Who are you wearing?

Azaz Kit visel ma? – ez az a kérdés, amellyel már nem csak a színésznőket bombázzák az Oscar-díjátadó vörös szőnyegén, hanem a színészeket is. És rögtön jogosnak tűnik, ha például Billy Portert, a Netflixen futó Pose című sorozat sztárját vesszük, aki a tavalyi Oscar-gálán így jelent meg:

Billy Porter a 2019-es Oscar gálán © AFP / Jean-Baptiste LACROIX

Az alkotás Christian Siriano divattervező nevéhez fűződik. A megosztó estélyi több szempontból is telitalálat volt, egyrészt Porter személyiségének tökéletes kifejezője, másrészt egyesítette az Oscar, mint az egyik legfontosabb és legelegánsabb esemény öltözködési protokolljának hagyományosabb elemeit, csak épp vegyítve alul a női és felül pedig a férfi öltözék elemeit.

Távol a white tie

Schiffer Miklós stílusszakértő nagy kedvencének, Cary Grantnek a fénykorában, a harmincas-negyvenes években még szigorúan white tie eseménynek számított a filmes gála, és még nyoma sem volt a divattervezőknek az Oscaron.

Michael Caine, Roger Moore, Kevin Kline és Sean Connery az 1989-es Oscar díjátadón © AFP / DPA

A hatvanas évektől aztán Sean Connery és Roger Moore leváltotta a legszigorúbb öltözködési protokollnak számító fehér csokornyakkendős öltözetet, így ez már csak kevés nagyobb volumenű eseményen fordul elő. Ilyen például a Nobel-díjátadó, ahol még elvárás a white tie, azaz férfiaknak a frakk, a fehér ing, keményített mellrészes piké betéttel, fehér mellénnyel, fehér nadrágtartóval, a speciális escarpens lakkcipővel és az öltözködési protokoll névadójával, a fehér csokornyakkendővel. „Ettől szigorúan tilos eltérni, aki például frakkhoz fekete csokornyakkendőt köt, az a pincér, és aki spanyol övet, az a muzsikus” – magyarázza Schiffer, aki szerint „a fehér frakk pedig egyenesen bohóckodás”.

Az Oscaron viszont már meg merték ezt lépni, a díjátadó pedig egyre nyitottabb lett, előbb jött a black tie, aztán a Hollywood- avagy American-black tie, mely a túlságosan teátrális és formális frakk helyett a fekete vagy mélykék szmokingot is megengedte, a fekete csokornyakkendő helyett pedig a fekete vagy mélykék hosszú nyakkendőt.

Aztán a kreatív szmoking is elfogadottá vált, ezt Ralph Lauren hozta divatba: ő vett fel először farmert szmoking-kabáthoz, fehér inghez és nyakkendőhöz. De Sean Connery garbós, öltönyös megoldása is ebbe az öltözködési stílusba tartozik, míg a dinner jackettel a 300 éve háttérbe szorított színek is megjelentek a férfiak vörös szőnyeges öltözködésében: egyre több színész és filmes használja az élénk színű – például bordó, mályva, vagy akár világoskék – brokát vagy bársony zakót a feltűnéshez.

Az Armani Oscar

A white tie és a black tie egyik lényege ugyanis az lenne, hogy a férfiak egységes képet mutassanak az ünnepségen, a nőknek pedig átengedi a kitűnést és tündöklést, mert bár nekik is előírás a protokoll szerint a földig érő estélyi ruha, illetve a könyökig érő kesztyű, színekben, formákban és anyagokban szabadon válogathattak a fontos bálokon.

Aztán megjelentek a divattervezők. Nem véletlen, hogy a kilencvenes években szállóigévé vált: And the Giorgio goes to… Az olasz divatpápa épp 2019 decemberében kapott életműdíjat munkásságért.

Giorgio Armani és Julia Roberts 2019-ben a British Fashion Awards-on © AFP / Isabel Infantes

A vörös szőnyegen véghezvitt újítása példa nélküli, előtte jellemzően a filmstúdiók öltöztették a színészeket az Oscarra, csak kivételes esetben adott divattervező ruhát a sztárokra.

Diane Keaton

1978-ban például Diane Keaton egy Armani zakóban vette át az Oscar-szobrot az Annie Hallban nyújtott alakításáért, de az igazi áttörés akkor következett, amikor Richard Gere-t öltöztette az American Gigolo című filmhez 1980-ban, és évtizedekre elkötelezte maga mellett Hollywoodot – és az elegáns szívtipró képéért rajongó világot.

Jodie Foster 1990 óta csakis Armaniban jelenik meg a díjátadón, de ugyanebben az évben Armanit viselt Michelle Pfeiffer, Jessica Lange, Jessica Tandy, Tom Cruise, Denzel Washington, Dennis Hopper és az est házigazdája, Billy Cristal is. Ezek után nevezte el a Womans Wear Daily magazin az 1990-es eseményt „Armani Oscarnak”.

Az Oscar a vörös szőnyeges felvonulásokon folyamatosan feszegeti a határokat, Schiffer Miklós már nem csodálkozik, ha a szmokingos férfiak sneakersben (menő tornacipőben) vonulnak végig a vörös szőnyegen. „A casual irányába mozog a világ az esti – régen szigorú dress code szerint zajló - eseményeken is, a formalitás a háttérbe szorult, az egységesség helyett a mindenáron feltűnés lett az érdeke mind a nőknek, mind a férfiaknak. Ne feledjük, hogy az Oscar-díjátadó valójában egy promóciós esemény, aki leginkább vonzza tekintetet és a kamerát, az tudja majd magát, filmjét és a rajta lévő ruhát, azaz annak tervezőjét legjobban eladni” – hangsúlyozza Schiffer.

