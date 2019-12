Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a gyanú szerint két napja leszúrta élettársát, majd magával is végezni akart. Magukra gyújtotta a házat, de túlélte.","shortLead":"A férfi a gyanú szerint két napja leszúrta élettársát, majd magával is végezni akart. Magukra gyújtotta a házat, de...","id":"20191220_letartoztattak_a_melykuti_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4187861a-afbd-4dc0-b9e5-302ece6443d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_letartoztattak_a_melykuti_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2019. december. 20. 20:53","title":"Letartóztatták a mélykúti gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0306ec-01d7-4ca3-874b-ccfe4b532e6a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ugyanabban a műfajban két egymástól homlokegyenest eltérő produkciót ad elő a két delikvensünk. Az egyik egyedibb és pörgősebb, a másik kényelmesebb és olcsóbb – jövünk a részletekkel.","shortLead":"Ugyanabban a műfajban két egymástól homlokegyenest eltérő produkciót ad elő a két delikvensünk. Az egyik egyedibb és...","id":"20191222_ev_autoja_2020_finalistai_peugeot_208_a_renault_clio_ellen_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0306ec-01d7-4ca3-874b-ccfe4b532e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce3a7aa-d281-4d95-b7ce-1af2b6442ed1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_ev_autoja_2020_finalistai_peugeot_208_a_renault_clio_ellen_teszt_velemeny","timestamp":"2019. december. 22. 16:10","title":"A 2020-as Év Autója finalistái: a Peugeot 208 a Renault Clio ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b05a6-249d-4286-965b-01a75f3c267c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meghalt 86 éves korában Emanuel Ungaro olasz származású francia divattervező.","shortLead":"Meghalt 86 éves korában Emanuel Ungaro olasz származású francia divattervező.","id":"20191222_Elhunyt_Emanuel_Ungaro_a_francia_divatvilag_legendas_alakja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b05a6-249d-4286-965b-01a75f3c267c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c231b02e-c068-4b99-98a1-21e9bb19b4a7","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Elhunyt_Emanuel_Ungaro_a_francia_divatvilag_legendas_alakja","timestamp":"2019. december. 22. 16:59","title":"Elhunyt Emanuel Ungaro, a francia divatvilág legendás alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközileg elismert líbiai egységkormány öt országhoz fordult katonai segítségért, hogy kivédhesse az ország keleti részét ellenőrzése alatt tartó Halífa Haftar tábornok offenzíváját a főváros, Tripoli ellen. Erdogan török elnök korábban jelezte, ha kérik, török csapatok mennek a líbiai kormány segítségére.","shortLead":"A nemzetközileg elismert líbiai egységkormány öt országhoz fordult katonai segítségért, hogy kivédhesse az ország...","id":"20191221_A_tripoli_kormany_katonai_segitseget_kert_Haboru_fenyeget_a_Foldkozitengeren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84f60c7-035e-46f8-8bb9-25c07de81d06","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_A_tripoli_kormany_katonai_segitseget_kert_Haboru_fenyeget_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2019. december. 21. 10:12","title":"A tripoli kormány katonai segítséget kért. Háború fenyeget a Földközi-tengeren?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral, Csányi Sándor pedig azt, hogy rosszul értelmeztük az oligarcha szót; végre megszavazták a Brexit-megállapodást. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral...","id":"20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cc6472-908b-4d37-9055-6d2d9050cfda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","timestamp":"2019. december. 22. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogy Magyarországon nincsenek oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alig 200 ezer lakosú Szamoa szigetén már 79 ember halt meg kanyaróban a járvány októberi kitörése óta - jelentették be a helyi hatóságok vasárnap.","shortLead":"Az alig 200 ezer lakosú Szamoa szigetén már 79 ember halt meg kanyaróban a járvány októberi kitörése óta - jelentették...","id":"20191222_Tovabb_szedi_aldozatait_Szamoan_a_kanyaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b5deb4-bb25-413a-8aa7-f2c6622dfbb1","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Tovabb_szedi_aldozatait_Szamoan_a_kanyaro","timestamp":"2019. december. 22. 11:13","title":"Tovább szedi áldozatait Szamoán a kanyaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"","category":"vilag","description":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","shortLead":"Ezzel a gesztussal kívánja csitítani a politikusok privilégiumai miatti indulatokat.","id":"20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f81c43-0ed1-4b53-939b-5fc08ac838c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Macron_lemond_az_elnoki_nyugdijarol_a_sztrajkok_miatt","timestamp":"2019. december. 22. 18:54","title":"Macron lemond az elnöki nyugdíjáról a sztrájkok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e5d220-01ee-4a38-9903-952ace8157e6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A felvételek meglepően jó állapotúak. ","shortLead":"A felvételek meglepően jó állapotúak. ","id":"20191222_80_eves_lemezen_csendul_fel_a_Mennybol_az_angyal_es_az_O_gyonyoru_szep_titokzatos_ej","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2e5d220-01ee-4a38-9903-952ace8157e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fef811-06f7-4f47-bc9a-8d068793af99","keywords":null,"link":"/kultura/20191222_80_eves_lemezen_csendul_fel_a_Mennybol_az_angyal_es_az_O_gyonyoru_szep_titokzatos_ej","timestamp":"2019. december. 22. 13:02","title":"80 éves lemezen csendül fel a Mennyből az angyal és az Ó, gyönyörű szép titokzatos éj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]