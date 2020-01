Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf97c80a-098e-4ffa-83e3-ffc6380414b9","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Vasárnap kiderül, hogy Borkai Zsolt szexbotránya nélkül mire megy az ellenzék Győrben, mindenesetre érzésre már nem az esélytelenek nyugalmával indulnak. Bárki is jön, az egy nagyon nagy többségben lévő fideszes képviselő-testületet örököl. Orbán Viktor egyelőre nem ment Győrbe Dézsi Csaba András mellett kampányolni, Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely viszont csütörtökön érkezik Pollreisz Balázst támogatni. Helyszíni riport Győrből, a kampányfinisről.","shortLead":"Vasárnap kiderül, hogy Borkai Zsolt szexbotránya nélkül mire megy az ellenzék Győrben, mindenesetre érzésre már nem...","id":"20200121_gyor_riport_borkai_dezsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf97c80a-098e-4ffa-83e3-ffc6380414b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d32bb3-ef9e-43d1-92ba-79b52dd33eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_gyor_riport_borkai_dezsi","timestamp":"2020. január. 21. 06:30","title":"A győri ellenzék vakon repül, de így is azt hiszi, hogy nyerhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0071609c-b365-40a9-b019-2dee2c5c18f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 430 millió éves skorpiókat azonosítottak kutatók. A Föld legöregebb ismert pókszabásújának fosszíliáira a Wisconsin államban lévő Waukesha lelőhely közelében bukkantak.","shortLead":"Több mint 430 millió éves skorpiókat azonosítottak kutatók. A Föld legöregebb ismert pókszabásújának fosszíliáira...","id":"20200119_skorpio_parioscorpio_venator_paleontologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0071609c-b365-40a9-b019-2dee2c5c18f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68ca6db-672e-4102-ae6a-63bd883ddd06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_skorpio_parioscorpio_venator_paleontologia","timestamp":"2020. január. 19. 16:33","title":"35 éve találtak két skorpiót, most kiderült, hogy 430 000 000 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Simonka György nem kér kegyelmet, elkészült a Bölcsek Tanácsának jelentése a Fideszről. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Simonka György nem kér kegyelmet, elkészült a Bölcsek Tanácsának...","id":"20200121_Radar360_Fordulat_orosz_metrokocsik_ugyeben_Trumpnak_kinos_pillanatai_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db22e8f-cedd-447b-919e-1ade8c0383b1","keywords":null,"link":"/360/20200121_Radar360_Fordulat_orosz_metrokocsik_ugyeben_Trumpnak_kinos_pillanatai_lesznek","timestamp":"2020. január. 21. 08:10","title":"Radar360: Fordulat az orosz metrókocsik ügyében, Trumpnak kínos pillanatai lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404bcac-b2d9-48e5-a369-66abc335c82c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kocsma előtt nyitott tüzet egy támadó, a biztonsági őrök lőtték le.","shortLead":"Egy kocsma előtt nyitott tüzet egy támadó, a biztonsági őrök lőtték le.","id":"20200120_Lovoldozes_Kansas_Cityben_2_halott_15_sebesult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b404bcac-b2d9-48e5-a369-66abc335c82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308d667d-2018-40fa-964c-279c9d9c152d","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Lovoldozes_Kansas_Cityben_2_halott_15_sebesult","timestamp":"2020. január. 20. 10:15","title":"Lövöldözés volt Kansas Cityben: 2 halott, 15 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Luanda Leaks rávilágított arra, hogyan működött a nemzeti együttműködés rendszere Angolában. ","shortLead":"A Luanda Leaks rávilágított arra, hogyan működött a nemzeti együttműködés rendszere Angolában. ","id":"20200120_NER_angolai_modra_egymilliard_dollart_kovetelnek_a_volt_elnok_lanyan_es_vejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9833ff4-28d3-4cd0-a397-e510811edd5c","keywords":null,"link":"/kkv/20200120_NER_angolai_modra_egymilliard_dollart_kovetelnek_a_volt_elnok_lanyan_es_vejen","timestamp":"2020. január. 20. 18:48","title":"NER angolai módra: egymilliárd dollárt követelnek a volt elnök lányán és vején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bff509-b370-4ce6-887c-250f5a3fe04e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A kormány szerint ez „joggal sérti a társadalom igazságérzetét”. A kártérítések felfüggesztéséről volt szó korábban, de most mégsem ez történt.","shortLead":"A kormány szerint ez „joggal sérti a társadalom igazságérzetét”. A kártérítések felfüggesztéséről volt szó korábban, de...","id":"20200121_megjelent_a_bortonkarteritesek_felfuggeszteserol_szolo_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63bff509-b370-4ce6-887c-250f5a3fe04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5482d4e1-9c59-4e2f-8e43-f45835d3bb2e","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_megjelent_a_bortonkarteritesek_felfuggeszteserol_szolo_rendelet","timestamp":"2020. január. 21. 11:01","title":"Megjelent a börtönkártérítések felülvizsgálatáról szóló határozat: „egyes elítéltek ezt a saját meggazdagodásukra használják fel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af23b4a3-8913-418f-8013-6f1e6b0373e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ázsiai ország újabb 110 konténernyi hulladékot küld vissza egyes országokba.","shortLead":"Az ázsiai ország újabb 110 konténernyi hulladékot küld vissza egyes országokba.","id":"20200120_Magyarorszag_malajzia_muanyagszemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af23b4a3-8913-418f-8013-6f1e6b0373e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1419f6c3-feff-47da-9093-112c3d0999c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Magyarorszag_malajzia_muanyagszemet","timestamp":"2020. január. 20. 13:09","title":"Magyarországra is visszakerülhet a Malajziába küldött műanyagszemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40734d9-287a-427c-ba0f-32dbfcb16e3b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az alkotók szeretnének szakmai párbeszédet indítani. ","shortLead":"Az alkotók szeretnének szakmai párbeszédet indítani. ","id":"20200121_Megalakult_a_Magyar_Dokumentumfilmesek_Egyesulete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40734d9-287a-427c-ba0f-32dbfcb16e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8777eca-d23d-4c48-88d7-d1d779523d8c","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Megalakult_a_Magyar_Dokumentumfilmesek_Egyesulete","timestamp":"2020. január. 21. 13:33","title":"Megalakult a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]