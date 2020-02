Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első tavaszi ülésnapon benyújtották a kifizetések felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot, amelyről csütörtökön szavazhat a ház.","shortLead":"Az első tavaszi ülésnapon benyújtották a kifizetések felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot, amelyről csütörtökön...","id":"20200217_Azonnali_hatallyal_leallitana_a_kormany_az_eliteltek_karteriteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57739614-edd8-47a5-b6f8-d297e8be8138","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Azonnali_hatallyal_leallitana_a_kormany_az_eliteltek_karteriteset","timestamp":"2020. február. 17. 15:55","title":"Azonnali hatállyal leállítaná a kormány az elítéltek kártérítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer Tamás államtitkár, az Információs Hivatal és az ORFK osztott meg néhány részletet a gyermekpornográfiával megvádolt Kaleta Gábor volt nagykövet ügyéről az Országgyűlés Külügyi bizottságában, azonban az elhangzottakat titkosították. Az továbbra sem derült ki, Kaleta mióta követhette el a bűncselekményt, illetve hol tárolta a felvételeket.","shortLead":"Menczer Tamás államtitkár, az Információs Hivatal és az ORFK osztott meg néhány részletet a gyermekpornográfiával...","id":"20200217_kaleta_kulugyi_bizottsag_titkositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178c43f0-c662-4900-bf42-9eadb3516d28","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_kaleta_kulugyi_bizottsag_titkositas","timestamp":"2020. február. 17. 10:58","title":"10 évre titkosították a Kaleta-ügyről tett beszámolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mérnököket keres a Microsoft, akiknek az lenne a feladatuk, hogy kifejlesszék a hangvezérlést az új, „mobil” operációs rendszer, a Windows 10X számára.","shortLead":"Mérnököket keres a Microsoft, akiknek az lenne a feladatuk, hogy kifejlesszék a hangvezérlést az új, „mobil” operációs...","id":"20200217_microsoft_szoftverfejleszto_mernok_allashirdetes_hangvezerles_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6394b067-2dba-4da6-9d2d-92485ee69b52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_microsoft_szoftverfejleszto_mernok_allashirdetes_hangvezerles_funkcio","timestamp":"2020. február. 17. 14:03","title":"A Microsoft álláshirdetése árulkodik a Windows 10X új funkciójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Vagy talán még a címben feltettnél is fontosabb kérdés: hogyan hozhatjuk létre, és mit tehetünk ezért vezetőként? ","shortLead":"Vagy talán még a címben feltettnél is fontosabb kérdés: hogyan hozhatjuk létre, és mit tehetünk ezért vezetőként? ","id":"20200218_Mirol_lehet_felismerni_egy_modern_vallalatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f81866-a6d6-4774-aead-eed779035e1a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200218_Mirol_lehet_felismerni_egy_modern_vallalatot","timestamp":"2020. február. 18. 14:15","title":"Miről lehet felismerni egy modern vállalatot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Minden, eddig karanténban tartott magyar állampolgár tünetmentes a kéthetes lappangási idő letelte után, miután hazatértek Kínából.","shortLead":"Minden, eddig karanténban tartott magyar állampolgár tünetmentes a kéthetes lappangási idő letelte után, miután...","id":"20200217_Kiengedtek_a_korhazbol_a_Vuhanbol_hazatert_magyarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e94a47f-29f6-48d8-b39c-761ce21edf3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Kiengedtek_a_korhazbol_a_Vuhanbol_hazatert_magyarokat","timestamp":"2020. február. 17. 08:39","title":"Kiengedték a kórházból a Vuhanból hazatért magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo állítása szerint elvégezték az okostelefonok teljesítménybéli összehasonlításának eszközét, az AnTuTu tesztet a fejlesztés alatt álló új mobiljukon, és olyan magas pontszám lett a végeredmény, amelyre az androidos eszközök között még nem volt példa.","shortLead":"A Lenovo állítása szerint elvégezték az okostelefonok teljesítménybéli összehasonlításának eszközét, az AnTuTu tesztet...","id":"20200218_lenovo_gamer_telefon_benchmark_antutu_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01fcab0-f7e3-405c-add4-373368980931","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_lenovo_gamer_telefon_benchmark_antutu_teszt","timestamp":"2020. február. 18. 09:03","title":"Titokzatos telefont emleget a Lenovo, ez lehet a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A VW-csoport kínai eladásai 11,3 százalékkal estek januárban.","shortLead":"A VW-csoport kínai eladásai 11,3 százalékkal estek januárban.","id":"20200217_A_Volkswagen_eladasait_mar_most_megtizedelte_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa43a037-6095-42dc-9d32-946c0f0f6946","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_A_Volkswagen_eladasait_mar_most_megtizedelte_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 17. 08:43","title":"Komoly visszaesést jelentett a VW a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Huszonöt szerződést kötött kommunikációs vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra az LMP képviselőcsoportja – derült ki a hvg.hu által kikért frakciószerződésekből. Ez nem látszik meg a párt népszerűségén: a Závecz Research januári mérése szerint a biztos pártválasztók nem juttatnák most be a Parlamentbe. A párt közeléből nem tűnt el teljesen a korábbi társelnök, Schiffer András, ahogy az EP-listavezetőnek, Vágó Gábornak is leesik pár millió.","shortLead":"Huszonöt szerződést kötött kommunikációs vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra az LMP képviselőcsoportja – derült ki...","id":"20200218_lmp_frakcioszerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacab23b-dfab-405f-b0ac-47dafc49c525","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_lmp_frakcioszerzodes","timestamp":"2020. február. 18. 06:30","title":"Schiffer és Vágó még mindig rajta van az LMP fizetési listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]