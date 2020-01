Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos hiány lépett fel az egyszer- és a többször használatos egészségügyi védőmaszkokból, az influenza miatt ilyenkor általában is megugró keresletet az elmúlt héten a koronavírus terjedése miatti készültség pörgette fel. Már nemcsak a patikáknak, hanem a nagykereknek sincs készletük, és meg sem tudják egyelőre jósolni, mikor lesz újra kapható. ","shortLead":"Országos hiány lépett fel az egyszer- és a többször használatos egészségügyi védőmaszkokból, az influenza miatt...","id":"20200129_Mar_itthon_is_hianycikk_a_vedomaszk_a_koronaviruspanik_miatt_pedig_meg_nincs_is_magyar_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d0349b-f57e-4477-94c5-a4f14f57eec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Mar_itthon_is_hianycikk_a_vedomaszk_a_koronaviruspanik_miatt_pedig_meg_nincs_is_magyar_fertozott","timestamp":"2020. január. 29. 14:17","title":"Már itthon is hiánycikk a védőmaszk, pedig nincs is magyar fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","shortLead":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","id":"20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef30152-f3f0-4d7d-a176-982db497af70","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","timestamp":"2020. január. 30. 08:43","title":"Levélben figyelmezteti hallgatóit az ELTE, hogy mossanak gyakrabban kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4ada2a-2556-4e58-96b2-91d7a411b95a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az előkészületekre eddig mintegy 6-7 milliárd forintot költöttek, a következő egy évben elmennek az összes nagyobb rendezvényre reklámozni a 2021-es magyarországi eseményt.","shortLead":"Az előkészületekre eddig mintegy 6-7 milliárd forintot költöttek, a következő egy évben elmennek az összes nagyobb...","id":"20200128_Kovacs_Zoltan_legalabb_egymillio_latogatot_var_a_jovo_evi_vadaszati_vilagkiallitasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a4ada2a-2556-4e58-96b2-91d7a411b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaf9b9c-028e-448d-95e9-b326fe306220","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Kovacs_Zoltan_legalabb_egymillio_latogatot_var_a_jovo_evi_vadaszati_vilagkiallitasra","timestamp":"2020. január. 28. 20:53","title":"Kovács Zoltán legalább egymillió látogatót vár a jövő évi vadászati világkiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 33 éves német férfi megbetegedése lehet az első olyan eset, amikor a vírus Kínán kívül terjedt emberről emberre.","shortLead":"A 33 éves német férfi megbetegedése lehet az első olyan eset, amikor a vírus Kínán kívül terjedt emberről emberre.","id":"20200128_koronavirus_nemetorszag_kina_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd791cb-b73e-4338-8c91-a156a87c6e26","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_koronavirus_nemetorszag_kina_beteg","timestamp":"2020. január. 28. 12:30","title":"Koronavírus: nem járt Kínában a Németországban azonosított beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyelőre megállíthatatlannak tűnik a közép-kínai Vuhanból kiindult koronavírus-fertőzés, és nem kizárt, hogy világjárványt okoz a már a lappangási időszakban is továbbadható kórokozó. ","shortLead":"Egyelőre megállíthatatlannak tűnik a közép-kínai Vuhanból kiindult koronavírus-fertőzés, és nem kizárt...","id":"20200129_Szomoru_uj_ev_Kinaban_tamad_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f6739-6f7a-4e44-a6c3-26d49185750f","keywords":null,"link":"/360/20200129_Szomoru_uj_ev_Kinaban_tamad_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 14:00","title":"Túl későn kezdtek el intézkedni a kínai járványügyi hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369960bd-48ce-422a-b273-eddffa2087cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírussal fertőzött páciensek elkülönítésére a budapesti Szent László kórházat jelölte ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"A koronavírussal fertőzött páciensek elkülönítésére a budapesti Szent László kórházat jelölte ki a Nemzeti...","id":"20200128_kasler_miklos_koronavirus_betegek_korhazak_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369960bd-48ce-422a-b273-eddffa2087cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4b998c-5088-4c00-b72d-e9e8774a06c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_kasler_miklos_koronavirus_betegek_korhazak_egeszsegugy","timestamp":"2020. január. 28. 13:19","title":"Kásler: Felkészültek a kórházak a koronavírusos betegek fogadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy villamos távvezeték kiváltása az oka annak, hogy vélhetően fél éves csúszással adják majd át a Cegléd és Adony közötti szakaszt. ","shortLead":"Egy villamos távvezeték kiváltása az oka annak, hogy vélhetően fél éves csúszással adják majd át a Cegléd és Adony...","id":"20200128_Tovabb_csuszik_az_M4es_gyorsforgalmi_ut_egyik_szakaszanak_atadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abcf7767-e7b0-4a3a-be8f-a6cfce10dc30","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_Tovabb_csuszik_az_M4es_gyorsforgalmi_ut_egyik_szakaszanak_atadasa","timestamp":"2020. január. 28. 17:40","title":"Tovább csúszik az M4-es gyorsforgalmi út egyik szakaszának átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, továbbra is komoly gondok vannak az Intel processzoraival, a gyártó ezért harmadjára is biztonsági frissítéseket ad ki. A mostani sebezhetőségek a legújabb chipeket nem érintik, a régebbiekkel van gond.","shortLead":"Úgy tűnik, továbbra is komoly gondok vannak az Intel processzoraival, a gyártó ezért harmadjára is biztonsági...","id":"20200129_intel_processzor_sebezhetoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f53201-6a8b-44ae-8e64-592600d14eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_intel_processzor_sebezhetoseg","timestamp":"2020. január. 29. 15:03","title":"Ilyen nincs: újabb sebezhetőségeket találtak az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]