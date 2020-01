Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89929e83-bb42-4e22-8fd6-d1bc7bb4bc1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos vádakat fogalmaztak meg egy kiskunfélegyházi kollégium ügyeiről. A rendőrség kábítószer-használatról kapott bejelentést.","shortLead":"Súlyos vádakat fogalmaztak meg egy kiskunfélegyházi kollégium ügyeiről. A rendőrség kábítószer-használatról kapott...","id":"20200116_RTL_Drogoznak_es_vedelmi_penzt_szednek_a_gyerekek_egy_kollegiumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89929e83-bb42-4e22-8fd6-d1bc7bb4bc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18a6da1-7975-4e00-9228-a46d72278cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_RTL_Drogoznak_es_vedelmi_penzt_szednek_a_gyerekek_egy_kollegiumban","timestamp":"2020. január. 16. 19:46","title":"RTL: Drogoznak és védelmi pénzt szednek a gyerekek egy kollégiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lemondott az orosz kormány, bővül az Arena Pláza, amerikai nyomásgyakorlás a britekre a Huawei miatt. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Lemondott az orosz kormány, bővül az Arena Pláza, amerikai nyomásgyakorlás a britekre a Huawei miatt. A hvg360 esti...","id":"20200115_Radar360_ket_raketaval_lohettek_le_az_ukran_gepet_terjed_a_madarinfluenza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2755bea-c6fe-4731-9973-5a98d484210a","keywords":null,"link":"/360/20200115_Radar360_ket_raketaval_lohettek_le_az_ukran_gepet_terjed_a_madarinfluenza","timestamp":"2020. január. 15. 17:30","title":"Radar360: két rakétával lőhették le az ukrán gépet, terjed a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a376f5d3-f821-4246-8d8e-0659083379ac","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Megőrizni vagy meghaladni? Talán ez a legalapvetőbb kérdés a mintákkal kapcsolatban. Egyikünk húsz éve változatlan formában készíti el a nagyi diótortáját, amelynek megsárgult receptjét áhítattal rendezgeti. Másikunk főzés előtt egy órát szörföl a Youtube-on, és belehalna, ha nem próbálna meg minden alkalommal javítani a recepten. És ugyanez megmutatkozik akkor is, amikor társadalmi változásokról diskurálunk: míg egyikünk számára az innováció mindannyiunk boldogságának záloga, másikunk minden komolyabb technológiai újításban az emberiség hosszú menetelését látja a végső pusztulás felé.","shortLead":"Megőrizni vagy meghaladni? Talán ez a legalapvetőbb kérdés a mintákkal kapcsolatban. Egyikünk húsz éve változatlan...","id":"20200116_Megorizni_vagy_meghaladni_Szandeknyilatkozat_egyuttmukodesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a376f5d3-f821-4246-8d8e-0659083379ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6bc88e-a3e3-4a58-b394-a8c9f58f0c25","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200116_Megorizni_vagy_meghaladni_Szandeknyilatkozat_egyuttmukodesrol","timestamp":"2020. január. 16. 10:30","title":"Megőrizni vagy meghaladni? Szándéknyilatkozat együttműködésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"1ed09dc3-e549-479c-a554-42d7ef8e5af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasútfejlesztési források nagy része Budapestre koncentrálódik majd, 2020-ban 4 milliárd forint értékben zajlanak felújítások.","shortLead":"A vasútfejlesztési források nagy része Budapestre koncentrálódik majd, 2020-ban 4 milliárd forint értékben zajlanak...","id":"20200116_Negyot_even_belul_lecserelik_a_MAV_kocsiparkjanak_jelentos_reszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ed09dc3-e549-479c-a554-42d7ef8e5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1ca726-0670-41ae-b3d0-eb1168da6188","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Negyot_even_belul_lecserelik_a_MAV_kocsiparkjanak_jelentos_reszet","timestamp":"2020. január. 16. 09:36","title":"Négy-öt éven belül lecserélik a MÁV kocsiparkjának jelentős részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havi 130 ezer helyett 380 ezret ígért az Emmi, de még mindig nem az emelt összeget kapják. ","shortLead":"Havi 130 ezer helyett 380 ezret ígért az Emmi, de még mindig nem az emelt összeget kapják. ","id":"20200115_Hiaba_igerte_Kasler_nem_kaptak_meg_a_tamogatast_a_fogorvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0535618d-88e3-448f-a9ff-836bf508b5fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Hiaba_igerte_Kasler_nem_kaptak_meg_a_tamogatast_a_fogorvosok","timestamp":"2020. január. 15. 20:33","title":"Hiába ígérte Kásler, nem kapták meg a támogatást a fogorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Ez sorozatunk 6. része, a téma a képzőművészet és az építészet.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200116_19202020_kepzomuveszet_epiteszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17e01d0-3089-4ce3-a0d8-c00ef0cf769b","keywords":null,"link":"/360/20200116_19202020_kepzomuveszet_epiteszet","timestamp":"2020. január. 16. 10:00","title":"1920–2020: Szürrealizmus? Ma ösztönök helyett algoritmusoké a terep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330a101f-4139-4d4f-a396-56d6249b047e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az állami informatikai beszerzések központosítása miatt nem tudott időben új üzemeltetőt szerezni a Bethlen Alap a határon túli tízmilliárdok osztásában kulcsfontosságú rendszeréhez, ezért a régi üzemeltetővel kellett hosszabbítania. A cég amúgy jól fekszik a Fidesznél, ők csinálták például a Deutsch Tamás-féle netkonzultáció honlapját.","shortLead":"Az állami informatikai beszerzések központosítása miatt nem tudott időben új üzemeltetőt szerezni a Bethlen Alap...","id":"20200116_A_kormany_veletlenul_majdnem_taccsra_tette_a_Nemzetpolitikai_Informatikai_Rendszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=330a101f-4139-4d4f-a396-56d6249b047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27462297-e896-40e4-ae94-bfbc7e2d2c1e","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_A_kormany_veletlenul_majdnem_taccsra_tette_a_Nemzetpolitikai_Informatikai_Rendszert","timestamp":"2020. január. 16. 06:35","title":"A kormány majdnem taccsra tette a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8ed148-a385-4357-a2bc-4cb976096ecc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több részlet is kiderült arról, milyen lesz a Samsung Galaxy S20+ kamerarendszere, és mikre lesz majd képes.","shortLead":"Több részlet is kiderült arról, milyen lesz a Samsung Galaxy S20+ kamerarendszere, és mikre lesz majd képes.","id":"20200115_samsung_galaxy_s20_plus_okostelefon_video_rogzitese_8k_felbontas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc8ed148-a385-4357-a2bc-4cb976096ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000b0cc6-54ca-40c5-ac39-eaf05dfb0da3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_samsung_galaxy_s20_plus_okostelefon_video_rogzitese_8k_felbontas","timestamp":"2020. január. 15. 19:03","title":"Megbízható forrás állítja: 8K-s videókat is lőhetünk a Galaxy S20+ kamerájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]