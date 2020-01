Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ugye, hogy a szex és a fájdalom nem passzolnak egymáshoz? Egyes férfiak mégis ezzel a riasztó tünettel élik meg az együttléteket párjukkal. És ez csak az egyik területe annak a misztikus problémahalmaznak, amelyet krónikus kismedencei szindrómának hívnak. Hihetetlenül makacs, de ma már fel lehet venni a harcot ellene.

Ugye, hogy a szex és a fájdalom nem passzolnak egymáshoz? Egyes férfiak mégis ezzel a riasztó tünettel élik meg... Fáj a szex a férfinak? Ne halogassa, menjen orvoshoz!

A Google anyacégéhez, az Alphabethez köthető vállalkozás egészen különleges módon reformálná meg a szélenergia-termelést.

A Google anyacégéhez, az Alphabethez köthető vállalkozás egészen különleges módon reformálná meg...

2020. január. 17. 12:30

Kábellel kikötnek egy repülőt, hogy energiát termeljen – az eredmény magáért beszél

A Nemzeti alaptanterv körüli káosz miatt közleményt adtak ki neves középiskolák igazgatói.

A Nemzeti alaptanterv körüli káosz miatt közleményt adtak ki neves középiskolák igazgatói.

2020. január. 18. 09:30

Időt kérnek a gimnáziumok igazgatói Átadták a Raoul Wallenberg-díjakat szerdán Budapesten. A vészkorszakban magyar zsidók ezreit megmentő svéd diplomatáról elnevezett elismerést olyanok vehették át, akik "példát mutatnak humanizmusból" és sokat tettek a hátrányos helyzetű és diszkriminációt elszenvedő embertársaikért – ismertette Sebes József, a Raoul Wallenberg Egyesület elnöke. A vészkorszakban magyar zsidók ezreit megmentő svéd diplomatáról...

2020. január. 16. 17:53

Iványi Gábor, Setét Jenő és Bogdán László is Wallenberg-díjat kapott

A Voldemortként is ismert volt fideszes képviselő már a büntetését tölti. Bár budapesti lakcíme van, mégis Kecskeméten zárták be.

Bár budapesti lakcíme van, mégis Kecskeméten... 2020. január. 17. 08:51

Cáfolják, hogy Mengyi VIP-rab lenne

Még mindig a német márkák uralják a használtan behozott autók piacát, azonban nagyon rákapcsolt tavaly a Hyundai és a Kia párosa, amik ráadásul sokkal fiatalabb autókkal szerepelnek a behozatali statisztikákban.

Még mindig a német márkák uralják a használtan behozott autók piacát, azonban nagyon rákapcsolt tavaly a Hyundai és...

2020. január. 16. 14:41

Használt importautóban is rákaptak a dél-koreai márkákra a magyarok

Az önkormányzat ki akarja űzni a tulajdonosokat a kikötő előtti területről, az egyik érintett viszont feljelentést tett.

Az önkormányzat ki akarja űzni a tulajdonosokat a kikötő előtti területről, az egyik érintett viszont feljelentést tett.

2020. január. 17. 14:58

Iratokat foglaltak le a balatonföldvári önkormányzatnál

Egy amerikai bíró próbált meg utánajárni, diszkriminációnak minősül-e, ha valakit leboomoreznek.

Egy amerikai bíró próbált meg utánajárni, diszkriminációnak minősül-e, ha valakit leboomoreznek.

2020. január. 17. 06:12

Már az USA legfelsőbb bíróságán is elhangzott, hogy "Ok, boomer"