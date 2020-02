Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56231f52-08a1-49ec-bf47-4953a318bc2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többek közt a hűtőmaszk, a tetősín és a műszerfal is megváltozik a modellen, de lesz új fényezés is. ","shortLead":"Többek közt a hűtőmaszk, a tetősín és a műszerfal is megváltozik a modellen, de lesz új fényezés is. ","id":"20200204_suzuki_ignis_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56231f52-08a1-49ec-bf47-4953a318bc2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5df10e5-2bda-41d4-8dfd-81566b927ccc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_suzuki_ignis_2020","timestamp":"2020. február. 04. 15:23","title":"Hozzányúlnak a Suzuki Ignishez, több változás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","shortLead":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","id":"20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd85f7-43dd-479e-ada1-47296aab93ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","timestamp":"2020. február. 04. 17:51","title":"Berlusconihoz is beugrott Orbán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b70d00a-1102-4c1f-9a30-eeb385b07cc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Akcióba lendült a MADOKE.","shortLead":"Akcióba lendült a MADOKE.","id":"20200203_MADOKE_dokumentumfilm_online","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b70d00a-1102-4c1f-9a30-eeb385b07cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cb5266-b16b-460c-8e5c-400a8ae0b23a","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_MADOKE_dokumentumfilm_online","timestamp":"2020. február. 03. 11:13","title":"Vasárnapig hat remek dokumentumfilmet nézhet meg ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint megtetszett a TikToknak az Instagram kinézete, de az is lehet, hogy a dizájnerek gondoltak nagyjából ugyanarra.","shortLead":"A jelek szerint megtetszett a TikToknak az Instagram kinézete, de az is lehet, hogy a dizájnerek gondoltak nagyjából...","id":"20200204_bytedance_tiktok_videomegoszto_dizajn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa44d3c-c526-4e8d-82f1-dca40b68868c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_bytedance_tiktok_videomegoszto_dizajn","timestamp":"2020. február. 04. 12:03","title":"Új kinézetet kaphat a TikTok, de valahonnan nagyon ismerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 1-je óta több millió felhasználó számára vált elérhetetlenné a WhatsApp, ami nem hiba, hanem tudatos döntés eredménye.","shortLead":"Február 1-je óta több millió felhasználó számára vált elérhetetlenné a WhatsApp, ami nem hiba, hanem tudatos döntés...","id":"20200203_whatsapp_frissites_android_2_3_7_ios_8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb1aeb8-a8c1-433b-818c-474d7ac125a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_whatsapp_frissites_android_2_3_7_ios_8","timestamp":"2020. február. 03. 18:03","title":"Az ön készülékén is elérhetetlen a WhatsApp? Ez lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A minimálbér hétszeresének megfelelő juttatást fizet az Aldi Magyarország a betanulási időszak után, prémium kategóriás autó is jár a munkakör mellé.","shortLead":"A minimálbér hétszeresének megfelelő juttatást fizet az Aldi Magyarország a betanulási időszak után, prémium kategóriás...","id":"20200204_Tobb_mint_egymillio_forintot_keres_az_Aldinal_egy_kezdo_menedzser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3928ea03-a73b-4b4e-b244-001f33ba38f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Tobb_mint_egymillio_forintot_keres_az_Aldinal_egy_kezdo_menedzser","timestamp":"2020. február. 04. 10:43","title":"Több mint bruttó egymillió forintot keres az Aldinál egy kezdő menedzser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834c8e44-8915-4457-b5e6-775c65e06ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerencsén múlt, hogy nem szenvedett életveszélyes sérülést a metrófelújításon a munkás, akit egy társa megkéselt.","shortLead":"A szerencsén múlt, hogy nem szenvedett életveszélyes sérülést a metrófelújításon a munkás, akit egy társa megkéselt.","id":"20200204_Kessel_esett_a_munkatarsanak_a_metrofelujitas_egyik_dolgozoja_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=834c8e44-8915-4457-b5e6-775c65e06ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b9751-7111-464d-ac7d-0fd787806b4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Kessel_esett_a_munkatarsanak_a_metrofelujitas_egyik_dolgozoja_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. február. 04. 09:38","title":"Késsel esett a munkatársának a metrófelújítás egyik dolgozója, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén januártól működésbe lendült Nemzeti Filmintézet filmgyártási támogatást ítélt meg egy Hosszú Katinkáról szóló dokumentumfilmnek, egy Trianonnal foglalkozó produkciónak, és készül a Nyócker! alkotójának új családi animációs filmje is. ","shortLead":"Az idén januártól működésbe lendült Nemzeti Filmintézet filmgyártási támogatást ítélt meg egy Hosszú Katinkáról szóló...","id":"20200204_Film_keszul_Hosszu_Katinkarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f563373b-dff8-490f-b285-85cfb530234d","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Film_keszul_Hosszu_Katinkarol","timestamp":"2020. február. 04. 15:04","title":"Film készül Hosszú Katinkáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]