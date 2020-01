Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","shortLead":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","id":"20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba09ec66-cd52-471d-b403-e360463e24d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","timestamp":"2020. január. 08. 16:41","title":"Autók százai égtek porrá egy norvég repülőtér parkolóházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a gyors orvosi segítségnek köszönhető, hogy a sértett nem halt meg.","shortLead":"Csak a gyors orvosi segítségnek köszönhető, hogy a sértett nem halt meg.","id":"20200108_kiskunhalas_bosszu_akasztas_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59191122-54e7-4913-9b00-2508535ce4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_kiskunhalas_bosszu_akasztas_vademeles","timestamp":"2020. január. 08. 11:05","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki bosszúból felakasztotta gyerekkori barátját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3170038c-66ce-43a2-9637-506c96000cf2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányzati kommunikáció tenderein tízmilliárdokat nyerő cégeken kívül más nem is pályázott.","shortLead":"A kormányzati kommunikáció tenderein tízmilliárdokat nyerő cégeken kívül más nem is pályázott.","id":"20200108_267_millio_forintot_koltenek_el_kastelykommunikaciora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3170038c-66ce-43a2-9637-506c96000cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a328bfbd-10c7-4893-8dc5-8309ca131811","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_267_millio_forintot_koltenek_el_kastelykommunikaciora","timestamp":"2020. január. 08. 11:59","title":"267 millió forintot költenek el kastélykommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cee8979-943e-447d-abcc-94d056f94d0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A keleti járásokban okozhatja a csapadék a legtöbb problémát.","shortLead":"A keleti járásokban okozhatja a csapadék a legtöbb problémát.","id":"20200109_masodfoku_riasztas_onos_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cee8979-943e-447d-abcc-94d056f94d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1845d7fe-c59f-4658-984f-5f6c6bb9fd86","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_masodfoku_riasztas_onos_eso","timestamp":"2020. január. 09. 13:16","title":"Másodfokú riasztás érkezett az ónos eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8109a8ae-679c-42a8-be1c-3c92df2d5017","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az oroszok és a kínaiak lenyúlják az olajipart, miközben pénzelik a baloldali populista rendszert Venezuelában – erről számolt be exkluzív interjúban Rafael Ramirez egykori olajipari miniszter, aki szembekerült Nicolás Maduro elnök kormányzatával. ","shortLead":"Az oroszok és a kínaiak lenyúlják az olajipart, miközben pénzelik a baloldali populista rendszert Venezuelában – erről...","id":"20200109_Epp_most_adnak_el_egy_egesz_orszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8109a8ae-679c-42a8-be1c-3c92df2d5017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699c55cd-c617-4e27-98e3-358e065dc95c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_Epp_most_adnak_el_egy_egesz_orszagot","timestamp":"2020. január. 09. 07:20","title":"Épp most adnak el egy egész országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb állami milliókat kapott a kamionversenyeket szervező cég, ahol a külügyminiszter testvére az operatív igazgató. Ez csak aprópénz az eddig nyilvánosságra került szerződésekhez képest.","shortLead":"Újabb állami milliókat kapott a kamionversenyeket szervező cég, ahol a külügyminiszter testvére az operatív igazgató...","id":"20200108_szerencsejatek_zrt_szijjarto_sarolta_szponzor_truck_race","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f08157d-3c5c-45e4-bff7-88aa49fef6cd","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_szerencsejatek_zrt_szijjarto_sarolta_szponzor_truck_race","timestamp":"2020. január. 08. 12:50","title":"Ötmillió forinttal szponzorálta a Szerencsejáték Zrt. Szijjártó testvérének cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olimpián és világbajnokságon is ötször sikerült bajnoknak lennie, ma ő a legidősebb élő olimpiai bajnok.","shortLead":"Olimpián és világbajnokságon is ötször sikerült bajnoknak lennie, ma ő a legidősebb élő olimpiai bajnok.","id":"20200109_99_eves_Keleti_Agnes_a_legeredmenyesebb_magyar_tornasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9509b0-961e-4d73-9d02-f55079fb3a08","keywords":null,"link":"/sport/20200109_99_eves_Keleti_Agnes_a_legeredmenyesebb_magyar_tornasz","timestamp":"2020. január. 09. 15:47","title":"99 éves Keleti Ágnes, a legeredményesebb magyar tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem ceremóniamesterrel biztosítják majd a magas nézőszámot.","shortLead":"Nem ceremóniamesterrel biztosítják majd a magas nézőszámot.","id":"20200109_Oscar_gala_hazigazda_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85dbe29-af8b-4057-a922-c4ab009185cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_Oscar_gala_hazigazda_nelkul","timestamp":"2020. január. 09. 14:10","title":"Idén sem lesz házigazdája az Oscar-gálának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]