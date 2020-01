Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"399de8bb-9d7d-4748-b369-116368636a03","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyjából 120 millió éve élt eddig ismeretlen, kis termetű, tollas dinoszauruszfaj képviselőjeként azonosítottak a kutatók egy Kínában feltárt ősmaradványt.","shortLead":"Egy nagyjából 120 millió éve élt eddig ismeretlen, kis termetű, tollas dinoszauruszfaj képviselőjeként azonosítottak...","id":"20200126_tollas_dinoszauruszfaj_wulong_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=399de8bb-9d7d-4748-b369-116368636a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c3eb8a-2c0f-41a3-8d68-0c9d34422255","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_tollas_dinoszauruszfaj_wulong_kina","timestamp":"2020. január. 26. 16:03","title":"\"Táncoló sárkány\": tollas dinoszauruszfajt fedeztek fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bbc371-2df7-4f37-8ec6-7f636142e3c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia rendőrök a jövőben nem használhatják azokat a robbanó könnygázgránátokat, amelyek már több sérülést okoztak. Európában már csak a francia rendfenntartók alkalmaznak ilyen eszközöket.

","shortLead":"A francia rendőrök a jövőben nem használhatják azokat a robbanó könnygázgránátokat, amelyek már több sérülést okoztak...","id":"20200126_Biztonsagosabb_lesz_tuntetni_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92bbc371-2df7-4f37-8ec6-7f636142e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4dafb3-8051-4d06-a880-067370fcfdb1","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Biztonsagosabb_lesz_tuntetni_Franciaorszagban","timestamp":"2020. január. 26. 17:24","title":"Biztonságosabb lesz tüntetni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Nem a fejléc, nem a házszám a fontos” – fogalmazott az igazságügyi miniszter. A börtön-kártérítések ügyéről is beszélt.","shortLead":"“Nem a fejléc, nem a házszám a fontos” – fogalmazott az igazságügyi miniszter. A börtön-kártérítések ügyéről is beszélt.","id":"20200125_varga_judit_fidesz_neppart_kizaras_borton_karterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6f7e3e-2d3c-4344-b87d-c4e00fc1a3de","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_varga_judit_fidesz_neppart_kizaras_borton_karterites","timestamp":"2020. január. 25. 18:03","title":"Varga Judit: A Fidesz fog dönteni a saját sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel járunk a történelmi mélyponthoz.","shortLead":"Közel járunk a történelmi mélyponthoz.","id":"20200127_Ujra_337_forint_egy_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a209b020-ea75-4733-96d1-3fe5d1482aa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Ujra_337_forint_egy_euro","timestamp":"2020. január. 27. 13:08","title":"Újra 337 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó pár étterem már most is zárva tart a Sanghajban. Néhány helyen a mozik is lehúzták a rolót.","shortLead":"Jó pár étterem már most is zárva tart a Sanghajban. Néhány helyen a mozik is lehúzták a rolót.","id":"20200125_mcdonalds_starbucks_kina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f7cf56-db2d-46b9-90e0-1b9efdf2eda8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_mcdonalds_starbucks_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 25. 21:42","title":"Bezárnak a Mekik és a Starbucksok Kínában az új vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De jócskán volt kifizetés is, mert Lottóország ikszel, hiába lett drágább a szelvény.","shortLead":"De jócskán volt kifizetés is, mert Lottóország ikszel, hiába lett drágább a szelvény.","id":"20200126_Szazmilliokat_kaszalt_a_Szerencsejatek_Zrt_azon_hogy_megemelte_a_lotto_arat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46538564-e3eb-4809-b9e8-71e0e5734ae9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Szazmilliokat_kaszalt_a_Szerencsejatek_Zrt_azon_hogy_megemelte_a_lotto_arat","timestamp":"2020. január. 26. 08:25","title":"Százmilliókat kaszált a Szerencsejáték Zrt. azon, hogy megemelte a lottó árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már legalább 80 halottról tudni, és közel ötszázan vannak válságos állapotban. És ezek csak azok a számok, amelyeket Kína hivatalosan beismer.","shortLead":"Már legalább 80 halottról tudni, és közel ötszázan vannak válságos állapotban. És ezek csak azok a számok, amelyeket...","id":"20200127_Koronavirus_egy_nap_alatt_megduplazodott_a_fertozesgyanus_esetek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b5cdac-05af-47b4-ba5e-e0cfc31901db","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_Koronavirus_egy_nap_alatt_megduplazodott_a_fertozesgyanus_esetek_szama","timestamp":"2020. január. 27. 05:26","title":"Koronavírus: egy nap alatt megduplázódott a fertőzésgyanús esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Január 28-án már 10 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, a meleg idő várhatóan egész héten kitart.

","shortLead":"Január 28-án már 10 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, a meleg idő várhatóan egész héten kitart.

","id":"20200126_Januar_vegen_erkezik_a_tavasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1b069c-8668-40c8-9fe8-9ac7d05ec7ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Januar_vegen_erkezik_a_tavasz","timestamp":"2020. január. 26. 15:45","title":"Január végén érkezik a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]