[{"available":true,"c_guid":"cebb3132-2329-43b6-8d22-45e92567bd79","c_author":"Kaufmann Balázs - Németh András","category":"vilag","description":"Szerbiában december óta minden hétvégén tüntetnek több ezren a főváros és a nagyobb városok utcáin. A legutóbbi tüntetésen mi is ott voltunk, és most elmondjuk, miben hasonlít és miben különbözik a szerb és a magyar ellenzék helyzete.","shortLead":"Szerbiában december óta minden hétvégén tüntetnek több ezren a főváros és a nagyobb városok utcáin. A legutóbbi...","id":"20190328_Mar_nem_tudok_lelegezni_ebben_az_orszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cebb3132-2329-43b6-8d22-45e92567bd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea8709-c31d-40b2-89bf-5be76179db56","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Mar_nem_tudok_lelegezni_ebben_az_orszagban","timestamp":"2019. március. 28. 20:00","title":"\"Már nem tudok lélegezni ebben az országban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3327498d-6602-4c99-9845-13eb6f6ddb40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóipar néhány nagyágyúja a jelek szerint megvétózhatja az Aurus európai térhódítását, amin csak egy névváltoztatás segíthet.","shortLead":"Az autóipar néhány nagyágyúja a jelek szerint megvétózhatja az Aurus európai térhódítását, amin csak egy névváltoztatás...","id":"20190329_magyar_marka_tehet_keresztbe_putyin_orosz_luxusautojanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3327498d-6602-4c99-9845-13eb6f6ddb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd777a28-9a21-4e1f-8ae0-f76ad07f39c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_magyar_marka_tehet_keresztbe_putyin_orosz_luxusautojanak","timestamp":"2019. március. 29. 06:41","title":"Magyar márka tehet keresztbe Putyin orosz luxusautójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a jelek szerint nem áll majd meg egyetlen hajlítható okostelefonnál, és már gondolkodnak a második verzión.","shortLead":"A Samsung a jelek szerint nem áll majd meg egyetlen hajlítható okostelefonnál, és már gondolkodnak a második verzión.","id":"20190328_samsung_galaxy_okostelefon_osszehajthato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3572108e-c332-4824-946b-d536605331e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_samsung_galaxy_okostelefon_osszehajthato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2019. március. 28. 19:33","title":"Kikerült egy kép a netre: ilyen is lehet a Samsung Galaxy Fold 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kép került ki a Xiaomi hivatalos Twitter-oldalára, amelyen a Huawei P30 Pro vélt gyengeségét próbálják előtérbe helyezni. Ön szerint igazuk van?","shortLead":"Érdekes kép került ki a Xiaomi hivatalos Twitter-oldalára, amelyen a Huawei P30 Pro vélt gyengeségét próbálják előtérbe...","id":"20190330_huawei_p30_pro_xiaomi_snapdragon_855_kirin_980","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc734110-921a-418f-9e0e-a1df782a50ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_huawei_p30_pro_xiaomi_snapdragon_855_kirin_980","timestamp":"2019. március. 30. 11:03","title":"Nekiállt cikizni a Huawei új mobilját a Xiaomi, de lehet, hogy saját magát égette be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ba05db-21c0-496d-8e8c-29d7ee173027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 1100 megcsonkított, levágott uszonyú delfintetem sodródott az Atlanti-óceán francia partjaira év eleje óta, az agresszív ipari halászat okozta tömeges pusztulásuk miatt a francia környezetvédelmi tárca nemzeti tervet vázolt fel az állatok védelmére. ","shortLead":"Mintegy 1100 megcsonkított, levágott uszonyú delfintetem sodródott az Atlanti-óceán francia partjaira év eleje óta...","id":"20190329_megcsonkitott_delfin_franciaorszag_tetem_atlanti_ocean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ba05db-21c0-496d-8e8c-29d7ee173027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97d47c4-fcd0-4bb4-8b69-6af00df90c89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_megcsonkitott_delfin_franciaorszag_tetem_atlanti_ocean","timestamp":"2019. március. 29. 11:33","title":"Sokkoló látvány: 1100 megcsonkított delfint mosott partra a víz Franciaországban év eleje óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők senkit nem találtak a helyszínen, de abban a pillanatban az utcában egy szívbeteg nő is rosszul lett. ","shortLead":"A mentők senkit nem találtak a helyszínen, de abban a pillanatban az utcában egy szívbeteg nő is rosszul lett. ","id":"20190328_Eletet_mentett_egy_kamu_segelykeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bb7d4b-0256-4803-b96d-9595b8052f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Eletet_mentett_egy_kamu_segelykeres","timestamp":"2019. március. 28. 18:04","title":"Életet mentett egy kamu segélykérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2efbb6-5a52-4734-ac1c-a2bd85a647f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstrálók a 82 éves elnök lemondását és rendszerváltást követeltek. ","shortLead":"A demonstrálók a 82 éves elnök lemondását és rendszerváltást követeltek. ","id":"20190329_Vizagyuval_oszlattak_a_szazezernyi_tuntetot_Algeriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a2efbb6-5a52-4734-ac1c-a2bd85a647f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcebb9b-fd85-49e8-adaf-0e0c3a82287b","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Vizagyuval_oszlattak_a_szazezernyi_tuntetot_Algeriaban","timestamp":"2019. március. 29. 21:32","title":"Vízágyúval oszlatták a százezernyi tüntetőt Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai szinten nő az uniópárti politikai erők népszerűsége.","shortLead":"Európai szinten nő az uniópárti politikai erők népszerűsége.","id":"20190329_Itt_az_uj_becsles_mandatumot_szerezhet_a_Momentum_az_EPvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eafde4-bca7-4e27-9659-db61354ccf76","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Itt_az_uj_becsles_mandatumot_szerezhet_a_Momentum_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. március. 29. 11:54","title":"Itt az új becslés: mandátumot szerezhet a Momentum az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]