Nem csoda az sem, hogy az egyes divatházak is egyre bátrabban tüntetik fel magukat a kreációkon. „Régen az Armani logó egyáltalán nem jelent meg a ruházaton, majd az ingek gombjára visszafogottan rányomták a GA iniciálét, később az övekre kiírták a tervező teljes nevét, manapság pedig Giorgio fejének sziluettjével árulják az Armani pólókat” – érzékelteti a szakértő a változást.

A maszkulin vajon mi?

Tóth Petra kreatívigazgató és Oscar-rajongó 30 éve követi a díjátadót és a vörös szőnyeges felvonulásokat, a közösségi médiában pedig élőben közvetíti a látottakat évről évre. Szerinte viszonylag könnyű volt észrevenni a változást, hiszen „a fekete szmokingtól már a szürke vagy a fehér is nagy lépés. De ha csak ennyi lenne: megjelentek a minták, a színek, sokkal bátrabbak, merészebbek a férfiak, mint régen. Pár éve már több férfi van, aki nem fél a saját képére formálni az Oscarra kiválasztott öltözetét” – véli Tóth Petra, aki üdvözli ezt az előtörést, élén Billy Porterrel.

„Most egy olyan közegben vagyok a Pose miatt, hogy meghívnak vörös szőnyeges eseményekre, és van valami mondanivalóm a ruhákon keresztül. Az a célom, hogy a politikai művészet két lábon járó alkotásaként jelenjek meg minden egyes alkalommal. Hogy kikezdjem az elvárásokat.

Mi az, hogy maszkulin? Mit jelent? Nők nap mint nap megjelenhetnek nadrágban, de az megrengeti a világot, ha egy férfi női ruhát mer húzni

– helyezte kontextusba Porter a 2019-es öltözetét.

Neki magyarázkodnia kell azért, amit a nők már évtizedek óta megengedhetnek maguknak, azaz a vörös szőnyeget is színpadként értelmezik, játszanak. A másik nem, Porter szerint, ezt nem engedheti meg magának: „Ha olyan öltözékben jelennek meg (a férfiak), ami kívül esik a status quón, még a végén femininnek tűnnek, így nem kapnak maszkulin szerepeket, például nem játszhatnak el egy szuperhőst. És igazuk van, én ezzel szembesültem” – teszi hozzá.

Az új férfi

Timothée Chalamet © AFP / JEAN-BAPTISTE LACROIX

Tóth Petra szerint ez is árnyaltabb, tekintve az új férfiak ruhaválasztásait: „Billy Porter pont az a vörös szőnyegen, mint aki az életben. Ő nem az Oscar, hanem Billy Porter szellemében öltözik ki a gálára. Megmutatja, hogy egy férfi nem a ruhától lesz férfi (ahogy egy nő sem a ruhától lesz nő), és hogy a sztereotípiák ideje lejárt. Alig egy hete adták át a BAFTA díjakat, John Boyega tűzpirosban szerepelt, a Fleabag papjának, Andrew Scottnak a zöld bársony zakóját is megcsodálhattuk” – idézi fel Tóth Petra, aki szerint idén Porteren kívül még Ezra Millerre és Timothée Chalamet-ra is érdemes odafigyelni: „Miller gendersemleges megjelenései nagyon emlékezetesek, de Chalamet miatt is érdemes izgulni, mert ő is egészen újszerűen és szabadon értelmezi a divatot.” A színészre például a 2019-es Golden Globe-on egy csillogó fekete hámot adott tervezője, és ő jelent meg az Oscaron fehér szmokingban is, fekete lakkcipővel (kép) párosítva.

„Ráadásul a szuperhősök is változnak, pár hónapja jött ki a leszbikus macskanő. És valóban köze lenne a szexuális orientációnak, vagy a nemi identitásnak ahhoz, mennyire férfias vagy nőies valaki? Ellentmondás, ha egy férfi azért nem kapná meg a szuperhős szerepét, mert szoknyában ment el egy díjátadóra. Egy szuperhősét, aki általában színes, zavarba ejtően szűk hacukában, maszkban és lebegő köpenyben repked a filmvásznon” – mutat rá Tóth Petra.

Jared Leto © AFP / ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ

De nézzük meg például Jared Letót, aki tágítja az új férfi képét, figyel a formalitásokra, miközben rácáfol Porterre is. Az Oscar-díjas színész és énekes játszott már kemény rosszfiút, de törékeny nőt is egy AIDS-es prostituált személyében (Dallas Buyers Club – Mielőtt meghaltam), utóbbiért kapta meg az Oscart 2014-ben. Leto pedig úgy játszik a vörös szőnyegen, mint a filmekben, volt már, hogy hosszított fazonú ruhakölteményben jelent meg (Met Gála vagy European Music Awards), de az Oscar-díjátadón jellemzően tiszteletben tartja a hagyományokat, szmokingot húz, legfeljebb a színekkel játszik: a saját szobrocskáját például fehér zakóban, fekete nadrágban és vörös csokornyakkendőben vette át, ezzel mondhatni bevezette a red tie fogalmát a vörös szőnyegen.