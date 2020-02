Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban. ","shortLead":"A tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban. ","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_magyar_diakok_karanten_timaffy_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00066a7f-379c-4468-a2d5-23102bc63b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_koronavirus_olaszorszag_magyar_diakok_karanten_timaffy_judit","timestamp":"2020. február. 24. 21:38","title":"Zokogtak az Olaszországból hazatérő diákok, amikor megtudták, hogy karantén vár rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre tünetmentesek a diákok, a tanáraik és a sofőrök, akik Olaszországból tértek vissza Magyarországra, és a járvány miatt karanténba kerültek.","shortLead":"Egyelőre tünetmentesek a diákok, a tanáraik és a sofőrök, akik Olaszországból tértek vissza Magyarországra, és...","id":"20200224_Koronavirus_Mar_vizsgaljak_az_Olaszorszagbol_hazatert_magyar_diakokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac0761d-36fd-4f9c-ae7a-ef63109e522e","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Koronavirus_Mar_vizsgaljak_az_Olaszorszagbol_hazatert_magyar_diakokat","timestamp":"2020. február. 24. 08:06","title":"Koronavírus: már vizsgálják az Olaszországból hazatért magyar diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledel szalmonellát tartalmaz, a Nébih visszahívta a forgalomból.","shortLead":"A Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledel szalmonellát tartalmaz, a Nébih visszahívta a forgalomból.","id":"20200224_kutyaeledel_szalmonella_bakterium_multi_fit_native_nyulful","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562f0520-c61b-4783-a595-68481dcf2b51","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_kutyaeledel_szalmonella_bakterium_multi_fit_native_nyulful","timestamp":"2020. február. 24. 15:36","title":"Baj van egy itthon is kapható kutyaeledellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bűnösnek mondta ki egy New York-i bíróság esküdtszéke Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogult nemi erőszak és szexuális támadás vádjában, ám felmentette a szexuális ragadozóként elkövetett erőszak vádja alól.","shortLead":"Bűnösnek mondta ki egy New York-i bíróság esküdtszéke Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogult nemi erőszak és...","id":"20200224_harvey_weinstein_itelet_new_york_nemi_eroszak_szexualis_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9fa0df-30ac-488e-b839-b7054ee96f70","keywords":null,"link":"/elet/20200224_harvey_weinstein_itelet_new_york_nemi_eroszak_szexualis_tamadas","timestamp":"2020. február. 24. 18:31","title":"A legsúlyosabb vádpont alól felmentették Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f661795-b91a-4781-9e54-754c27248161","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Ismét léptünk egyet előre, tartsanak velünk. ","shortLead":"Ismét léptünk egyet előre, tartsanak velünk. ","id":"20200224_Legyen_onnek_is_sajat_lapja_bemutatjuk_a_myhvgt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f661795-b91a-4781-9e54-754c27248161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a91d61-4fc9-496a-bdfa-f1684b5d9a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Legyen_onnek_is_sajat_lapja_bemutatjuk_a_myhvgt","timestamp":"2020. február. 24. 15:03","title":"Legyen önnek is saját lapja: bemutatjuk a myhvg-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0ff9a9-2536-4c24-9cf3-cc950795e455","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel azután, hogy a Huawei bemutatta a cég első összecsukható mobilját, most itt a második verzió – az ugyancsak méregdrága Mate Xs. A processzor erősebb lett, de több szempontból változatlan maradt a kép.","shortLead":"Egy évvel azután, hogy a Huawei bemutatta a cég első összecsukható mobilját, most itt a második verzió – az ugyancsak...","id":"20200225_huawei_mate_xs_osszecsukhato_okostelefon_bejelentes_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac0ff9a9-2536-4c24-9cf3-cc950795e455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589456ca-c6f1-4e13-99c8-0d7ff24247bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_huawei_mate_xs_osszecsukhato_okostelefon_bejelentes_specifikacio","timestamp":"2020. február. 24. 15:12","title":"Itt a Huawei új mobilja, az egymillió forintos Mate Xs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24577a25-4a63-487e-9e67-adbe45f30f6f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A felívelő karriert befutó Vida József bankár bizalmi vagyonkezelője jelent meg azokban a borászatokban, amelyekben eddig a bukott bankár Töröcskei István volt érdekelt.","shortLead":"A felívelő karriert befutó Vida József bankár bizalmi vagyonkezelője jelent meg azokban a borászatokban, amelyekben...","id":"202008__dorgicsei_boraszat__tokaji_szallo__torocskei_vagy_vida__kockazati_toke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24577a25-4a63-487e-9e67-adbe45f30f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03c9a7b-4f37-4cc2-a7d9-226dd1958c1f","keywords":null,"link":"/360/202008__dorgicsei_boraszat__tokaji_szallo__torocskei_vagy_vida__kockazati_toke","timestamp":"2020. február. 24. 07:00","title":"Pikszisbe be, pikszisből ki: bankárok feszültek egymásnak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf83315-4367-434a-921d-cac274190189","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha kérdezték, azt mondta, a mosolygás a hosszú élet titka.","shortLead":"Ha kérdezték, azt mondta, a mosolygás a hosszú élet titka.","id":"20200225_Meghalt_a_legidosebb_ferfi_a_vilagon_112_eves_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf83315-4367-434a-921d-cac274190189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23500f3f-8eda-42c1-a47e-82694dab3186","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Meghalt_a_legidosebb_ferfi_a_vilagon_112_eves_volt","timestamp":"2020. február. 25. 08:24","title":"Meghalt a legidősebb férfi a világon, 112 éves volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]