_kozintezmenyt_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=838e5b2a-1220-493f-9680-bf166869c30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a071d4db-9312-41cd-80df-16b8e5cdd19c","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Ismet_robbantassal_fenyegettek_meg_tobb_kozintezmenyt_Oroszorszagban","timestamp":"2019. december. 09. 10:15","title":"Ismét robbantással fenyegettek meg több közintézményt Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328f57ac-e857-467d-b89f-cc5dc4326f99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szerda éjfélig kellene kormányt alakítani, ha ez nem sikerül, akkor március elején jöhet a következő választás.","shortLead":"Szerda éjfélig kellene kormányt alakítani, ha ez nem sikerül, akkor március elején jöhet a következő választás.","id":"20191209_Kijeloltek_az_idopontot_11_honapon_belul_a_harmadik_parlamenti_valasztas_johet_Izraelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328f57ac-e857-467d-b89f-cc5dc4326f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a30304-7a9c-4cf4-862e-38b7bd1dfa88","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Kijeloltek_az_idopontot_11_honapon_belul_a_harmadik_parlamenti_valasztas_johet_Izraelben","timestamp":"2019. december. 09. 12:49","title":"Kijelölték az időpontot: 11 hónapon belül a harmadik parlamenti választás jöhet Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601b4d57-a3e1-487d-b363-ac0d924c817d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Huszonhárom év kihagyás után ismét lesznek a piacon Nokia márkájú tévékészülékek.","shortLead":"Huszonhárom év kihagyás után ismét lesznek a piacon Nokia márkájú tévékészülékek.","id":"20191209_nokia_tv_flipkart_android_okosteve_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=601b4d57-a3e1-487d-b363-ac0d924c817d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a9c3ac-ed22-4f52-a9e6-292940f3bae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nokia_tv_flipkart_android_okosteve_android","timestamp":"2019. december. 09. 12:03","title":"A nagy visszatérés: itt a Nokia tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b637a1f-5e70-4d6b-bb58-10120f41c314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely azt írta, a hamis lejáratások helyett a kerület valós problémáival foglalkozik inkább.","shortLead":"Őrsi Gergely azt írta, a hamis lejáratások helyett a kerület valós problémáival foglalkozik inkább.","id":"20191209_II_kerulet_polgarmesteret_is_megzsarolta_az_Angyal_ugyvedje_Molnar_Zsolt_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b637a1f-5e70-4d6b-bb58-10120f41c314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e825fa1-f30e-4678-a54e-41bbdf800536","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_II_kerulet_polgarmesteret_is_megzsarolta_az_Angyal_ugyvedje_Molnar_Zsolt_utan","timestamp":"2019. december. 09. 10:52","title":"Molnár Zsolt mellett a II. kerület MSZP-s polgármesterét is megzsarolta az Angyal ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b163f71-31ad-4669-8254-4f5c25d7ee50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kétsávos soproni úton a kanyarban egyenesen ment tovább a férfi, akinek a kocsija akkor gyulladt ki, amikor egy kandelábernek hajtott.","shortLead":"Egy kétsávos soproni úton a kanyarban egyenesen ment tovább a férfi, akinek a kocsija akkor gyulladt ki, amikor...","id":"20191209_Tablakat_dontott_majd_az_autoja_is_kigyulladt_egy_ittas_autosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b163f71-31ad-4669-8254-4f5c25d7ee50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2627b78-b5af-4ecc-b9c6-c4d3eb7a321b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Tablakat_dontott_majd_az_autoja_is_kigyulladt_egy_ittas_autosnak","timestamp":"2019. december. 09. 14:52","title":"Táblát döntött, majd kigyulladt a kocsija egy ittas autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]