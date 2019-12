Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is veszélyt jelent a madárinfluenza, ezért ügyelni kell a madarak védelmére.","shortLead":"Továbbra is veszélyt jelent a madárinfluenza, ezért ügyelni kell a madarak védelmére.","id":"20191230_Figyelmeztette_a_Nebih_a_baromfitartokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb1097f-5c91-4265-8941-63c8b809cc28","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Figyelmeztette_a_Nebih_a_baromfitartokat","timestamp":"2019. december. 30. 16:30","title":"Figyelmeztette a Nébih a baromfitartókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett kijelentésekkel Vlagyimir Putyin Moszkva jelenlegi problémáit akarja elfedni. 