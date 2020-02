Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit Országos Kiberbiztonsági Központ egészen biztosra veszi, hogy a GRU áll a tavaliy kibertámadás mögött, ami Grúziát érte.","shortLead":"A brit Országos Kiberbiztonsági Központ egészen biztosra veszi, hogy a GRU áll a tavaliy kibertámadás mögött, ami...","id":"20200220_Az_orosz_hirszerzest_vadolja_London_es_Washington_a_Gruzia_elleni_kibertamadasokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765ef1d5-25e3-4626-8975-32c9b398470a","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Az_orosz_hirszerzest_vadolja_London_es_Washington_a_Gruzia_elleni_kibertamadasokkal","timestamp":"2020. február. 20. 21:10","title":"Az orosz hírszerzést vádolja London és Washington a Grúzia elleni kibertámadásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megint megugrott a napi új fertőzöttek száma, ráadásul 118 újabb halálos áldozatot is bejelentettek a kínai hatóságok.","shortLead":"Megint megugrott a napi új fertőzöttek száma, ráadásul 118 újabb halálos áldozatot is bejelentettek a kínai hatóságok.","id":"20200221_Koronavirus_ismet_nott_a_napi_uj_fertozottek_szama_118_halottat_is_bejelentettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36176dce-0e41-4021-bda0-2892780b38dc","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_Koronavirus_ismet_nott_a_napi_uj_fertozottek_szama_118_halottat_is_bejelentettek","timestamp":"2020. február. 21. 05:33","title":"Koronavírus: ismét nőtt a napi új fertőzöttek száma, 118 halottat is bejelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esernyőt nem érdemes otthon hagyni a hét utolsó munkanapján, de a sapkát-sálat nyugodtan lehet majd hanyagolni.","shortLead":"Az esernyőt nem érdemes otthon hagyni a hét utolsó munkanapján, de a sapkát-sálat nyugodtan lehet majd hanyagolni.","id":"20200221_Esovel_indul_a_nap_cserebe_nem_lesz_hideg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277cb9d5-2625-4240-8d7b-48bf99d36d2b","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Esovel_indul_a_nap_cserebe_nem_lesz_hideg","timestamp":"2020. február. 21. 05:22","title":"Esővel indul a nap, cserébe nem lesz hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki Csőzik László szerint a helyi kézicsapat finanszírozása óriási pénz, nekik nincs ennyijük. 