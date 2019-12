Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár a Twitteren sorosozott egy zárt ülésről. ","shortLead":"Az államtitkár a Twitteren sorosozott egy zárt ülésről. ","id":"20191210_brusszel_kovacs_zoltan_twitter_meghallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ecfd1-7b45-435a-a50b-7a0793a8ef8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_brusszel_kovacs_zoltan_twitter_meghallgatas","timestamp":"2019. december. 10. 15:34","title":"Megelégelték Brüsszelben Kovács Zoltán ámokfutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef62e89a-f45b-407b-a8fe-351915e96b8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bátran kijelenthetjük, hogy a T-Roc sportosra hangolt összkerekes csúcsmodellje abszolút nem szenved erőhiányban. ","shortLead":"Bátran kijelenthetjük, hogy a T-Roc sportosra hangolt összkerekes csúcsmodellje abszolút nem szenved erőhiányban. ","id":"20191209_hazankban_a_vw_300_loeros_kompakt_divatterepjaroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef62e89a-f45b-407b-a8fe-351915e96b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a8fd6a-eb7b-4eed-a69b-aea01e3c5e89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_hazankban_a_vw_300_loeros_kompakt_divatterepjaroja","timestamp":"2019. december. 09. 07:59","title":"Magyarországon a VW 300 lóerős kompakt divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani Érd környékén.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani Érd környékén.","id":"20191209_Negy_auto_karambolozott_az_M7es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cda91cd-403a-4b85-82cd-20e78088a3df","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Negy_auto_karambolozott_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. december. 09. 08:04","title":"Négy autó karambolozott az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dunaújvárosi K. Bernadett-tel savat itattak, majd megfojtották. ","shortLead":"A dunaújvárosi K. Bernadett-tel savat itattak, majd megfojtották. ","id":"20191210_rablotamadasban_meghalt_egy_magyar_no_nigeriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e1f338-fc2f-4e5e-be16-a37bf82c01b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_rablotamadasban_meghalt_egy_magyar_no_nigeriaban","timestamp":"2019. december. 10. 10:38","title":"Rablótámadásban meghalt egy magyar nő Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4226ab53-14a6-4e08-9467-4b6131ae1824","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem 60 métert mászott felfelé egy szakadékból egy négyéves ikerpár, miután autóbalesetet szenvedtek apjukkal.","shortLead":"Csaknem 60 métert mászott felfelé egy szakadékból egy négyéves ikerpár, miután autóbalesetet szenvedtek apjukkal.","id":"20191209_Hatvanmeteres_szakadekbol_maszott_ki_egy_negyeves_ikerpar_miutan_balesetet_szenvedtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4226ab53-14a6-4e08-9467-4b6131ae1824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214397e7-00c5-4d79-82b8-74524204f016","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Hatvanmeteres_szakadekbol_maszott_ki_egy_negyeves_ikerpar_miutan_balesetet_szenvedtek","timestamp":"2019. december. 09. 16:54","title":"Hatvanméteres szakadékból mászott ki egy négyéves ikerpár, miután balesetet szenvedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa75bfdb-a6cf-4ca4-94e9-4cfc5a6ce382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros hétfőn megadta az engedélyt a rikkancsos terjesztéshez szükséges közterület-használati engedélyt, így szerdán megjelenhet a Pesti Hírlap.","shortLead":"A főváros hétfőn megadta az engedélyt a rikkancsos terjesztéshez szükséges közterület-használati engedélyt, így szerdán...","id":"20191209_Szerdan_vegre_megjelenhet_a_Pesti_Hirlap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa75bfdb-a6cf-4ca4-94e9-4cfc5a6ce382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf6a1fd-cb0a-4dd0-a83a-ed88bf9752b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Szerdan_vegre_megjelenhet_a_Pesti_Hirlap","timestamp":"2019. december. 09. 21:30","title":"Szerdán végre megjelenhet a Pesti Hírlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közbeszerzési tanácsadó és egy sok beruházást végző cég képviselője is a gyanúsítottak között van.","shortLead":"Egy közbeszerzési tanácsadó és egy sok beruházást végző cég képviselője is a gyanúsítottak között van.","id":"20191209_Ujabb_embereket_neveztek_meg_akiket_a_fideszes_kepviselovel_egyszerre_tartoztattak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a144419-c19c-4eb5-9821-608c765d6b75","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Ujabb_embereket_neveztek_meg_akiket_a_fideszes_kepviselovel_egyszerre_tartoztattak_le","timestamp":"2019. december. 09. 08:52","title":"Újabb embereket azonosítottak, akiket a fideszes képviselővel egyszerre tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b937e0-f557-413b-a99e-8a0dde1572bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szigor után Kína is hasonló lépésre szánta el magát: kisöprik a külföldi szoftvereket és hardvereket az állami intézményekből.","shortLead":"Az amerikai szigor után Kína is hasonló lépésre szánta el magát: kisöprik a külföldi szoftvereket és hardvereket...","id":"20191209_kinai_allam_peking_amerikai_technologia_kereskedelmi_haboru_huawei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0b937e0-f557-413b-a99e-8a0dde1572bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149c6437-e706-45c3-ad15-072cb3b4abd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_kinai_allam_peking_amerikai_technologia_kereskedelmi_haboru_huawei","timestamp":"2019. december. 09. 19:03","title":"Kína hadat üzent az amerikai technológiáknak, mindent tilos használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]