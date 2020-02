Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi közel 50 ezer forintos kárt okozott egy kocsiban, mert túl közel haladt el mellette.","shortLead":"Egy férfi közel 50 ezer forintos kárt okozott egy kocsiban, mert túl közel haladt el mellette.","id":"20200210_Labanal_fogva_akartak_kirangatni_egy_taxist_az_autojabol_Veszpremben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2d02b0-eed5-40fd-85d9-90858afd6863","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Labanal_fogva_akartak_kirangatni_egy_taxist_az_autojabol_Veszpremben","timestamp":"2020. február. 10. 15:15","title":"Lábánál fogva akartak kirángatni egy taxist az autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggódnak a magyarországi cégek is a koronavírus miatt; egyre több jel érkezik arról, hogy gond lehet a magyar gazdasággal; átírták a keleti nyitás fogalmát, hogy legalább az új definíció szerint sikeres legyen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aggódnak a magyarországi cégek is a koronavírus miatt; egyre több jel érkezik arról, hogy gond lehet a magyar...","id":"20200209_Es_akkor_koronavirus_keleti_nyitas_lanchid_feny_utca_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbd0d31-4094-42f4-8a64-c846361681f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200209_Es_akkor_koronavirus_keleti_nyitas_lanchid_feny_utca_novekedes","timestamp":"2020. február. 09. 07:00","title":"És akkor lassan kezdhetünk búcsúzni a magyar gazdasági csodától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Didier Gailhaguet a szexuális zaklatással vádolt Gilles Beyer műkorcsolyaedző körüli botrányba bukott bele.\r

","shortLead":"Didier Gailhaguet a szexuális zaklatással vádolt Gilles Beyer műkorcsolyaedző körüli botrányba bukott bele.\r

","id":"20200209_Lemondott_az_elnok_a_szexualis_eroszakkal_vadolt_francia_mukorcsolyaedzo_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bcb173-dedf-4642-9f34-316846c965cd","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Lemondott_az_elnok_a_szexualis_eroszakkal_vadolt_francia_mukorcsolyaedzo_miatt","timestamp":"2020. február. 09. 09:45","title":"Lemondott az elnök a szexuális erőszakkal vádolt francia műkorcsolyaedző miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A kormány a jelek szerint nem látja be, miért nem jó, ha a börtönökben embertelen a bánásmód. Solt Ágnes kriminológus elmagyarázza, hogy azért társadalmi érdek is a börtönök élhetővé tétele, mert az elítéltek többsége visszatér közénk.","shortLead":"A kormány a jelek szerint nem látja be, miért nem jó, ha a börtönökben embertelen a bánásmód. Solt Ágnes kriminológus...","id":"202006__solt_agnes_kriminologus__bortonviszonyokrol_frusztraciorol__csak_alancaikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ad934-100b-4374-8b81-6111405e7229","keywords":null,"link":"/360/202006__solt_agnes_kriminologus__bortonviszonyokrol_frusztraciorol__csak_alancaikat","timestamp":"2020. február. 10. 11:00","title":"Orbán a politikája rabja, amikor az elítéltekre és az ügyvédekre támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utolsó meccsen a finnek várnak a magyarokra.","shortLead":"Az utolsó meccsen a finnek várnak a magyarokra.","id":"20200208_Jegkorong_olimpiai_selejtezo_a_roman_csapatot_is_legyozte_a_magyar_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162d1a76-3242-4142-b3f1-d680f2ef4f29","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Jegkorong_olimpiai_selejtezo_a_roman_csapatot_is_legyozte_a_magyar_valogatott","timestamp":"2020. február. 08. 17:42","title":"Jégkorong olimpiai selejtező: a román csapatot is legyőzte a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2208d303-62a8-4191-8f1c-54c05bb08ac5","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Budapesten is az engedélye nélkül rendeztek kiállítást a rejtőzködő utcai művész alkotásaiból, pedig Banksy immár két évtizede az egyik legkeresettebb világsztár a műkincspiacon. Művei dollármilliókért kelnek el az aukciókon, de emellett jól menő ajándékboltja és szállodája is van. ","shortLead":"Budapesten is az engedélye nélkül rendeztek kiállítást a rejtőzködő utcai művész alkotásaiból, pedig Banksy immár két...","id":"202006__banksy__falra_fujva__majmok_aparlamentben__ismert_ismeretlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2208d303-62a8-4191-8f1c-54c05bb08ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0841e48-f0f5-46b3-a7c9-4773ac0b5e31","keywords":null,"link":"/360/202006__banksy__falra_fujva__majmok_aparlamentben__ismert_ismeretlen","timestamp":"2020. február. 09. 16:00","title":"A titokzatos Banksy ismeretlenül is áldás a műkereskedők számára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sinn Féin volt a választások nagy nyertese, de a Fine Gael és a Fianna Fáil jut a legtöbb parlamenti mandátumhoz.","shortLead":"Sinn Féin volt a választások nagy nyertese, de a Fine Gael és a Fianna Fáil jut a legtöbb parlamenti mandátumhoz.","id":"20200209_A_baloldali_attores_ellenere_a_jobbkozep_alakithat_kormanyt_Irorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2f0eef-cc58-4ffd-aafa-19a683af2d12","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_baloldali_attores_ellenere_a_jobbkozep_alakithat_kormanyt_Irorszagban","timestamp":"2020. február. 09. 10:10","title":"A baloldali áttörés ellenére a jobbközép alakíthat kormányt Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54adf0bb-2ff5-450a-bcd8-c3aa2fe2e61f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elcsépelt Szent Grál kifejezés ebben az esetben igaznak tűnik.","shortLead":"Az elcsépelt Szent Grál kifejezés ebben az esetben igaznak tűnik.","id":"20200210_30_millio_forintot_er_ma_egy_ilyen_feher_Hot_Wheels_kisauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54adf0bb-2ff5-450a-bcd8-c3aa2fe2e61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bd1f89-b7ef-44bf-ba15-2356447aaa95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_30_millio_forintot_er_ma_egy_ilyen_feher_Hot_Wheels_kisauto","timestamp":"2020. február. 10. 14:55","title":"30 millió forintot ér ma egy ilyen fehér Hot Wheels kisautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]